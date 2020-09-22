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11 летний москвич подорвался на гранате, которую подарил папа

11 летний москвич подорвался на гранате, которую подарил папа (1 фото)

Автор:
22 сентября 2020 01:09
Сообщество : Криминал
Метки: граната   макет   мальчик   москва   россия   скорая   травмы   хлопок   
746
1

На западе Москвы отец привёз в подарок сыну макет гранаты, а тот, разумеется, недолго думая выдернул из неё чеку...

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Метки: граната   макет   мальчик   москва   россия   скорая   травмы   хлопок   
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12  комментариев
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1k
Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
Дол-бо-е-бы все:и папа,который перед тем как что-то покупать должен был подумать и ребенок,который в 11 лет уже должен немного понимать,что перед тем как что-то выдегивать нужно тоже подумать и конечно автор поста,который пишет название поста,которое не соответствует содержанию
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15k
Марина 4 минуты назад
Маленький мальчик гранату нашел,
С этой игрушкой он в школу пришел.
Выбило взрывом дверь в кабинете,
Мяса кусочки лежат на паркете.
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625
Квантовый_слесарь_82 22 минуты назад
Сразу видно, что папа в танки играл, и по военкомата бегал аллергию искал.
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17k
Vital Idol Полчаса назад
Ссылка coub.com
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19k
Russo Turisto 2 часа назад
Охренеть пиротехника! Чуть ребенка не убили
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4k
disevenvis Russo Turisto Час назад
Ну это скорее всего для проведения реконструкций военных событий. Я видел как то, выглядит как настоящая, но бахает так нормально.
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