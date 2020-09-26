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«Боярыня Морозова» Сурикова, или как сдвинуть сани на картине. Рассматриваем детали

«Боярыня Морозова» Сурикова, или как сдвинуть сани на картине. Рассматриваем детали (5 фото)

Автор:
26 сентября 2020 15:15
Метки: Разбор   живопись   искусство   картина   картина маслом   художник   церковь   
1005
5
Василий Суриков очень крут. Мало кто может посоревноваться с ним в тщательной проработке деталей и отсылочек. И как идеальный пример - его «Боярыня Морозова».
Главная сила картины – сюжет. Полотно показывает отъезд в ссылку Федосьи Морозовой, которая вместе с протопопом Аввакумом стала символов раскола Русской православной церкви. Давайте еще мальца разберемся, что за раскол.

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Метки: Разбор   живопись   искусство   картина   картина маслом   художник   церковь   
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44k
Albert GER 3 часа назад
нас учили,
шо боярыня Морозову сослали не за раскольничество, а за беспредел над холопами.
даже по тем временам она была маньячкой. от недоёпа всё.
ну и между делом отжали все имущество у богатейшей боярыни в Руси.
раскольничество было только в том, шо она с каким-то старовером переписывалась и деньги ему давала.

это логичней. как-то странно отправление раскольников в монастырь...
вроде их просто казнили, если не "ломались".
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2k
RALEXXX Albert GER 2 часа назад
"Морозову сослали не за раскольничество, а за беспредел над холопами. даже по тем временам она была маньячкой."
Ты с Салтычихой не перепутал?
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4k
☣️Месть печенегов☣️ 4 минуты назад
Почему сани не ехали? Все в стереотипности восприятия. Мы читаем слева направо, поэтому и движение лучше воспринимается в этом направлении.

Именно поэтому сурков выбрал обратное движение - чтобы показать всю тяжесть, противоестественность движения.

Для примера бурлаки на Волге. Там тоже движение справа налево подчёркивает его тяжесть.

Кроме всего прочего, чтобы сани поехали, художник эксперементировал с композицией. К основному полотну было добавлено 2 или 3 куска, чтобы найти место саней на картине. Но это легенда
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14k
crazyvantuz 10 минут назад
чисто с интересу, а алкаш за червонец долго ломался?
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2k
VL Час назад
тусят... угорают... говнопост в итоге.
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1k
OLDer 2 часа назад
А все ли обратили внимание что два пальца держат только баярыня и юродивый. Ведь тоже какой то смысл в этом?
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4k
☣️Месть печенегов☣️ OLDer 14 минут назад
Потому что за это также могли сосать. А простой народ это не бояре, их вообще на каторгу.

Это называется отсутствие свободы совести и вероисповедания
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12k
куджо 2 часа назад
Не факт. Раньше не видел что едут сани, мало ли куда бежит паренёк, а вот старика помню, я все думал что он не вы сидел бы в лозмотьях, околел бы давно
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7k
Prostovopros 3 часа назад
«Боярыня Морозова» Сурикова, или как сдвинуть сани на картине. Рассматриваем детали
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1k
Агасфер 3 часа назад
В советские времена эта картина называлась Боярыня Морозова призывает всех на выборы.
Были еще Медведи на лесопилке и Иван Грозный оказывает первую помощь потерпевшему
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Пишу про искусство, веду телеграм-канал Картина маслом
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