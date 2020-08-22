Жительница Бразилии и немец после 20 дней виртуального общения заключили брак по интернету, так как не могли слиться в экстазе из-за пандемии коронавируса. Об этой истории рассказал телеканал Globo.
Как рассказала 39-летняя бразильянка Синтия Араужо из городка Рирейрау Прету, с будущим супругом, 45-летним немцем Тимо Арнштадтом её познакомил их общий друг, местный проповедник. Синтия и Тимо, работающий в Кении, стали общаться в сети и обнаружили, что им хорошо вдвоём. «В первый день, не зная друг друга, мы проговорили два часа», — сообщила женщина.
Влюблённые продолжили общение оставляя веб-камеры включёнными на 24 часа в сутки, чтобы постоянно видеть друг друга, как если бы они жили в одном доме. Не прошло и месяца с их виртуального знакомства, как Тимо предложил Синтии руку и сердце по видео, женщина недолго думая согласилась.
Молодые бракосочетались на расстоянии, поскольку ни один из них не мог добраться к другому из-за пандемии коронавируса. Свадебную онлайн-церемонию, осуществляемую на удалёнке по видеозвонку смотрели родственники жениха и невесты - рассказал телеканал Globo.
Тимо уверен, что не каждый смог бы отважится жениться на той, которой ни разу ни видал. Друзья мужчины намекали ему, что надо полечить голову. Однако Тимо уверен, что поступил правильно и ему достаточно того, что он знает о Синтии. По словам парня, он по уши влюбился за отношение, характер и красоту девушки.
По прошествии четырёх дней от виртуальной свадьбы молодожёны встретились в аэропорту бразильского Сан-Паулу и, не отходя от кассы, сразу же обменялись обручальными кольцами.
Источник:
- "А все, что не по графику — на фиг, на фиг!": москвичам объяснили, как гулять по расписанию
- Россиянин собрался жениться на резиновой секс-кукле Марго
- Своей любовью они обязаны коронавирусу!
- Свадебные извращения в эпоху коронавируса
- Как принцесса Шри-Ланки нашла своё русское счастье
Nossa, nossa
Assim você me mata
Ai, se eu te pego
Ai, ai se eu te pego
Этот пост привёл меня в чувство, и я снова настороже. Спасибо)))