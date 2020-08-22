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Сообщество Пандемия 438 постов • 73 подписчика подписаться
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Он и она: познакомились, дружили, так и не встретившись, женились по&nbsp;видеотрансляции

Он и она: познакомились, дружили, так и не встретившись, женились по видеотрансляции (6 фото)

Автор:
22 августа 2020 04:50
Сообщество : Пандемия
Метки: Любовь   видеозвонок   виртуальная   встреча   интернет   кольца   пандемия   свадьба   
1322
6

Жительница Бразилии и немец после 20 дней виртуального общения заключили брак по интернету, так как не могли слиться в экстазе из-за пандемии коронавируса. Об этой истории рассказал телеканал Globo.

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Метки: Любовь   видеозвонок   виртуальная   встреча   интернет   кольца   пандемия   свадьба   
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4  комментария
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2k
NIS 49 минут назад
Совет да любовь ! Им хорошо- и слава богу !!
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9k
net 2 часа назад
Похоже немцу захотелось самбы и он забыл про всё на свете))
Nossa, nossa
Assim você me mata
Ai, se eu te pego
Ai, ai se eu te pego
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10k
[email protected] 2 часа назад
Да ладно, судя по фото в аэропорту они подходят друг к другу)))
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7k
Клёст 2 часа назад
Сегодня я в благодушном настроении как-то расслабился, и думать забыл что мир наводнён сумасшедшими.
Этот пост привёл меня в чувство, и я снова настороже. Спасибо)))
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