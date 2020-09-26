«Боярыня Морозова» Сурикова, или как сдвинуть сани на картине. Рассматриваем детали

Василий Суриков очень крут. Мало кто может посоревноваться с ним в тщательной проработке деталей и отсылочек. И как идеальный пример - его «Боярыня Морозова».
Главная сила картины – сюжет. Полотно показывает отъезд в ссылку Федосьи Морозовой, которая вместе с протопопом Аввакумом стала символов раскола Русской православной церкви. Давайте еще мальца разберемся, что за раскол.
Главная сила картины – сюжет. Полотно показывает отъезд в ссылку Федосьи Морозовой, которая вместе с протопопом Аввакумом стала символов раскола Русской православной церкви. Давайте еще мальца разберемся, что за раскол.
Василий Суриков - «Боярыня Морозова», 1887
После реформ патриарха Никона церковь «раскололась» на два непримиримых лагеря, реформаторов и старообрядцев. Морозова тусила с последними, и во время преследований не отреклась от своих взглядов. Не спасли ее ни родство с царем, ни огромное состояние, в итоге царь отправил ее в ссылку, где она и умерла от голода. Добавляет драматизма картине, не правда ли?
Собственно, мучения Морозовой Суриков показывает отлично. Закованная, на крестьянских санях с соломой, исхудавшая и слабая, но все равно решительная. Художник долго искал прототип для боярыни, и в итоге случайно нашел среди старообрядцев. Да, тут у нас все закольцовано)
Собственно, мучения Морозовой Суриков показывает отлично. Закованная, на крестьянских санях с соломой, исхудавшая и слабая, но все равно решительная. Художник долго искал прототип для боярыни, и в итоге случайно нашел среди старообрядцев. Да, тут у нас все закольцовано)
Вот, зацените поближе. Бледная боярыня и фирменные два пальца (так крестились до реформ Никона), а еще гамма эмоций в толпе:
И много, куча деталей. Наряды тщательно подобраны и полностью соответствуют статусам персонажам, достоверно изображены даже старообрядческие четки.
Посох у мужика тоже достоверный - Суриков как то повстречал одну необычную старушку, и после небольшой погони смог зарисовать ее инструмент.
Всех писал с натуры, у каждого персонажа свой прототип. Суриков погонялся за некоторыми бабушками, за червонец упросил алкаша с рынка попозировать для юродивого, собирал на улице пацанов..
Посох у мужика тоже достоверный - Суриков как то повстречал одну необычную старушку, и после небольшой погони смог зарисовать ее инструмент.
Всех писал с натуры, у каждого персонажа свой прототип. Суриков погонялся за некоторыми бабушками, за червонец упросил алкаша с рынка попозировать для юродивого, собирал на улице пацанов..
Разная реакция толпы на событие, блин, даже снег как настоящий:
Кстати, обратите внимание, картина как будто движется. Получилось это не сразу, Суриков долго ломал голову над задачкой. Весь секрет в мальчике, который бежит рядом – именно благодаря мальцу сани тоже поехали.
Вот тут отлично видно, как получилось сдвинуть сани с места. Еще маленькая деталька - в верхнем левом углу угарают два боярина-тролля:
Очень мощная картина. Суриков постарался вложить как можно больше символов и намеков, и у него получилось. Девушки скорбят, юродивый не боится повторять за опальной боярыней, мусульмане (они есть в толпе, все суровые на вид) уважительно глядят, бояры ржут.
4 года потребовалось художнику, чтобы найти всех прототипов и написать конечный вариант огромной картины. А она действительно здоровая - 3 на 5,8 метров.
Как говорится - мое уважение!)
4 года потребовалось художнику, чтобы найти всех прототипов и написать конечный вариант огромной картины. А она действительно здоровая - 3 на 5,8 метров.
Как говорится - мое уважение!)
Больше интересных историй из мира живописи можно посмотреть в моем инстаграме, там интересно:
Авторский пост
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шо боярыня Морозову сослали не за раскольничество, а за беспредел над холопами.
даже по тем временам она была маньячкой. от недоёпа всё.
ну и между делом отжали все имущество у богатейшей боярыни в Руси.
раскольничество было только в том, шо она с каким-то старовером переписывалась и деньги ему давала.
это логичней. как-то странно отправление раскольников в монастырь...
вроде их просто казнили, если не "ломались".
Ты с Салтычихой не перепутал?
Именно поэтому сурков выбрал обратное движение - чтобы показать всю тяжесть, противоестественность движения.
Для примера бурлаки на Волге. Там тоже движение справа налево подчёркивает его тяжесть.
Кроме всего прочего, чтобы сани поехали, художник эксперементировал с композицией. К основному полотну было добавлено 2 или 3 куска, чтобы найти место саней на картине. Но это легенда
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