Летающий по волнам. Барк «Крузенштерн»

Барк "Падуя"



«Падуя» был последним, или крайним, как говорят моряки, парусником из этой серии.



Барк освятили и спустили на воду 23 июня 1926 года. В свое первое плавание парусник ушел в тот же год 30 августа. Первым капитаном на нем был Карл Шуберг. За 74 дня «Падуя» достигла чилийского порта Талькауано.



До 1936 г. барк «Падуя» исправно и вовремя возил в Германию селитру из Чили и пшеницу из Австралии, сделав два рекордных перехода в Австралию за 67 суток при средней продолжительности рейса – 88 суток.



Основной проблемой было прохождение мыса Горн, которого боятся даже опытные капитаны. Но барк успешно справился со сложным переходом.



Интересный факт: один из капитанов «Падуи» за свою морскую службу 35!!! раз обогнул одно из самых опасных для мореплавателей место на планете.



Осенью 1939 года готовое к рейсу судно было заблокировано в немецком порту. Барк отбуксировали в польский Щецин, потом в Таллинн. В течение войны судно несколько раз переходило в различные порты Балтийского моря. Использовалось в основном у причала для занятий с практикантами.



После окончания войны, по репарации «Падуя» была передана советскому командованию в Польше (г. Свиноуйсьце) 11 января 1946 года.



В феврале 1946 года приказом по флоту барк «Падуя» со статусом «учебно-парусный корабль 2-го ранга» был включен в состав отряда учебных кораблей Дважды Краснознаменного Балтийского флота, база которого была в Лиепае. А 23 апреля барку было присвоено имя русского адмирала И.Ф. Крузенштерна.