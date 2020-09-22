Соседи из Вероны познакомились на карантине и теперь готовятся к свадьбе

Во время карантина общительным итальянцам не разрешали выходить на улицу, и они пытались развлечься дома. Поэтому сёстры Лиза и Паола устроили концерт на своём балконе для соседей. Лиза играла на скрипке современные произведения, а Паола отвечала за звук.
38-летний Мишель случайно увидел 40-летнюю Паолу на балконе соседнего дома и влюбился с первого взгляда. После этого он подключил всех друзей и знакомых, чтобы узнать, как зовут девушку. А позже нашёл её аккаунт в инстаграме и открылся в своих чувствах.
Девушке пришёлся по душе Мишель и пара продолжила общаться по телефону и скайпу, а вживую видеться только на своих балконах.
Девушке пришёлся по душе Мишель и пара продолжила общаться по телефону и скайпу, а вживую видеться только на своих балконах.
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Карантин в Италии закончился спустя 10 недель – в мае. Тогда же пара впервые встретилась в парке недалеко от дома.
Интересно, что Мишель и Паола прожили практически всю жизнь в домах напротив, но никогда не пересекались.
В Италии быстро узнали об истории любви пары и прозвали их Ромео и Джульеттой. Про Паолу и Мишеля написали многие новостные издания во всём мире.
Интересно, что Мишель и Паола прожили практически всю жизнь в домах напротив, но никогда не пересекались.
В Италии быстро узнали об истории любви пары и прозвали их Ромео и Джульеттой. Про Паолу и Мишеля написали многие новостные издания во всём мире.
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А на днях влюблённые рассказали, что собираются пожениться.
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Прямо как в песне из моей молодости.
Смерти их хотят? :)
Не , ну совет да любовь конечно я не против