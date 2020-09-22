Соседи из Вероны познакомились на карантине и теперь готовятся к свадьбе

38-летний Мишель случайно увидел 40-летнюю Паолу на балконе соседнего дома и влюбился с первого взгляда. После этого он подключил всех друзей и знакомых, чтобы узнать, как зовут девушку. А позже нашёл её аккаунт в инстаграме и открылся в своих чувствах.



Девушке пришёлся по душе Мишель и пара продолжила общаться по телефону и скайпу, а вживую видеться только на своих балконах.