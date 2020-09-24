Джонсон отвлекает внимание британцев от предстоящих коронавирусных ограничений своим урчащим животом

В ролике, опубликованном несколько дней назад ресурсом Daily Mail Online, где благоразумно обратили внимание информацию, а не на фон, Борис Джонсон перечисляет ряд первоначальных ограничительных мер, приуроченных к запланированной второй волне коронавируса:

1. Запрещаются разного рода массовые мероприятия типа спортивных состязаний и допускаются сражения только на шахматах, причём оба противника должны носить маски. Допускаются мероприятия типа свадеб, но число участников ограничено до 15 человек.

2. За нарушение масочного режима в первый раз штраф будет 200 фунтов и маску снимать разрешается, только когда человек кушает. Но принимать пищу и выпивать в публичном месте можно ровно до 22:00, после которых вводится комендантский час.

3. Поскольку полицейские не смогут справиться с возросшей нагрузкой, в города введут какое-то количество военных и поставят их на вахте у самых ценных зданий. Однако штрафы с населения, разрешено будет собирать только полицейским.

4. Офисам разных фирм и управляющим заведениям рекомендовано вернуться к работе сотрудников из дома, как это было весной.

5. Все перечисленные меры – первоначальные и будут зависеть от характера течения второй волны, в случае необходимости они могут быть усилены либо ослаблены.

6. Дата окончания карантина не названа, всё определит пункт выше, тем не менее господин Джонсон предупредил, что карантин может продлиться на 6 месяцев и заранее извинился перед избирателями за срыв новогодних и Рождественских праздников.

В настоящий момент в некоторых частях Великобритании уже озвучено распоряжение : "Не смешивать домашние хозяйства", - то есть не ходить друг к другу в гости и больше трёх не собираться.

Учитывая всё перечисленное, а также то, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Великобритания, в какой-то мере являются законодателями "пандемических мод", уже можно судить о том, что готовят, но скромно до поры помалкивают, россиянам "управители суетного века сего".