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Подсунули фальшивку

Подсунули фальшивку (2 фото)

Автор:
22 сентября 2020 17:04
Метки: Подсунули   деньги   фальшивка   
950
2
Я очень редко пользуюсь наличными деньгами и перестал пользоваться банковскими карточками, ведь почти везде сейчас можно платить смартфоном. К своему большому удивлению обнаружил сегодня в ящике стола вот это.

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Метки: Подсунули   деньги   фальшивка   
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18  комментариев
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5k
Nikita 3 часа назад
В Уральских пельменях было.
- Мужики! Нам на заводе, наконец, зарплату выдали! ФАЛЬШИВЫМИ деньгами!
- С чего ты взял, что они фальшивые?
- ГДЕ ЛЕНИН?! НЕТ ЛЕНИНА! Фальшивые!
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42k
RusLAN 8 минут назад
"перестал пользоваться банковскими карточками, ведь почти везде сейчас можно платить смартфоном" - а смартфоном ты платишь не с банковской карты? с таким успехом можно платить и часами..
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632
him67 10 минут назад
А чего! Хорошая купюра за билет на концерт фонограмщика!
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269
gonza Полчаса назад
Походу афтор плохо читает....рублей, дублей, дуплей... Лох крч.
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2k
Юрий Злой 2 часа назад
идут два мужика по улице, один поднимает купюру, смотрит на нее, потом выбрасывает
-что это было ? спрашивает другой
- 10 баксов
-а почему выбросил ?
-фальшивые, где ты видел десятку с двумя нулями...
А по факту да, эти рынки, толкучки, суета, спешка так и рассчитаны на впаривание подобного, или с кармана вытянуть, кстати да, после того как кошелек вытянули, хоть там и не много было вообще стараюсь картой платить, с собой буквально мелочь таскаю
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5k
Ivan 2 часа назад
Подсунули фальшивку
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55k
Опиум для народа 2 часа назад
По покупной способности-не очень-то и большая разница.)
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8k
Serg2001 2 часа назад
В 90-е попалась довольно крупная купюра. Сколько нулей на ней было уже не помню. Помню, что качество бумаги было отменное. На шелест не отличишь. Единственный косяк, по которому фальшак было видно, это тупая ошибка в надписи "банк России". Было написано "банк Росси". Как потом знакомый мент рассказывал, была такая партия очень качественных фальшивок, прибывшая из одного из горных регионов. Чуть ли не в банк можно было сдавать, если бы не этот тупой косяк. Это к вопросу о необходимости учить русский язык!... ))
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3k
panama 3 часа назад
Лох не мамонт , не вымрет.
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11k
робт 3 часа назад
"но вот бумага практически такая же и на ощупь разницу заметить сложно"
3.14здеж, у меня такие пачки есть, только калека их не отличит любыми способами
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1.5M
Иван Кемеров Автор поста робт 2 часа назад
Щас такие 5000 и 1000 - на ощупь, в пачке вообще не отличимы. Ты не видео настоящего хорошего фальшака.
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1.5M
Иван Кемеров Автор поста робт 2 часа назад
А зачем тебе такие пачки?
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11k
робт Иван Кемеров 2 часа назад
у меня именно пачки 5000 и 1000, мелкий играет
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1.5M
Иван Кемеров Автор поста робт Час назад
А участковый знает?
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11k
робт Иван Кемеров Час назад
я участкового за всю жизнь ни разу не видел
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Иван Кемеров

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