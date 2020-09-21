Уховёртка: Хватит путать с двухвосткой! Опасно ли это насекомое, и как оно живёт?

Уховёртка — настоящая звезда мира членистоногих. От одного вида нашего героя визжит любая девчонка, а сам он собирает несчётное количество оваций в виде смачных шлепков газетой, стоит ему выйти в народ. Ещё бы! Грозные щипцы на попе и любовь к чужим ушам сделали букаху знаменитой на весь мир!
Если ты ни разу не слышал про уховёртку, значит у тебя её называют двухвосткой. Что, кстати, в корне неверно! Настоящих двухвосток ты вообще вряд ли когда-нибудь увидишь: мелочь размером в 2 миллиметра, как дождевой червь, вечно копается в почве, не покидая подземного убежища. Зато наши герои встречаются на каждом углу. У тебя в доме, у бабки на даче, в глухом лесу — они материализуются везде, где есть влага и тепло.
Знай разницу: слева (двухвостка) справа (уховёртка)
Благо, что видовым разнообразием эти твари не блещут — их чуть более 1900 видов в отряде, что по насекомьим меркам крайне мало. Для сравнения, сверчков насчитали аж 3 тысячи видов. Да и внешне все уховёртки очень похожи: разнятся лишь размеры тушки, щипцов и крыльев.
Уховёртка заслужила дурную славу, мол, насекомые залазят в уши к спящим сапиенсам. Но на деле, эти насекомые оказываются в ушах не чаще, чем другие букашки. Так что не бойтесь!
Да-да, оно ещё и летает! Надкрылья уховёрток идеально сливаются с телом, поэтому большинство и не догадывается, что насекомое может внезапно присесть на чьё-нибудь лицо. Правда, полноценными крылья уховёрток не назовёшь. Летает животина как параплан: расправляет крылья и лавирует в потоках воздуха.
Но самое страшное в уховёртке не крылья, а отростки, торчащие из её пятой точки. Они называются церками и работают, как настоящее орудие пыток! От клопов до пчёл — своими щипцами уховёртка может захватить любую соразмерную букашку. Вообще, это создание жрёт всё: от членистоногих собратьев до ягод, фруктов и опавшей листвы.
Уховёртки могут наносить как пользу, убивая тараканов и клопов, так и вред, пожирая плоды и цветки растений.
Но вернёмся к щипцам, ведь человек тоже способен познать их мощь на себе! Попробуй наступить на уховёртку голой пяткой и почувствуешь агонию, соразмерную с болью от рассыпанного LEGO.
Интереснее раздвоенного зада может быть лишь раздвоенный детородный орган. Прямо сейчас, с августа по сентябрь, сотни уховёрток любят друг друга в покрывале из опавших листьев. Причём делают они ЭТО очень старательно. Причиндалы у самца длинные, но тонкие, потому в порыве страсти они могут... порваться. Но пацаны не сильно переживают, ведь на случай столь пренеприятнейшего конфуза у них есть второй, запасной орган!
Отличить самца от самки очень просто: у самцов хвостики закруглённые, а у самок прямые, как палки.
Любишь непристойности, люби и деточек воспитывать. Парочка уховёрток вместе ищет место для кладки и вырывает ямку, куда мамочка сносит 30-60 яиц. Кстати, родительница из уховёртки отличная. Сильная и независимая самка остервенело охраняет кладку ото всех, в том числе от других уховёрток, в том числе и от бати её детей. И это при том, что малышня проклюнется только к маю!
Учёные, проводившие эксперимент над уховёртками, обнаружили, что если разбросать яйца, то заботливая мать начнёт собирать их в одну кучку и оберегать ещё строже.
Появившиеся на свет детишки — маленькие копии своих родителей. Впереди уховёрточек ожидает несколько линек и целый год неистовых приключений в спасении от карающего удара твоего тапка.
Источник:
- Что это за штука? 40 загадочных предметов и их назначение
- 40 картинок, которые расскажут о неумолимом времени
- Муравьи справляются с болезнями растений не хуже пестицидов
- 30 фактов, в истинности которых вы не сомневаетесь, - и зря!
- Оскароносные фильмы прошлых лет, которые не взяли бы награду по новым правилам
Понравилось40
-------
Неправда. Сколько из в детстве было ловлено-переловлено: от маленьких в 1,5-2 см ростом до больших размером с мизинец. "Страшные щипцы" человеческой коже не могут сделать НИЧЕГО.