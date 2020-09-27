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Доброе утро Иркутск. 1990 год. Крис Ниденталь в Иркутске и на Байкале

Доброе утро Иркутск. 1990 год. Крис Ниденталь в Иркутске и на Байкале (31 фото)

Автор:
27 сентября 2020 00:16
Сообщество : СССР
Метки: СССР   интересно   иркутск   люди   страна   фотографии   
327
31
Просто интересные фотографии...

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Метки: СССР   интересно   иркутск   люди   страна   фотографии   
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1  комментарий
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Ваня Час назад
млять, была огромная страна, которую продали "святые 90-е"...
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