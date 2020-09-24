FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Пандемия 465 постов • 79 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Пандемия 
Джонсон отвлекает внимание британцев от предстоящих коронавирусных ограничений своим урчащим животом

Джонсон отвлекает внимание британцев от предстоящих коронавирусных ограничений своим урчащим животом (1 фото)

Автор:
24 сентября 2020 04:21
Сообщество : Пандемия
Метки: борьба   британия   волна   джонсон   меры   ограничения   пандемия   урчание   
763
1

В обращении премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона местные СМИ и население обратили внимание не на его информацию о мероприятиях по борьбе с коронавирусом, а на его урчащий живот.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Пандемия"
Метки: борьба   британия   волна   джонсон   меры   ограничения   пандемия   урчание   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
8
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
13k
vikklu 3 часа назад
Это ж каким дотошным нужно быть, чтобы что-нибудь услышать. Я бы без титров хрен обратил бы внимание.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Николай 13 минут назад
Это асмр эффект от желудка...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Азат Баширов 23 минуты назад
Джонсон отвлекает внимание британцев от предстоящих коронавирусных ограничений своим урчащим животом
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
konon_1983 45 минут назад
Вот и новый миропорядок...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Иван Час назад
за каждый из этих пунктов в России либерастня начала бы вой об ущемлении прав
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
138k
☭Cheкаво☭ 3 часа назад
Этот альбинос с туманного Альбиона сам уже переболел погановирусом)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
pssst 3 часа назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
vitenok 3 часа назад
Хорошо хоть не пердел этот законодатель мод.
Щас очередной китаец сожрёт какого нибудь редкого таракана, и посмотрим, кто у нас законодатель мод и кто формирует новые повестки дня.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
"Впереди - бездна": Ургант сравнил лекарство от COVID за 12 тысяч рублей с прыжком с тарзанки "Впереди - бездна": Ургант сравнил лекарство от COVID за 12 тысяч рублей с прыжком с тарзанки Хасиды устроили хоровод в аэропорту Минска Хасиды устроили хоровод в аэропорту Минска Как могут выглядеть кресла в кинотеатрах после пандемии Как могут выглядеть кресла в кинотеатрах после пандемии Голливуд заменит сексуальные сцены компьютерной графикой из-за коронавируса Голливуд заменит сексуальные сцены компьютерной графикой из-за коронавируса Пенсионерам не по карману: в аптеках страны скоро появится лекарство от COVID-19 по цене выше МРОТ Пенсионерам не по карману: в аптеках страны скоро появится лекарство от COVID-19 по цене выше МРОТ
Редька с хреном

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

80034



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Момент, когда у жителей Новой Гвинеи рухнуло всё представление об окружающем мире
5
155
Момент, когда у жителей Новой Гвинеи рухнуло всё представление об окружающем мире
Эх! Какую красоту ведь делали... золотая эра дизайна бытовой аппаратуры
4
181
Эх! Какую красоту ведь делали... золотая эра дизайна бытовой аппаратуры
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Сколько людей можно вылечить за 1,5 миллиарда?
0
109
Сколько людей можно вылечить за 1,5 миллиарда?
Искусства ради: 2,3 миллиона долларов за старый универсал Ford LTD
0
2
Искусства ради: 2,3 миллиона долларов за старый универсал Ford LTD
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Когда приехал собирать фольклор, легенды, сказки и тосты
1
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#прикол#интересное#дтп#россия#вещи#смешные#дети#позитив#картинки
#фото#факты#животные#прикольные#авто авария#разное#СССР#кино#деньги#коты
#история#интересно#авария#природа#автомобили#реакция#на различный вкус#люди#в мире#креатив

На что жалуетесь?

Вернуться