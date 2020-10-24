В больнице Липецка для госпитализации направления мало, требуется ещё и раскладушка: видео

В Областную клиническую инфекционную больницу поступающих пациентов из-за нехватки мест госпитализируют только со своими раскладушками
На Телеграм-канале Mash появилось видео, на котором мужчина рассказывает о том, что привозил в больницу родственницу с направлением. По словам автора ролика, они провели в очереди больше шести часов. Врач сообщил, что людей без своих спальных мест, в больнице ожидает лечение и жизнь только на стуле.
По заявлению пресс-секретаря администрации области Михаила Шаршакова, именно сюда у жителей не зарастает народная тропа - люди сами хотят лечь именно в эту больницу, хотя в регионе присутствует ещё шесть коронавирусных учреждений. Он утверждает, что врачи пытаются перенаправить людей в другие клиники, но пациенты готовы бежать за раскладушкой, чтобы только остаться тут и порою даже «доходит до скандалов».
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Потом: Государство обязано предоставить мне койку в больнице.
"Las Vegas Places Homeless People in a Parking Lot, 6 Feet Apart"