11 летний москвич подорвался на гранате, которую подарил папа

Сообщается, что происшествие имело место 20 сентября в одной из квартир домов, находящихся на Мичуринском проспекте. Стало известно, что за день до этого 47-летний мужчина купил своему 11-летнему сыну игрушку в маркете автозаправки на Киевском шоссе. На упаковке не было указано, что содержимое является пиротехническим средством, также не было приложено никаких инструкций или предупреждений. На следующий день отец подарил игрушку мальчику, тот выдернул чеку, и... Раздался хлопок.

Ребёнок был доставлен в больницу скорой помощью со взрывной травмой, множеством ссадин лица, туловища и рук. В настоящий момент врачи диагностируют его состояние как удовлетворительное, угрозы жизни мальчика нет.

По сообщению источника, следственными органами проводится проверка на предмет возбуждения уголовного дела согласно части 1 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.