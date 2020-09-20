Производство военной техники в России всегда находилось на высоком уровне. СССР производил боевые машины не только для своей армии, но и на экспорт. Однако даже надежные высокопрочные танки имеют свой срок годности, да и модернизировать технику до бесконечности невозможно. Рано или поздно армия списывает отслужившую свое технику.