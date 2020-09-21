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Уховёртка: Хватит путать с двухвосткой! Опасно ли это насекомое, и как оно живёт?

Уховёртка: Хватит путать с двухвосткой! Опасно ли это насекомое, и как оно живёт? (8 фото)

Автор:
21 сентября 2020 08:51
Сообщество : Животные
Метки: интересно   насекомые   факты   
1188
8

Уховёртка — настоящая звезда мира членистоногих. От одного вида нашего героя визжит любая девчонка, а сам он собирает несчётное количество оваций в виде смачных шлепков газетой, стоит ему выйти в народ. Ещё бы! Грозные щипцы на попе и любовь к чужим ушам сделали букаху знаменитой на весь мир!

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Метки: интересно   насекомые   факты   
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15  комментариев
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915
Шурман 3 часа назад
В Казахстане их было много , на даче в свое время их боялся когда был маленький потом привык .
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112k
[email protected] Шурман 2 часа назад
что значит "было"? их тут и сейчас полно
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1k
xannar Минуту назад
На природе их везде полно - забираются во все вещи, в пакеты, в еду. Вытряхиваешь их - руки потом воняют. Но не кусали ни разу.
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11k
Corvus Corax 2 минуты назад
"Наиболее яркая деталь строения тела форцепсы (пара клещей, или щипцов) на конце туловища, которые представляют собой видоизменённые церки"
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3k
fenomen111 5 минут назад
Уховёртка: Хватит путать с двухвосткой! Опасно ли это насекомое, и как оно живёт?
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25k
Rest Tremor 48 минут назад
Уховёртка: Хватит путать с двухвосткой! Опасно ли это насекомое, и как оно живёт?Посмотреть
Уховёртка: Хватит путать с двухвосткой! Опасно ли это насекомое, и как оно живёт?
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3k
Александр Зотов Час назад
Да-да, оно ещё и летает!
-------
Да-да, оно ещё и летает! -------
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12k
aalexey3 Час назад
Сколько я этих тварей вчера передавил... Вино ставил, так в каждой грозди штук по десять, разного размера!
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16k
ПаганецЪ 2 часа назад
(С) Попробуй наступить на уховёртку голой пяткой и почувствуешь агонию, соразмерную с болью от рассыпанного LEGO.(/С)
Неправда. Сколько из в детстве было ловлено-переловлено: от маленьких в 1,5-2 см ростом до больших размером с мизинец. "Страшные щипцы" человеческой коже не могут сделать НИЧЕГО.
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3k
Еркен 2 часа назад
Если укусит, вонь такая невыносимая.
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66k
Фома 2 часа назад
"наступить на уховёртку голой пяткой и почувствуешь агонию, соразмерную с болью от рассыпанного LEGO." (ц) , почувствовать агонию, это как? (Агония (от др.-греч. ἀγωνία борьба) терминальное состояние организма, предшествующее наступлению смерти)
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16k
SerGProS Фома Час назад
Ну такое, лёгонькое предсмертное
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10k
Yasen_Perec 2 часа назад
А яд то у неё есть? Так и не написали.
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ПаганецЪ Yasen_Perec 2 часа назад
Нет. Если, конечно не жрать их килограммами.
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