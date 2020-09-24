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Девочка сыграла лишь в эпизоде знаменитого фильма «Гостья из будущего», но выросла и сама стала знаменитостью

Девочка сыграла лишь в эпизоде знаменитого фильма «Гостья из будущего», но выросла и сама стала знаменитостью (10 фото)

Автор:
24 сентября 2020 16:48
Сообщество : Кино
Метки: актеры   интересно   кино   
2042
10

О многих маленьких актёрах и актрисах, которые играли в этом знаменитом фильме уже много написано. Так сложилось, что почти никто из тех школьников в будущем не стал профессиональным актером. Исполнительница главной роли Наташа Гусева связала свою жизнь с наукой, да и все остальные ребята получили профессии, далекие от кино, театра и шоу-бизнеса. Кроме двух человек.

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Метки: актеры   интересно   кино   
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11k
Corvus Corax 4 часа назад
"Она дошла до финала, где проиграла лишь Маше Калининой"

Да ну??? А Оксана Фандера там просто так, попИсать вышла? А Ира Суворова, Лена Дурнева, Лена Передреева, Катя Чиличкина? Всего было 6 (шесть) финалисток. И где тут Чуркина?
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10k
Yasen_Perec Corvus Corax 3 часа назад
Наверное ейный родственник писал.
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80
сергей 45 минут назад
Во второй серии она спутник запускает.
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812
bigkoss Час назад
Не помню её в "Гостье из будущего"
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3k
magic32 2 часа назад
"И девочка Инна Чуркина, которая сыграла совсем небольшой эпизод в фильме, и даже не была указана в титрах." - это была её лучшая роль
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10k
Пумба 3 часа назад
Ну, про Алексея Фомкина (Колю Герасимова) я еще лет 10 назад читал, что не просто так он погиб на пожаре, а до этого пару-тройку лет углубленно бухал на выигранные в кине деньги. И виновником этого пожара сам же и стал по синьке...
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13k
Александр Сучков Пумба 2 часа назад
ну не факт про Фомкина. Он погиб от угарного газа во сне и есть инфа, что очаг был не в той комнате, где он спал. Там еще народу было, при чем не установлено точное количество. Так что не надо пустобрехом быть на основе желтой прессы....
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8k
ss Александр Сучков Час назад
А вы, Шурик, всё никак из протоколов дела нас информируете?
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13k
Александр Сучков ss Полчаса назад
По фактам- он был приглашен с девушкой на что то там. Тогда и произошла трагедия с пожаром ночью. Вы там были? Вы ссылаетесь на желтуху "тёмных времен"!
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144
Витюшка 3 часа назад
Красивая девушка...
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500
Алексей Витюшка 14 минут назад
Девушка? Ей уже пятьдесят...
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