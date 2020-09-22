Пользователи сети смеются над новыми модными джинсами от Gucci за десятки тысяч рублей

Итальянский люксовый бренд Gucci представил голубые джинсы прямого кроя с потертостями, которые напоминают разводы от травы. Модникам придется отдать за них около 60 тысяч рублей.
Потрёпанные джинсы от модного бренда выглядят так, будто в них играли в местном парке, отчего теперь они нуждаются в качественной стирке.
Они имеют зелёные пятна на коленях и потускневшие коричневые пятна вокруг щиколоток, а также потёртости в районе ширинки.
«Эти широкие джинсовые брюки, наделённые гранж-атмосферой из коллекции осень-зима 2020, изготовлены из органического хлопка, специально обработанного для создания эффекта пятен и потёртостей, — написали представители компании. — Gucci изучает новые подходы к культовой ткани, переосмысливая её с помощью различных дизайнов и техник стирки, стирающих грань между винтажем и современностью.»
На бейдже, размещённом на поясе джинс, написано «School Outfitters Gucci» («школьная экипировка Gucci»).
Также итальянский бренд выпускает тусклые на вид шерстяные изделия с «намеренно» созданными дырками и торчащими нитками в рамках своей новой линейки одежды, которая внешне выглядит так, словно она уже долгое время пребывала в носке.
«Большой джемпер с круглым вырезом, сделанный из коричневой шерсти в рубчик, имеет потрепанный андерграундный вид, подчеркнутый намеренными надрывами на ткани, — пишет бренд. — Для модного показа сезона осень-зима 2020 Gucci черпает вдохновение из субкультуры гранж 80-х и 90-х и переосмысливает её через призму.»
Обойдет такой джемпер в 84 тысячи рублей
Обойдет такой джемпер в 84 тысячи рублей
Помимо вышеперечисленных предметов одежды также есть версия из зелёного войлока, которая стоит 52 тысячи рублей.
«Классический джемпер с круглым вырезом стандартной формы представлен из трикотажной шерсти в стиле милитари зеленого цвета с намеренными надрезами, чтобы придать ткани винтажного, потрёпанного вида», — так описывает Gucci данный элемент одежды
Источник:
Ссылки по теме:
- Ипотека: Квартира ценой... всего!
- Самое милое преступление: котенок несколько раз украл пачку денег в баре
- Джинсы, девушки, мода - три слова, которые вводят в ступор мужчин
- Модники из московского метро, встречи с которыми невозможно забыть
- Мода, что делаешь, остановись!
23
Понравилось23
Новости партнёров
Загрузка...
Ps. А никто не скажет, почём можно продать дырявые носки? Инсайдер говорят, что это мода 2021 года