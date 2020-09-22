Подсунули фальшивку

Конечно у "билета банка приколов" и настоящей купюры множество очевидных отличий, но вот бумага практически такая же и на ощупь разницу заметить сложно.



На обороте даже номера нарисовали.



Скорее всего мне давали сдачу на рынке и там было много разных купюр, между которых подложили эту фальшивку, хотя это даже фальшивкой назвать нельзя. Просто бумажка с картинками похожего цвета.



Я сейчас пытался вспомнить, сколько раз я платил наличными за последние два месяца. Получилось четыре раза.



Если в руки дадут одну такую фальшивку, её сложно не заметить, но когда она где-то, среди других, пропустить её довольно просто. Будьте внимательны!