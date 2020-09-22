В Хабаровском крае опрокинулся пассажирский автобус

В Хабаровском крае произошло ДТП с пассажирским автобусом, внутри которого находились 45 человек. В результате происшествия часть пассажиров получила травмы различной степени тяжести. Авария могла произойти из-за невнимательности водителя.
ЧП произошло в 24-ёх километрах от посёлка Циммермановка в Ульчском районе. По предварительным данным, в момент аварии в автобусе были 45 человек. Из них 14 пострадали, 10 были госпитализированы. Авария могла произойти из-за невнимательности водителя.
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