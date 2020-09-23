Ядерную ракету Титан II удалось взорвать обычным болтом

18 сентября 1980 года инженеры ВВС США были направлены в шахту, где стояла межконтинентальная ракета с ядерной боеголовкой Титан II. Шахта находилась на полигоне в штате Арканзас, а инженеры армии США должны были произвести простые профилактические процедуры. В ходе работы, один из сотрудников, находясь на ракете, выронил из руки большой болт, который полетел вниз.
После того как он пролетел примерно 15 метров вдоль ядерной ракеты, несчастный болт ударился об обшивку топливного бака, что привело к небольшому разрыву корпуса и утечке.После оценки серьезности повреждения, инженеры военно-воздушных сил СШАприняли решение об эвакуации всего объекта. Также была организована срочная эвакуация близлежащих городков. Рано утром, на следующий день, сразу после того, как два последних военных вышли из бункера, насыщенная парами ракетного топлива шахта взорвалась, отправив 740-тонные двери ракетной шахты практически на 100 метров в воздух. Один из двух мужчин погиб на месте, второй получил серьезные ранения. Позже, в 100 метрах от шахты была обнаружена ядерная боеголовка несчастной ракеты. К счастью, предохранители сработали и боеголовка не сдетонировала.
Восстановление стартовой площадки оценили в огромные, по тем временам, 225 322 670 долларов. Именно поэтому ВВС США приняло решение сравнять стартовую площадку с землей, что строители с успехом и сделали. И только 18 февраля 2000 года о комплексе запуска ракет Титан II, и о происшествии на нём, стало известно общественности. В тот день этот объект под номером 374-7 был занесен в Национальный реестр исторических мест США.
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Да ладно?! я ещё в конце 80 х по чб телеку американское же кино про этот случай смотрел
И падал там не болт, а ключ или какой-то инструмент.
Вот так из исторического факта делают миф в стиле рентв
для начала загугли "варианты детонации ядерных боеприпасов"