Не желавшие надевать маски пассажиры устроили драку в самолете

В самолёте компании Spirit Airlines, летевшего из Нью-Джерси в Пуэрто-Рико, произошла массовая драка из-за отказа пассажиров надеть защитные маски. Часть потасовки попала на видео.
Когда самолёт приземлился, пассажиров попросили надеть средства защиты. На это мужчина и три женщины отреагировали агрессивно - они начали кричать и полезли в драку с сотрудниками аэропорта.
Чтобы усмирить одну из главных участниц драки, полиция применила электрошокер. Затем женщину арестовали и поместили в камеру до уплаты залога.
Чтобы усмирить одну из главных участниц драки, полиция применила электрошокер. Затем женщину арестовали и поместили в камеру до уплаты залога.
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