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Соседи из Вероны познакомились на карантине и теперь готовятся к свадьбе

Соседи из Вероны познакомились на карантине и теперь готовятся к свадьбе (5 фото)

Автор:
22 сентября 2020 16:54
Сообщество : Жизнь
Метки: Верона   балкон   влюблённые   италия   карантин   концерт   свадьба   
1629
5
Во время карантина общительным итальянцам не разрешали выходить на улицу, и они пытались развлечься дома. Поэтому сёстры Лиза и Паола устроили концерт на своём балконе для соседей. Лиза играла на скрипке современные произведения, а Паола отвечала за звук.

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Метки: Верона   балкон   влюблённые   италия   карантин   концерт   свадьба   
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7  комментариев
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1k
Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
Очень интересно было
Очень интересно было
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17k
Vital Idol 14 минут назад
в чём цимес?! он впердолил ещё и сестре?!
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16
Андрей 20 минут назад
Чувак. Это замануха. Не совершай ошибку
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802
The mask Час назад
...............Интересно, что Мишель и Паола прожили практически всю жизнь в домах напротив, но никогда не пересекались.............
Прямо как в песне из моей молодости.

Ссылка www.youtube.com
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27k
BuG 2 часа назад
и прозвали их Ромео и Джульеттой.

Смерти их хотят? :)
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8k
Типа граф 2 часа назад
Коронавирус , романтика , гормоны . Надо было повстречаться 3-5 лет , а так скорей всего разведутся .
Не , ну совет да любовь конечно я не против
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2k
GrafOrlov 2 часа назад
А в чем прикол?
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