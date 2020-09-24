Девочка сыграла лишь в эпизоде знаменитого фильма «Гостья из будущего», но выросла и сама стала знаменитостью

О многих маленьких актёрах и актрисах, которые играли в этом знаменитом фильме уже много написано. Так сложилось, что почти никто из тех школьников в будущем не стал профессиональным актером. Исполнительница главной роли Наташа Гусева связала свою жизнь с наукой, да и все остальные ребята получили профессии, далекие от кино, театра и шоу-бизнеса. Кроме двух человек.
Это Алексей Фомкин, который сыграл одну из главных ролей – шестиклассника Коли Герасимова. Алексей Фомкин в дальнейшем много снимался в "Ералаше" и в кинофильмах. Трагически погиб в 26-летнем возрасте на пожаре.
И девочка Инна Чуркина, которая сыграла совсем небольшой эпизод в фильме, и даже не была указана в титрах.
Через несколько лет эта девочка стала известной фотомоделью, актрисой и телеведущей Инной Гомес.
Кстати, этот фильм был не первым в её кинокарьере. За год до этого 12-летняя Инна снялась в другой детской кинокартине «Опасные пустяки». Это короткометражный агитационный фильм о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Кстати, в этом фильме также впервые снялась и Наташа Гусева.
Инна Чуркина школьницей снялась только в двух фильмах в небольших эпизодах, но после конкурса красоты, менее чем за 10 лет сыграла в 25-ти картинах и сериалах.
В 1988 году 18-летняя Инна Чуркина стала участницей первого в Советском Союзе конкурсе красоты «Московская красавица». Она дошла до финала, где проиграла лишь Маше Калининой, но тем не менее была замечена журналистами и специалистами от шоу-бизнеса.
Впоследствии снималась как фотомодель в рекламных проектах, сотрудничала с известными глянцевыми журналами, а в 21-летнем возрасте вышла замуж за бизнесмена из Испании Аугустино Гомеса. Дальнейшую карьеры в шоу-бизнесе она продолжила под именем Инна Гомес.
В фильмографии актрисы более тридцати кинофильмов и сериалов, она участница знаменитых телепроектов «Последний герой» и «Всё для тебя». Озвучивала героиню популярного мультфильма «Приключения Аленушки и Ерёмы», принимала участие в создании нескольких детских аудиокниг и радиоспектаклей.
В сериале "Кукловоды" (2013)
В фильме "Летний дождь" (2002)
В проекте "Последний герой" (2001)
В студии на записи радиоспектакля.
Как модель снималась в рекламных роликах известных мировых брендов «Pepsi» и «Pantene Pro-v».
В этом году Инна Гомес отпраздновала 50-летний юбилей. Она счастлива в третьем браке. Имя избранника уже долгое время держится в секрете. Известно лишь что он успешный бизнесмен и непубличный человек. У Инны две дочери, старшая в этом году отметила свое 18-летие.
В настоящее время своим основным занятием Инна Александровна считает благотворительность. С 2011 года она является попечителем благотворительного фонда «Помоги ребёнку.ру», а с 2019 года возглавила премию за доброту в искусстве «На Благо Мира».
Источник:
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Да ну??? А Оксана Фандера там просто так, попИсать вышла? А Ира Суворова, Лена Дурнева, Лена Передреева, Катя Чиличкина? Всего было 6 (шесть) финалисток. И где тут Чуркина?