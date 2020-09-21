Уховёртка: Хватит путать с двухвосткой! Опасно ли это насекомое, и как оно живёт?

Уховёртка заслужила дурную славу, мол, насекомые залазят в уши к спящим сапиенсам. Но на деле, эти насекомые оказываются в ушах не чаще, чем другие букашки. Так что не бойтесь!

Да-да, оно ещё и летает! Надкрылья уховёрток идеально сливаются с телом, поэтому большинство и не догадывается, что насекомое может внезапно присесть на чьё-нибудь лицо. Правда, полноценными крылья уховёрток не назовёшь. Летает животина как параплан: расправляет крылья и лавирует в потоках воздуха.