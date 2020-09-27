Доброе утро Иркутск. 1990 год. Крис Ниденталь в Иркутске и на Байкале

Просто интересные фотографии...
26.
Министр иностранных дел СССР Эдуард Шеварднадзе. государственный секретарь США.Джеймс Бейкер и переводчик Павел Палаженко во время двусторонних переговоров в Иркутске
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