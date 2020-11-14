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Замечательные фотографии советских актеров от фотографа Валерия Плотникова

Замечательные фотографии советских актеров от фотографа Валерия Плотникова (15 фото)

Автор:
14 ноября 2020 21:06
Метки: СССР   Фотограф Валерий Плотников   актёры   страна   фотографии   
560
15
Интересные снимки советских актёров снятые Валерием Плотниковым.
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Метки: СССР   Фотограф Валерий Плотников   актёры   страна   фотографии   
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21k
Е-Лена 3 часа назад
Да! Прекрасные фото!!!
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3k
RALEXXX 2 часа назад
Подумал, что только трое из них живы сейчас. Стало грустно.
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4k
CruelAsm 2 часа назад
Кто ж туда вляпал эти страшные "Цэ фотограф Валерий Плотников" и "Эт фотограф Валерий Плотников"? Не верю, что сам.
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9k
Паша Эмильевич 2 часа назад
ИМХО. Певцов тут явно лишний...
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3k
Горожанин 2 часа назад
Всегда все прекрасно за деньги. Не принижаю авторов фото. Все хоошо. Но все же - это обычная профессинальная штамповка. Не более того. Впрочем, как любая фотография, если она не постоновочная.
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