Если вы задумывались, что происходит с оказавшимися ненужными машинами, посмотрите на огромные «кладбища» танков в этой галерее.
Производство военной техники в России всегда находилось на высоком уровне. СССР производил боевые машины не только для своей армии, но и на экспорт. Однако даже надежные высокопрочные танки имеют свой срок годности, да и модернизировать технику до бесконечности невозможно. Рано или поздно армия списывает отслужившую свое технику.
Судя по снимкам, машины отправляются на подобные полигоны, поскольку какие-то образцы техники успели покрыться заметным слоем ржавчины, когда на других еще держится заводская краска.
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После этой фразы просто просится -" а могли бы пенсионерам раздать..."
БРДМ мне не нужен.
знакомый так себе шишигу купил.