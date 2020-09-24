Джонсон отвлекает внимание британцев от предстоящих коронавирусных ограничений своим урчащим животом

В обращении премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона местные СМИ и население обратили внимание не на его информацию о мероприятиях по борьбе с коронавирусом, а на его урчащий живот.
На видео британский премьер призывает британцев быть дисциплинированными и верить в то, что «великие дни скоро настанут». Однако на фоне постоянно слышно урчание желудка, на что и обратил внимание таблоид.
Boris Johnson's stomach appears to rumble during TV address pic.twitter.com/I6veySwi5d— The Sun (@TheSun) September 23, 2020
Пользователи раскритиковали журналистов за то, что те обратили внимание на столь незначительный факт. Вместо этого считают британцы, издательству следует сконцентрироваться на словах Джонсона. Что, безусловно, является правильным. Так как, от слов премьера будет зависеть будущее как британцев, так, вероятно, и остального цивилизованного мира на ближайшее время, предположительно - полугодие.
В ролике, опубликованном несколько дней назад ресурсом Daily Mail Online, где благоразумно обратили внимание информацию, а не на фон, Борис Джонсон перечисляет ряд первоначальных ограничительных мер, приуроченных к запланированной второй волне коронавируса:
1. Запрещаются разного рода массовые мероприятия типа спортивных состязаний и допускаются сражения только на шахматах, причём оба противника должны носить маски. Допускаются мероприятия типа свадеб, но число участников ограничено до 15 человек.
2. За нарушение масочного режима в первый раз штраф будет 200 фунтов и маску снимать разрешается, только когда человек кушает. Но принимать пищу и выпивать в публичном месте можно ровно до 22:00, после которых вводится комендантский час.
3. Поскольку полицейские не смогут справиться с возросшей нагрузкой, в города введут какое-то количество военных и поставят их на вахте у самых ценных зданий. Однако штрафы с населения, разрешено будет собирать только полицейским.
4. Офисам разных фирм и управляющим заведениям рекомендовано вернуться к работе сотрудников из дома, как это было весной.
5. Все перечисленные меры – первоначальные и будут зависеть от характера течения второй волны, в случае необходимости они могут быть усилены либо ослаблены.
6. Дата окончания карантина не названа, всё определит пункт выше, тем не менее господин Джонсон предупредил, что карантин может продлиться на 6 месяцев и заранее извинился перед избирателями за срыв новогодних и Рождественских праздников.
В настоящий момент в некоторых частях Великобритании уже озвучено распоряжение : "Не смешивать домашние хозяйства", - то есть не ходить друг к другу в гости и больше трёх не собираться.
Учитывая всё перечисленное, а также то, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Великобритания, в какой-то мере являются законодателями "пандемических мод", уже можно судить о том, что готовят, но скромно до поры помалкивают, россиянам "управители суетного века сего".
Источник:
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Щас очередной китаец сожрёт какого нибудь редкого таракана, и посмотрим, кто у нас законодатель мод и кто формирует новые повестки дня.