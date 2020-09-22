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Пользователи сети смеются над новыми модными джинсами от Gucci за десятки тысяч рублей

Пользователи сети смеются над новыми модными джинсами от Gucci за десятки тысяч рублей (9 фото)

Автор:
22 сентября 2020 08:12
Сообщество : Юмор
Метки: gucci   деньги   джинсы   мода   прикол   
416
9
Итальянский люксовый бренд Gucci представил голубые джинсы прямого кроя с потертостями, которые напоминают разводы от травы. Модникам придется отдать за них около 60 тысяч рублей.

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Метки: gucci   деньги   джинсы   мода   прикол   
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11  комментариев
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18k
Батончик с маком 15 минут назад
значит скоро появятся в продаже трусы с коричневыми пятнами сзади и желтыми спереди
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6
Марина Маринова Минуту назад
Одним словом п.здец ! Всё чему учили , и любовь к красивому ... всё к х..ям
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13k
ВОВЧЕГ 4 минуты назад
У меня на даче, таких Гучей целый шкаф, даже есть намного интересней по дизайну.
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25k
Ashabad 6 минут назад
В далекие времена меня чуть не побили за то, что я испачкал в траве джинсы кореша.
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11k
робт 13 минут назад
ху*яси я модный оказывается
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7k
krivsan Полчаса назад
Пользователи сети смеются над новыми модными джинсами от Gucci за десятки тысяч рублей
Пользователи сети смеются над новыми модными джинсами от Gucci за десятки тысяч рублей
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7k
krivsan Полчаса назад
главное в этих тряпках шильдик Gucci,я бы тоже в эту контору дизайнером пошел бы и такую коллекцию осень-зима 2020 им бы забубенил,все в шоке были бы
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900
maloy 39 минут назад
Пойду в кладовке в старых обносках- вещах покапаюсь. И пусть мне кто что скажет на улице)

Ps. А никто не скажет, почём можно продать дырявые носки? Инсайдер говорят, что это мода 2021 года
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1k
poha 46 минут назад
Лох не мамонт, он не вымрет. Скоро на улицах нашей страны.
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5k
chichic1 50 минут назад
Куда катится мир!? У моделей лица таки как буто их заставили одеть эти вещи)
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8k
Бендер Родригес 55 минут назад
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