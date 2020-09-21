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Летающий по волнам. Барк «Крузенштерн»

Летающий по волнам. Барк «Крузенштерн» (9 фото)

Автор:
21 сентября 2020 17:54
Сообщество : Факты
Метки: интересно   корабли   флот   
868
9

Этот парусник был заложен 24 июня 1925 на верфи в германском Геестемюнде (ныне Бремерхафен).
Корпус был сделан из знаменитой крупповской стали. До сих пор существует легенда, что эта сталь предназначалась для строительства германского эсминца, но по неизвестным причинам, строительство эсминца не состоялось и сталь пошла на корпус парусника. Может это и объясняет, что барк почти сто лет продолжает ходить под парусами по морям и океанам?

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Метки: интересно   корабли   флот   
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Курык Марий 2 часа назад
"До сих пор существует легенда, что эта сталь предназначалась для строительства германского эсминца, но по неизвестным причинам, строительство эсминца не состоялось и сталь пошла на корпус парусника." (с)

Причины-то как раз известны, тем кто в 5-м классе не спал на уроках.
Имя этой причине "Версальский Мир".
Напомню, по итогам Первой Мировой Войны, Германии запретили ВСЁ! В том числе и иметь собственную Армию и Флот. Бедняжке Круппу пришлось непатриотичненько толкать немецкий металлопрокат не на новые германские дредноуты, а на всякие бестолковые штатские безделушки.

"До сих пор существует легенда, что эта сталь предназначалась для строительства германского эсминца, но по неизвестным причинам, строительство эсминца не состоялось и сталь пошла на корпус парусника." (с) Причины-то как раз известны, тем кто в 5-м классе не спал на уроках. Имя этой причине "Версальский Мир". Напомню, по итогам Первой Мировой Войны, Германии запретили ВСЁ! В том числе и иметь собственную Армию и Флот. Бедняжке Круппу пришлось непатриотичненько толкать немецкий металлопрокат не на новые германские дредноуты, а на всякие бестолковые штатские безделушки. Правда не долго. Новая война просила новых железяк.

Правда не долго.
Новая война просила новых железяк.

"До сих пор существует легенда, что эта сталь предназначалась для строительства германского эсминца, но по неизвестным причинам, строительство эсминца не состоялось и сталь пошла на корпус парусника." (с) Причины-то как раз известны, тем кто в 5-м классе не спал на уроках. Имя этой причине "Версальский Мир". Напомню, по итогам Первой Мировой Войны, Германии запретили ВСЁ! В том числе и иметь собственную Армию и Флот. Бедняжке Круппу пришлось непатриотичненько толкать немецкий металлопрокат не на новые германские дредноуты, а на всякие бестолковые штатские безделушки. Правда не долго. Новая война просила новых железяк.
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13k
Александр Сучков 3 часа назад
И сайт у него есть и виртуальный тур там есть и все новости вплоть до изменения планов и его местонахождения в режиме онлайн и всё такое))) Привет, Дим! че не дополнил?)))
http://kruzenshtern.com/http://kruzenshtern.com/
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5k
Вася 4 часа назад
на регате в Хельсинки пару лет назад всем на него разрешали подниматься и осмотреть, выделялся среди других суден конечно.. А вообще, с такой сложной системой парусов колоды Фукса вряд ли хватит..
на регате в Хельсинки пару лет назад всем на него разрешали подниматься и осмотреть, выделялся среди других суден конечно.. А вообще, с такой сложной системой парусов колоды Фукса вряд ли хватит..
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