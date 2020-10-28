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Не желавшие надевать маски пассажиры устроили драку в самолете

Не желавшие надевать маски пассажиры устроили драку в самолете (1 фото + 1 видео)

Автор:
28 октября 2020 13:22
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: 360подмосковье   Пуэрто Рико   видео   драка   инцидент   конфликт   пандемия   пассажир   самолет   
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В самолёте компании Spirit Airlines, летевшего из Нью-Джерси в Пуэрто-Рико, произошла массовая драка из-за отказа пассажиров надеть защитные маски. Часть потасовки попала на видео.

Источник:

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Метки: 360подмосковье   Пуэрто Рико   видео   драка   инцидент   конфликт   пандемия   пассажир   самолет   
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8  комментариев
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390
Алексей Час назад
Маски ни от чего не помогают, а при нерегулярной смене скорее являются источником заразы.
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30k
Опаньки Алексей 47 минут назад
источником заразы являются люди, которые не носят маски, но кашляют и чихают при этом на всех или являются скрытыми переносчиками. Маски не для того, чтобы тебя не заразили, а чтобы ты всех не заразил.
Хирург надевает маску не для того, чтобы пациент его не узнал если что, а чтобы не начихать на него
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−108
maxzone12021980 41 минуту назад
а давайте трусы на голову одевать? эффект тот же но так хоть забавно. Еще немного и рот станет интимным местом.
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9k
Енот Полиграфович Час назад
Че то как то дерутся как бабы...
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507
ah3007 Час назад
Всем безмасочникам предлагаю перестать переходить улицу на зелёный свет.
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390
Алексей ah3007 Час назад
30 лет как следую вашему предложению...
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Александр ah3007 17 минут назад
А ты готов взять смерть на душу, находясь в этот момент за рулем?
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