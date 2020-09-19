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Клоунесса Ириска. Трагическая судьба звезды «АБВГДейки»

Клоунесса Ириска. Трагическая судьба звезды «АБВГДейки» (1 фото + 3 видео)

Автор:
19 сентября 2020 15:56
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: АБВГД   Клоунесса   ириска   судьба   трагическая   
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Помните «АБВГДейку»? Эта передача для детей появилась в середине 70х и была невероятно популярной. Как и «Спокойной ночи, малыши», она снималась для малышей – дошкольников. Бессменной ведущей «АБВГДейки» была Татьяна Черняева, которую мы все помним, как Татьяну Кирилловну. А помогали ей клоуны. Персонажи иногда менялись. Самыми популярными были Клёпа и Ириска.

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Метки: АБВГД   Клоунесса   ириска   судьба   трагическая   
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25k
Антон 3 часа назад
Посмотрел видео... я на краткий миг снова стал дошкольником
Ириску любили все.
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1k
Миклухо Поклал 7 минут назад
"Ей было всего 44 года. "
Очень жаль человека. Но 44 года - это не возраст для исполнения акробатических номеров в цирке. Да ещё и без страховки.
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5k
Тибериус 2 часа назад
У меня, почему-то, в памяти "Клоун Таня, клоун Сеня и клоун Владимир Иваныч". Клоуна Сеню играл Семён Фарада.
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7k
Антон Семёныч 2 часа назад
А наш отечественный Пеннивайз уже тогда повергал меня в шок.
А наш отечественный Пеннивайз уже тогда повергал меня в шок.
А наш отечественный Пеннивайз уже тогда повергал меня в шок.
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Иван Кемеров

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