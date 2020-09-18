Сын подшутил над отцом на его день рождения, а через 28 лет родитель отплатил ему той же монетой

В далеком 1992 году подросток подарил своему отцу на день рождения шутливую самодельную открытку. Через 28 лет шутнику была вручена эта же открытка с забавной надписью.
Об отцовском юморе ходят легенды. И неспроста! Ведь с его помощью отцы и веселят, и воспитывают детей, и ставят их в неловкое положение. А когда у твоего папы такое многозадачное чувство юмора, этим непременно стоит гордиться!
Житель английского города Льюис — Роб Виттс, тоже может похвастаться чувством юмора своего отца. Ведь в день своего 42-летия мужчина получил от папы открытку. Но не простую, а ту, что он когда-то сам нарисовал для своего отца в день, когда тому исполнилось 42 года. Это послание вернулось к своему автору 28 лет спустя и стало бумерангом сарказма, внимая и любви.
Житель английского города Льюис — Роб Виттс, тоже может похвастаться чувством юмора своего отца. Ведь в день своего 42-летия мужчина получил от папы открытку. Но не простую, а ту, что он когда-то сам нарисовал для своего отца в день, когда тому исполнилось 42 года. Это послание вернулось к своему автору 28 лет спустя и стало бумерангом сарказма, внимая и любви.
Несмотря на то, что Робу было всего 14 лет, когда он писал эту открытку, можно догадаться, что сарказм уже тогда не был чужд молодому парню.
Всем привет! Ему 42 года, но мы не будем обращать на это внимания, правда? С 42-летием тебя, папа! От Роба — написал парень в открытке.
И вот 28 лет спустя, когда самому Робу исполнилось 42 года, его отец сумел взять реванш! И его приписка в открытке была не менее саркастична:
Что посеешь, то и пожнёшь. Особенно, если подольше подождать. С 42-летием тебя, Роб! От папы.
Твит покорил интернет и всего за 5 дней собрал более 100 тысяч лайков и 10 тысяч ретвитов. Всё-таки батины приколы любят абсолютно все!
А вот и отец Роба, чьё чувство юмора полюбилось всем пользователям Твиттера
Интернет-пользователи стали гадать, была ли эта идея спонтанной, или же отец вынашивал её на протяжении 28 лет? Мама Роба развеяла сомнения пользователей сети и рассказала, как возникла эта затея. И парень поспешил поделиться новостью со своими подписчиками.
Вот как всё было на самом деле
Хотя сам Роб и не скрывает, что ему приятно думать, что события развивались именно так:
Сцена в банке*
Отец: Я бы хотел открыть свою ячейку
Сотрудник банка: Время пришло, сэр?
Отец: Да, время пришло.
*Появляются бокалы с шампанским*
Сотрудник банка: Отлично сыграно, сэр. Отлично сыграно…
Отец: Я бы хотел открыть свою ячейку
Сотрудник банка: Время пришло, сэр?
Отец: Да, время пришло.
*Появляются бокалы с шампанским*
Сотрудник банка: Отлично сыграно, сэр. Отлично сыграно…
В сущности, это нисколько не меняет ощущение радости и трепета от самой открытки, которой повезло быть аж дважды подаренной! Ну а нам остаётся надеяться, что это не последнее оригинальное поздравление Роба для своего отца, которое также может вернуться к своему автору!
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