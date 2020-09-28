Зачем в стекловате стекло?

Производство стекловаты Материал является одной из разновидностей минеральной ваты. Для его изготовления используются известняк, бура, доломит, песок и сода. Компоненты засыпаются в плавильную печь с учетом заранее рассчитанных пропорций.

Температуру внутри поднимают до 1400 градусов Цельсия. Спустя некоторое время вещества образуют расплавленное стекло. Его с помощью центрифуги начинают выдувать из плавильной печи. Наружу стекло выходит тонкими упругими нитями. Их сразу же обрабатывают полимерным аэрозолем. В большинстве случаев используется полимер фенол-альдегидного типа. Обработанная нить отправляется на конвейер, где происходит ее выравнивание.

Во время процесса волокна накладываются друг на друга, образуя ковер. Затем материал подвергается термообработке при температуре в 250 градусов Цельсия. В этот момент между волокнами появляются полимерные связи, они становятся твердыми и прочными, также они приобретают светло-коричневый цвет.