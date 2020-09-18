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Сын подшутил над отцом на его день рождения, а через 28 лет родитель отплатил ему той же монетой

Сын подшутил над отцом на его день рождения, а через 28 лет родитель отплатил ему той же монетой (5 фото)

Автор:
18 сентября 2020 08:31
Сообщество : Юмор
Метки: возраст   день рождения   отец   открытка   подарок   сын   сюрприз   юмор   
520
5
В далеком 1992 году подросток подарил своему отцу на день рождения шутливую самодельную открытку. Через 28 лет шутнику была вручена эта же открытка с забавной надписью.

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Метки: возраст   день рождения   отец   открытка   подарок   сын   сюрприз   юмор   
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Едондер пуп Полчаса назад
Дарёное не дарят))
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AmberFox Полчаса назад
Омагад омагад. Интернет взорван.
Какой только хренёй не делятся в интернете.
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