Зачем в стекловате стекло?

Стекловата является дешевым и практичным материалом для утепления и звукоизоляции помещений. Волокнистый материал, способный всячески менять свою форму, используется в большинстве стран благодаря своим свойствам. Из названия нетрудно догадаться, что одним из его компонентов является стекло. Но зачем его добавляют в материал, и какую роль оно в нем играет?
Производство стекловаты Материал является одной из разновидностей минеральной ваты. Для его изготовления используются известняк, бура, доломит, песок и сода. Компоненты засыпаются в плавильную печь с учетом заранее рассчитанных пропорций.
Температуру внутри поднимают до 1400 градусов Цельсия. Спустя некоторое время вещества образуют расплавленное стекло. Его с помощью центрифуги начинают выдувать из плавильной печи. Наружу стекло выходит тонкими упругими нитями. Их сразу же обрабатывают полимерным аэрозолем. В большинстве случаев используется полимер фенол-альдегидного типа. Обработанная нить отправляется на конвейер, где происходит ее выравнивание.
Во время процесса волокна накладываются друг на друга, образуя ковер. Затем материал подвергается термообработке при температуре в 250 градусов Цельсия. В этот момент между волокнами появляются полимерные связи, они становятся твердыми и прочными, также они приобретают светло-коричневый цвет.
Полученную стекловату охлаждают до комнатной температуры и скатывают в рулоны. К этому моменту она уже является упругой за счет большого количества воздуха внутри. Качественную стекловату можно сжать в шесть раз, не боясь потери ее свойств.
Для чего в стекловате стекло?
На самом деле, данный материал – это и есть стекло, поскольку для производства используются те же компоненты. Он состоит из волокон, толщина которых не превышает 15-ти микрон. Частицы стекла скреплены полимерным клеем таким образом, чтобы между слоями было воздушное пространство. Это позволяет сгибать и мять их без изломов и деформации.
Интересный факт: во время работы со стекловатой люди используют защитную одежду. Материал легко крошится, и волокна, попадающие на кожу и в глаза, вызывают зуд и раздражения.
Когда стекловату требуется перевезти, ее упаковывают и спрессовывают. Затем заносят в помещение и разворачивают. Благодаря упругим свойствам материал постепенно наполняется воздухом и возвращает себе объем.
Источник:
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Иначе бы была бы невозможна стеклянная посуда для плит.
Сразу отвечу на очевидный вопрос - в окне теплоизолятор не стекло, а воздух между стёклами