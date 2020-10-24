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Сообщество Пандемия 516 постов • 89 подписчиков подписаться
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В больнице Липецка для госпитализации направления мало, требуется ещё и раскладушка: видео

В больнице Липецка для госпитализации направления мало, требуется ещё и раскладушка: видео (1 фото)

Автор:
24 октября 2020 04:15
Сообщество : Пандемия
Метки: ОКБ   больные   госпитализация   липецк   люди   наплыв   раскладуки   россия   
925
1

В Областную клиническую инфекционную больницу поступающих пациентов из-за нехватки мест госпитализируют только со своими раскладушками

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Метки: ОКБ   больные   госпитализация   липецк   люди   наплыв   раскладуки   россия   
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18  комментариев
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189
Kasper007 5 часов назад
Спасибо большое Путин! Воруй деньги дальше, тебе нужнее.
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976
Evgen 50 минут назад
Как же за державу обидно. Нищая страна с бандитами миллиардерами у власти.
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8k
Нихуахуа 51 минуту назад
Сначала: Коронавируса нет. Маски не помогают. Правительство не имеет права...
Потом: Государство обязано предоставить мне койку в больнице.
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13k
Юрий Час назад
В "самой прогрессивной" даже раскладушки не нужны....

В "самой прогрессивной" даже раскладушки не нужны....
В "самой прогрессивной" даже раскладушки не нужны....
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5
XTC Юрий Час назад
Так ведь не больница же, бездомных разместили на парковке.
"Las Vegas Places Homeless People in a Parking Lot, 6 Feet Apart"
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180k
MASK Юрий 42 минуты назад
В больнице Липецка для госпитализации направления мало, требуется ещё и раскладушка: видео
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−65
kazakh Час назад
Россия встаёт с колен. Но для этого нужна раскладушка ухахахаха))) Унтернменши ска
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20k
ОзолЫньш 2 часа назад
Мля! Когда либервота успела оккупировать фишки?
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374
пенс ОзолЫньш 8 минут назад
Мне кажется, что доббидаунов здесь гораздо больше.
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−5
punduga 3 часа назад
Все страшнее осознавать в какой стране живем. Видимо по принципу, выживет сильнейший.
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6k
Alex 4 часа назад
А докладывали, что всё готово для новой волны С19, награды получали за победу над 1-й волной. Кто-нибудь из "докладчиков" снят с должности, ну или хотя бы лишён премий?
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18k
pssst Alex 3 часа назад
последний абзац не читал?
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360
Nane First NameLast pssst Полчаса назад
Причем тут последний абзац? Больного тупо футболят. Привезли в больницу - ну дык лечите! Нет оборудования или медикаментов - вертоплет и в центр! У нас как все "верховные" лечатся??!
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18k
pssst Nane First NameLast 5 минут назад
Не привезли в больницу, а сами приехали. Представляешь, сколько вони будет, если из этой больницы начнут народ развозить в другие 6?
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18k
pssst 5 часов назад
Ну по крайней мере не назначили медсестру, как мелкобриты, отключать ИВЛ тем, кто залежался.
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4k
Иван 6 часов назад
В больнице Липецка для госпитализации направления мало, требуется ещё и раскладушка: видео
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