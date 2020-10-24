В больнице Липецка для госпитализации направления мало, требуется ещё и раскладушка: видео

По заявлению пресс-секретаря администрации области Михаила Шаршакова, именно сюда у жителей не зарастает народная тропа - люди сами хотят лечь именно в эту больницу, хотя в регионе присутствует ещё шесть коронавирусных учреждений. Он утверждает, что врачи пытаются перенаправить людей в другие клиники, но пациенты готовы бежать за раскладушкой, чтобы только остаться тут и порою даже «доходит до скандалов».