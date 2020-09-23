Ядерную ракету Титан II удалось взорвать обычным болтом

После того как он пролетел примерно 15 метров вдоль ядерной ракеты, несчастный болт ударился об обшивку топливного бака, что привело к небольшому разрыву корпуса и утечке.После оценки серьезности повреждения, инженеры военно-воздушных сил СШАприняли решение об эвакуации всего объекта. Также была организована срочная эвакуация близлежащих городков. Рано утром, на следующий день, сразу после того, как два последних военных вышли из бункера, насыщенная парами ракетного топлива шахта взорвалась, отправив 740-тонные двери ракетной шахты практически на 100 метров в воздух. Один из двух мужчин погиб на месте, второй получил серьезные ранения. Позже, в 100 метрах от шахты была обнаружена ядерная боеголовка несчастной ракеты. К счастью, предохранители сработали и боеголовка не сдетонировала.