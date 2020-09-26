«Боярыня Морозова» Сурикова, или как сдвинуть сани на картине. Рассматриваем детали

После реформ патриарха Никона церковь «раскололась» на два непримиримых лагеря, реформаторов и старообрядцев. Морозова тусила с последними, и во время преследований не отреклась от своих взглядов. Не спасли ее ни родство с царем, ни огромное состояние, в итоге царь отправил ее в ссылку, где она и умерла от голода. Добавляет драматизма картине, не правда ли?



Собственно, мучения Морозовой Суриков показывает отлично. Закованная, на крестьянских санях с соломой, исхудавшая и слабая, но все равно решительная. Художник долго искал прототип для боярыни, и в итоге случайно нашел среди старообрядцев. Да, тут у нас все закольцовано)