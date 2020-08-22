Тимо уверен, что не каждый смог бы отважится жениться на той, которой ни разу ни видал. Друзья мужчины намекали ему, что надо полечить голову. Однако Тимо уверен, что поступил правильно и ему достаточно того, что он знает о Синтии. По словам парня, он по уши влюбился за отношение, характер и красоту девушки.