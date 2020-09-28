Почему мужчины живут меньше женщин: финал расследования

Нет, в данном посте обойдется без медицинских терминов и всевозможной статистики - только веселые (но жизненые) мемчики, в которых скрыта вся суть женского долголетия. Мужики, вы 100% узнаете себя!

0

1. Даже если ты не виноват - ты виноват! Пора бы уже запомнить 0 Источник:

2. В каждой шутке... 0 Источник:

3. Когда твоя девушка с чувством юмора 0 Источник:

4. Комментарий, который заслуживает миллионов лайков 0 Источник:

5. Ведь каждый мужик с этим сталкивался? 0 Источник:

6. Такой он - серфинг в отношениях 0 Источник:

7. Золотые слова 0 Источник:

8. Так получилось, что многие женщины тайно ненавидят своих мужей 0 Источник:

9. Ну и что теперь, обяснять надо было лучше. Как будто мы во всем должны разбираться 0 Источник:

10. Когда все идеально 0 Источник:

11. Мужское бремя 0 Источник:

12. Все самим, все самим 0 Источник:

13. Когда ты выбираешь себе вторую половину на опыте 0 Источник:

14. У девушек все всегда очень сложно 0 Источник:

15. Сицилийская пословица. Как вам? 0 Источник: