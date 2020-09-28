Почему мужчины живут меньше женщин: финал расследования

Нет, в данном посте обойдется без медицинских терминов и всевозможной статистики - только веселые (но жизненые) мемчики, в которых скрыта вся суть женского долголетия. Мужики, вы 100% узнаете себя!
Источник:
Ссылки по теме:
- Убойные ситуации, которые шикарно раскрывают всю суть отношений между мужчинами и женщинами
- Бабоньки, что за бред вы несете?
- Секс-игрушки. Все, что вы хотели знать, но боялись спросить
- От любви до ненависти, или что пишут мужчины своим бывшим женщинам
- Почему так сложно оставаться романтиком в XXI веке
36
Понравилось36
Новости партнёров
Загрузка...