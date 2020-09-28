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Зачем в стекловате стекло?

Зачем в стекловате стекло? (2 фото)

Автор:
28 сентября 2020 15:10
Метки: интересно   строительные материалы   факты   
1979
2

Стекловата является дешевым и практичным материалом для утепления и звукоизоляции помещений. Волокнистый материал, способный всячески менять свою форму, используется в большинстве стран благодаря своим свойствам. Из названия нетрудно догадаться, что одним из его компонентов является стекло. Но зачем его добавляют в материал, и какую роль оно в нем играет?

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Метки: интересно   строительные материалы   факты   
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49k
pynh 4 часа назад
Стекловата без стекла не будет стекловатой

Стекловата без стекла не будет стекловатой
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62
lasrarov 15 минут назад
С коричневой понятно, но почему розовая пахнет сахарной ватой?
С коричневой понятно, но почему розовая пахнет сахарной ватой?
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209
andrey 21 минуту назад
самый главный урок из юности - [мат]и бабу на стекловате !
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1k
Берт Полчаса назад
Я на вату сяду, а стекло в руках подержу*
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13k
Александр Н. Час назад
Зачем в пенополистироле полистирол? Зачем в металлочерепице металл? Зачем в керамзитобетоне... и т. д.
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186k
Северное сияние 2 часа назад
Увидел стекловату - начал рефлекторно чесаться
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985
Игорь 3 часа назад
Да это не "интересный факт", это пи.з.дец, когда работаешь со стекловатой.
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15k
Андрей Иванов Игорь Час назад
Главное во время работы - не дышать
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377
Любушка 3 часа назад
Бабушка рассказывала. После войны на стройки из деревень вербовали молодежь. Мужчин было очень мало, в основном это были девушки. Так вот, на стройку завезли стекловату. Идея возникла мгновенно. Набить ею себе матрасы ( стекловата на ощупь очень мягкая). Посовещавшись между собой, решили, что через ткань, если поплотнее взять, колоться не будет . Дешево и сердито. Вооот! Видимо, результат так впечатлил, что об этом случае, из первых уст, знали дети, внуки и правнуки. Упокой, Господи, её душу.
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63
volvulus 3 часа назад
Стекло - это дешевый материал с очень хорошими теплоизоляционными свойствами. Стеклоавата - это стекло в удобном для теплоизоляции виде, относительно дешевое в производстве.
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6k
Алеksей volvulus 3 часа назад
"Стекло - это дешевый материал с очень хорошими теплоизоляционными свойствами" это с какого перепуга? в школу срочно!!!
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1k
Shchech volvulus 3 часа назад
Стекло, само по себе, не обладает хорошими теплоизоляционными свойствами. А вот воздух хороший изолятор. Вакуум самый лучший изолятор но это уже дорогие технологии...
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15k
Андрей Иванов volvulus Час назад
Стекло - это хрупкий камень. И он отлично проводит тепло, немного хуже, чем металл.
Иначе бы была бы невозможна стеклянная посуда для плит.
Сразу отвечу на очевидный вопрос - в окне теплоизолятор не стекло, а воздух между стёклами
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6k
Barachek_Obachek 4 часа назад
Спасибо. Всегда думал чтобы вместо матраца не использовали
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3k
CruelAsm 4 часа назад
Жду статью "Зачем в вате хлопок".
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12k
aalexey3 CruelAsm 3 часа назад
И "Почему в стекловате нет хлопка"...
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7k
Alexander aalexey3 2 часа назад
А зачем в хлопке вата?
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8k
Serg2001 4 часа назад
До сих пор руки зудеть начинают, когда вспоминаю свое первое знакомство со стекловатой... ))
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9k
portmen77 Serg2001 2 часа назад
Да особо ничего не поменялось. Минеральные "каменные" утеплители суть производные от той первой ваты. Технологии стали чуть тоньше...
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