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В Хабаровском крае опрокинулся пассажирский автобус

В Хабаровском крае опрокинулся пассажирский автобус (1 фото + 1 видео)

Автор:
22 сентября 2020 14:47
Сообщество : Аварии
Метки: 360подмосковье   авто   автобус   видео   дтп   россия   хабаровский край   
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В Хабаровском крае произошло ДТП с пассажирским автобусом, внутри которого находились 45 человек. В результате происшествия часть пассажиров получила травмы различной степени тяжести. Авария могла произойти из-за невнимательности водителя.

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Метки: 360подмосковье   авто   автобус   видео   дтп   россия   хабаровский край   
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