Летающий по волнам. Барк «Крузенштерн»

Этот парусник был заложен 24 июня 1925 на верфи в германском Геестемюнде (ныне Бремерхафен).
Корпус был сделан из знаменитой крупповской стали. До сих пор существует легенда, что эта сталь предназначалась для строительства германского эсминца, но по неизвестным причинам, строительство эсминца не состоялось и сталь пошла на корпус парусника. Может это и объясняет, что барк почти сто лет продолжает ходить под парусами по морям и океанам?
И мачты поставили стальные, клепаные. А оснастку уже устанавливали в Гамбурге.
Парусник был построен двухпалубным. В средней надстройке располагались помещения экипажа, кают-компания и камбуз, в кормовой — кубрики для кадетов, в носовой — кладовые и технические помещения.
Деревянные покрытия барка сделаны из тика и пихты.
Это была знаменитая серия парусников-винджамеров «Flying-P-Liner». Так называемая «летающие П». Все суда этой серии традиционно назывались на букву «П». И эти парусники действительно летали по водам морей и океанов. Барку дали имя «Падуя»
Барк "Падуя"
«Падуя» был последним, или крайним, как говорят моряки, парусником из этой серии.
Барк освятили и спустили на воду 23 июня 1926 года. В свое первое плавание парусник ушел в тот же год 30 августа. Первым капитаном на нем был Карл Шуберг. За 74 дня «Падуя» достигла чилийского порта Талькауано.
До 1936 г. барк «Падуя» исправно и вовремя возил в Германию селитру из Чили и пшеницу из Австралии, сделав два рекордных перехода в Австралию за 67 суток при средней продолжительности рейса – 88 суток.
Основной проблемой было прохождение мыса Горн, которого боятся даже опытные капитаны. Но барк успешно справился со сложным переходом.
Интересный факт: один из капитанов «Падуи» за свою морскую службу 35!!! раз обогнул одно из самых опасных для мореплавателей место на планете.
Осенью 1939 года готовое к рейсу судно было заблокировано в немецком порту. Барк отбуксировали в польский Щецин, потом в Таллинн. В течение войны судно несколько раз переходило в различные порты Балтийского моря. Использовалось в основном у причала для занятий с практикантами.
После окончания войны, по репарации «Падуя» была передана советскому командованию в Польше (г. Свиноуйсьце) 11 января 1946 года.
В феврале 1946 года приказом по флоту барк «Падуя» со статусом «учебно-парусный корабль 2-го ранга» был включен в состав отряда учебных кораблей Дважды Краснознаменного Балтийского флота, база которого была в Лиепае. А 23 апреля барку было присвоено имя русского адмирала И.Ф. Крузенштерна.
Барк "Крузенштерн" у берегов Финляндии
Размерения и характеристики барка «Крузенштерн»:
Длина наибольшая - 114.50 м.
Ширина габаритная - 14.04 м.
Высота борта - 8.48 м.
Осадка - 6.27 м.
Высота мачт - 54 м.
Площадь парусов - 3722 кв.м.
Скорость под парусами - 16 узлов (29,6 км/час)
Скорость под двигателем 10 узлов - (18,5 км/час)
Численность экипажа - 60 чел.
Численность курсантов - 120 чел.
Мощность двигателей - два двигателя по 1000 л.с.
Район плавания - неограниченный
Порт приписки - Калининград
Но, к сожалению, после войны у разрушенной страны были и другие, более глобальные проблемы. И парусники не были особо нужны.
Неожиданно нашелся временный выход: парусник после небольшого ремонта и переоборудования в Германии, привели в Ленинград, к набережной лейтенанта Шмидта и поставили как плавучее общежитие для курсантов военно-морского училища. Через пару лет, в 1951 году барк перевели в Кронштадт.
Памятник И.Ф. Крузенштерну и одноименный барк на его фоне.
И здесь очень похожи судьбы двух самых больших парусников России: Седова и Крузенштерна. Только благодаря энтузиастам морского дела, капитанам 3-го ранга: Ивана Григорьевича Шнейдера и Петра Сергеевича Митрофанова, парусник не утилизировали.
В июне 1955 года барк «Крузенштерн» вышел на ходовые испытания. Парусник и его экипаж успешно справился, и было принято решение переоборудовать его в учебное судно.
В 1959 – 1961 гг. корабль был капитально отремонтирован, на него установили два двигателя.
С 1961 по 1966 гг. «Крузенштерн» - научно-исследовательское судно Академии наук СССР. Барк побывал в экспедициях на Бермудских островах, Ямайке, Гибралтаре, посетил Касабланку, Галифакс и другие порты.
С 1966 г. –портом приписки барка была Рига, с 1981 г. – Таллинн, а в 1991 году приказом Министерства рыбного хозяйства барк передали от объединения «Эстрыбпром» в Таллинне Калининградскому высшему инженерному морскому училищу (КВИМУ) в Калининграде.
Барк "Крузенштерн" в Черном море. Регата "Black Sea Tall Ship's Races"
В начале 90-х в Европе стало очень популярным проведение различных морских фестивалей, праздников и регат с участием парусных судов.
На этой волне в Бремерхафене в 1992 году провели модернизацию барка. Преображенный парусник смог принять участие в регате, посвященной 500 – летию открытия Америки Колумбом - «Grand Regatta Columbus`92».
"Крузенштерну" - 90 лет. Бремерхафен.
И «Крузенштерн» вместе с двумя другими российскими парусниками: «Миром» и «Седовым» выиграли эту регату!!! «Крузенштерн» пришел первым!!!
Потом было еще множество регат и фестивалей. И всегда барк «Крузенштерн» приковывал к себе внимание прессы, жителей и гостей городов, принимающих регаты и фестивали.
"Крузенштерн" и "Седов" в Германии
Барк «Крузенштерн» - один из крупнейших парусных судов в мире - (больше его только парусно-учебное судно «Седов» и пятимачтовый «Royal Clipper»).
За свою долгую жизнь барк прошел более 1 миллиона 300 миль!!! Совершил два кругосветных путешествия.
Барк "Крузенштерн" в Варнемюнде
В 2019 году парусник вышел в кругосветную экспедицию парусников Росрыболовства вместе с барком «Седов» и фрегатом «Паллада». И весной 2020 года прибыл в родной порт Калининград.
Закат в Атлантике. Барк "Крузенштерн".
Источник:
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Понравилось60
Причины-то как раз известны, тем кто в 5-м классе не спал на уроках.
Имя этой причине "Версальский Мир".
Напомню, по итогам Первой Мировой Войны, Германии запретили ВСЁ! В том числе и иметь собственную Армию и Флот. Бедняжке Круппу пришлось непатриотичненько толкать немецкий металлопрокат не на новые германские дредноуты, а на всякие бестолковые штатские безделушки.
Правда не долго.
Новая война просила новых железяк.
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