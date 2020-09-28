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Почему мужчины живут меньше женщин: финал расследования

Почему мужчины живут меньше женщин: финал расследования (17 фото)

Автор:
28 сентября 2020 08:31
Сообщество : Юмор
Метки: девушка   мужчина   мысли   настроение   отношения   прикол   юмор   
1697
17
Нет, в данном посте обойдется без медицинских терминов и всевозможной статистики - только веселые (но жизненые) мемчики, в которых скрыта вся суть женского долголетия. Мужики, вы 100% узнаете себя!

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Метки: девушка   мужчина   мысли   настроение   отношения   прикол   юмор   
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14k
Мойша 55 секунд назад
Почему мужчины живут меньше женщин: финал расследования
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14k
Мойша Минуту назад
Почему мужчины живут меньше женщин: финал расследования
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25k
Snork Snorkoff 8 минут назад
Почему мужчины живут меньше женщин: финал расследования
Почему мужчины живут меньше женщин: финал расследования
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Stan from Russia

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