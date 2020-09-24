Девочка сыграла лишь в эпизоде знаменитого фильма «Гостья из будущего», но выросла и сама стала знаменитостью

И девочка Инна Чуркина, которая сыграла совсем небольшой эпизод в фильме, и даже не была указана в титрах.

Через несколько лет эта девочка стала известной фотомоделью, актрисой и телеведущей Инной Гомес.

Кстати, этот фильм был не первым в её кинокарьере. За год до этого 12-летняя Инна снялась в другой детской кинокартине «Опасные пустяки». Это короткометражный агитационный фильм о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Кстати, в этом фильме также впервые снялась и Наташа Гусева.