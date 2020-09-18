Сын подшутил над отцом на его день рождения, а через 28 лет родитель отплатил ему той же монетой

Об отцовском юморе ходят легенды. И неспроста! Ведь с его помощью отцы и веселят, и воспитывают детей, и ставят их в неловкое положение. А когда у твоего папы такое многозадачное чувство юмора, этим непременно стоит гордиться!



Житель английского города Льюис — Роб Виттс, тоже может похвастаться чувством юмора своего отца. Ведь в день своего 42-летия мужчина получил от папы открытку. Но не простую, а ту, что он когда-то сам нарисовал для своего отца в день, когда тому исполнилось 42 года. Это послание вернулось к своему автору 28 лет спустя и стало бумерангом сарказма, внимая и любви.