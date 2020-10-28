Не желавшие надевать маски пассажиры устроили драку в самолете

Когда самолёт приземлился, пассажиров попросили надеть средства защиты. На это мужчина и три женщины отреагировали агрессивно - они начали кричать и полезли в драку с сотрудниками аэропорта.



Чтобы усмирить одну из главных участниц драки, полиция применила электрошокер. Затем женщину арестовали и поместили в камеру до уплаты залога.