Подсунули фальшивку

Я очень редко пользуюсь наличными деньгами и перестал пользоваться банковскими карточками, ведь почти везде сейчас можно платить смартфоном. К своему большому удивлению обнаружил сегодня в ящике стола вот это.
Конечно у "билета банка приколов" и настоящей купюры множество очевидных отличий, но вот бумага практически такая же и на ощупь разницу заметить сложно.
На обороте даже номера нарисовали.
Скорее всего мне давали сдачу на рынке и там было много разных купюр, между которых подложили эту фальшивку, хотя это даже фальшивкой назвать нельзя. Просто бумажка с картинками похожего цвета.
Я сейчас пытался вспомнить, сколько раз я платил наличными за последние два месяца. Получилось четыре раза.
Если в руки дадут одну такую фальшивку, её сложно не заметить, но когда она где-то, среди других, пропустить её довольно просто. Будьте внимательны!
На обороте даже номера нарисовали.
Скорее всего мне давали сдачу на рынке и там было много разных купюр, между которых подложили эту фальшивку, хотя это даже фальшивкой назвать нельзя. Просто бумажка с картинками похожего цвета.
Я сейчас пытался вспомнить, сколько раз я платил наличными за последние два месяца. Получилось четыре раза.
Если в руки дадут одну такую фальшивку, её сложно не заметить, но когда она где-то, среди других, пропустить её довольно просто. Будьте внимательны!
Источник:
Ссылки по теме:
- Богачи грозят нам экологической катастрофой
- Пользователи сети смеются над новыми модными джинсами от Gucci за десятки тысяч рублей
- "3 700 рублей каждая российская семья подарит Беларуси": Реакция соцсетей на обещание Путина
- Коллекционеры со всего мира торгуются за бракованную австралийскую монету
- В стране всё настолько замечательно, что лишние 42 млн рублей правительство потратит на ворон
38
Понравилось38
Новости партнёров
Загрузка...
- Мужики! Нам на заводе, наконец, зарплату выдали! ФАЛЬШИВЫМИ деньгами!
- С чего ты взял, что они фальшивые?
- ГДЕ ЛЕНИН?! НЕТ ЛЕНИНА! Фальшивые!
-что это было ? спрашивает другой
- 10 баксов
-а почему выбросил ?
-фальшивые, где ты видел десятку с двумя нулями...
А по факту да, эти рынки, толкучки, суета, спешка так и рассчитаны на впаривание подобного, или с кармана вытянуть, кстати да, после того как кошелек вытянули, хоть там и не много было вообще стараюсь картой платить, с собой буквально мелочь таскаю
3.14здеж, у меня такие пачки есть, только калека их не отличит любыми способами