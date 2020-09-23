FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Военное 1738 постов • 654 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Военное 
Ядерную ракету Титан II удалось взорвать обычным болтом

Ядерную ракету Титан II удалось взорвать обычным болтом (2 фото)

Автор:
23 сентября 2020 19:52
Сообщество : Военное
Метки: оружие   сша   факты   
1946
2

18 сентября 1980 года инженеры ВВС США были направлены в шахту, где стояла межконтинентальная ракета с ядерной боеголовкой Титан II. Шахта находилась на полигоне в штате Арканзас, а инженеры армии США должны были произвести простые профилактические процедуры. В ходе работы, один из сотрудников, находясь на ракете, выронил из руки большой болт, который полетел вниз.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Военное"
Метки: оружие   сша   факты   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
20
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
20  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
25k
parallax 3 часа назад
Через тысячу лет, археологи, раскопав шахту будут ломать голову, для чего был построен этот колодец.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
24k
Вован Полчаса назад
Ядерную ракету Титан II удалось взорвать обычным болтом
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
☣️Месть печенегов☣️ Полчаса назад
И только 18 февраля 2000 года о комплексе запуска ракет Титан II, и о происшествии на нём, стало известно общественности

Да ладно?!
я ещё в конце 80 х по чб телеку американское же кино про этот случай смотрел
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
☣️Месть печенегов☣️ 22 минуты назад
Вот, кстати, это кинцо. 88год. Никакого секрета на 40 лет не было.

И падал там не болт, а ключ или какой-то инструмент.

Вот так из исторического факта делают миф в стиле рентв
Вот, кстати, это кинцо. 88год. Никакого секрета на 40 лет не было. И падал там не болт, а ключ или какой-то инструмент. Вот так из исторического факта делают миф в стиле рентв
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Михалыч Час назад
Выдать болту орден! Нужное дело сделал, товарищ!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Sasa 2 часа назад
Наш человек!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
266
Санек 2 часа назад
Нет ну откуда такие писссатели находятся. Если интересно но тоболее мение достоверная информация есть здесь https://ru.qwe.wiki/wiki/1980_Damascus_Titan_missile_explosionhttps://ru.qwe.wiki/wiki/1980_Damascus_Titan_missile_explosion и никакой болт не взорвал ракету.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Taximaxi 2 часа назад
Забил, так сказать ,болт на ракету.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Schumacher 3 часа назад
так может русским ракеты не боеголовками а боеболтами снаряжать, эффект то какой!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Алексей 3 часа назад
"Исторические места, посвященные раздолбайству и недоделкам" )))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
au3 3 часа назад
Это не проклятые советы, которые все скрывали, а демократическое сша, которое все честно рассказала всего 40 лет спустя
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
☣️Месть печенегов☣️ au3 21 минуту назад
По этому поводу фильм ещё в 88 году сняли, никакого секрета . Так что ваш комментарий в пустоту
По этому поводу фильм ещё в 88 году сняли, никакого секрета . Так что ваш комментарий в пустоту
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
37k
Сергей 3 часа назад
Насрать надо было в руки , этому "сотру-днику", чуть не стёр пол Америки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
178
Остап Ива́нович. 3 часа назад
Ядерную ракету Титан II удалось взорвать обычным болтом
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
880
DrKlizmi 3 часа назад
К счастью,боеголовка не сдетонировала...Как мило! Автор,ядерные заряды не поджигаются бикфордовым шнуром,не детонирует от удара или простого взрыва,это несколько сложнее. Учись на пятерки,учись думать и может быть,когда-нибудь,запилишь нормальный пост.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
59k
Gogaren_3Meu DrKlizmi 3 часа назад
ты сам учи матчасть и не умничай
для начала загугли "варианты детонации ядерных боеприпасов"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
880
DrKlizmi Gogaren_3Meu 3 часа назад
Ты не учи учёного.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
106
Alex 3 часа назад
Ядерную ракету Титан II удалось взорвать обычным болтом
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
SolomonA 3 часа назад
Ух ты! Всего-то 40 лет прошло!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Погром "Чёрной Уолл-стрит": забытая американцами резня Погром "Чёрной Уолл-стрит": забытая американцами резня Полиция США применила огнестрельное оружие против 13-летнего безоружного подростка Полиция США применила огнестрельное оружие против 13-летнего безоружного подростка На вечеринке рядом с университетом открыли огонь, есть погибшие На вечеринке рядом с университетом открыли огонь, есть погибшие В США началась охота на полицейских: неизвестный расстрелял двух стражей порядка В США началась охота на полицейских: неизвестный расстрелял двух стражей порядка 25 шокирующих исторических фотографий, которые объясняют сегодняшние события в США 25 шокирующих исторических фотографий, которые объясняют сегодняшние события в США
Димон

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

2490680



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Где живет Патриарх Кирилл: резиденции, дома и квартиры
3
242
Где живет Патриарх Кирилл: резиденции, дома и квартиры
Интересные факты о фильме «Шерлок Холмс и доктор Ватсон»
6
20
Интересные факты о фильме «Шерлок Холмс и доктор Ватсон»
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Песочные сочники с творогом
5
0
Песочные сочники с творогом
Как выглядел лагерь для военнопленных в 1917 году
0
14
Как выглядел лагерь для военнопленных в 1917 году
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Когда приехал собирать фольклор, легенды, сказки и тосты
1
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#история#интересное#дтп#вещи#автомобили#разное#прикольные#люди#картинки
#прикол#факты#животные#природа#реакция#москва#СССР#дети#собака#коты
#фото#интересно#авария#россия#авто авария#позитив#деньги#кино#в мире#креатив

На что жалуетесь?

Вернуться