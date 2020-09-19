Клоунесса Ириска. Трагическая судьба звезды «АБВГДейки»

Помните «АБВГДейку»? Эта передача для детей появилась в середине 70х и была невероятно популярной. Как и «Спокойной ночи, малыши», она снималась для малышей – дошкольников. Бессменной ведущей «АБВГДейки» была Татьяна Черняева, которую мы все помним, как Татьяну Кирилловну. А помогали ей клоуны. Персонажи иногда менялись. Самыми популярными были Клёпа и Ириска.
Ириска была очень душевной – веселая и озорная, с жизнерадостной улыбкой, она не могла не нравиться. Но однажды Ириску убрали из передачи. Пояснили это так, что Ириска «выросла». И заменили новым персонажем. Тогда никто не мог предположить, что через год она погибнет…
Настоящее имя Ириски – Ирина Асмус. Она родилась незадолго до начала войны в Ленинграде и с детства мечтала о карьере актрисы. У нее все хорошо получалось – она танцевала, пела, была очень артистичной. Она решила поступить в хореографическое училище, но там ее сразу предупредили: с таким маленьким ростом в балете не пробиться. Она подумала, забрала документы и поступила в Государственное училище эстрадного и циркового искусства.
Ее первым местом работы стал цирк. Ирина работала эквилибристкой на першах – так называются длинные палки. Ирина выполняла трюки под куполом и однажды во время репетиции сорвалась и получила травму. Работать на высоте ей запретили. Ирина ушла из цирка и стала драматической артисткой. У нее хорошо получалось: за короткое время она сыграла роли Джульетты, Золушки, принцессы Елизаветы в «Принце и нищем» и Раймонды в «Романтике для взрослых». Но Ирину тянуло в цирк. И она возвращалась в цирк во время школьных каникул – играла то Незнайку, то старуху Шапокляк. Однажды в цирке ее увидел драматург Александр Володин. Они были хорошо знакомы, и он воскликнул: «Ириска, а ты что здесь делаешь?». Прозвище очень подошло Ирине и моментально за ней закрепилось.
С этим прозвищем она и решила попробовать себя в новом амплуа – соло-клоунессы. Это был очень смелый шаг, потому что в те времена одиночных клоунов почти не было, и уж тем более редкостью были клоунессы. Но она рискнула, и добилась успеха.
В «АБВГДейку» Ириску позвали в 1978 году. Участие в передаче принесло ей всесоюзную известность.
Настоящее имя Ириски – Ирина Асмус. Она родилась незадолго до начала войны в Ленинграде и с детства мечтала о карьере актрисы. У нее все хорошо получалось – она танцевала, пела, была очень артистичной. Она решила поступить в хореографическое училище, но там ее сразу предупредили: с таким маленьким ростом в балете не пробиться. Она подумала, забрала документы и поступила в Государственное училище эстрадного и циркового искусства.
Ее первым местом работы стал цирк. Ирина работала эквилибристкой на першах – так называются длинные палки. Ирина выполняла трюки под куполом и однажды во время репетиции сорвалась и получила травму. Работать на высоте ей запретили. Ирина ушла из цирка и стала драматической артисткой. У нее хорошо получалось: за короткое время она сыграла роли Джульетты, Золушки, принцессы Елизаветы в «Принце и нищем» и Раймонды в «Романтике для взрослых». Но Ирину тянуло в цирк. И она возвращалась в цирк во время школьных каникул – играла то Незнайку, то старуху Шапокляк. Однажды в цирке ее увидел драматург Александр Володин. Они были хорошо знакомы, и он воскликнул: «Ириска, а ты что здесь делаешь?». Прозвище очень подошло Ирине и моментально за ней закрепилось.
С этим прозвищем она и решила попробовать себя в новом амплуа – соло-клоунессы. Это был очень смелый шаг, потому что в те времена одиночных клоунов почти не было, и уж тем более редкостью были клоунессы. Но она рискнула, и добилась успеха.
В «АБВГДейку» Ириску позвали в 1978 году. Участие в передаче принесло ей всесоюзную известность.
Ее обожали все дети! Известность получила история о том, как однажды во время гастролей у гостиницы, где остановилась Ириска, собрались ее поклонники – дети. Она вышла к ним и шутливо попросила после школы прийти и показать дневники с отметками. Через несколько часов к гостинице пришли отличники и хорошисты с дневниками…
В интернете можно найти разные выпуски передачи. Как трогательно сейчас смотреть эти кадры! Вот, например, кусочек передачи:
В интернете можно найти разные выпуски передачи. Как трогательно сейчас смотреть эти кадры! Вот, например, кусочек передачи:
Точно не известно, почему Ириску убрали из передачи. Ее заменили на более молодую артистку. А Ирина вернулась в цирк. Вернулась, чтобы встретить свою гибель. Трагедия произошла в марте 1986 года, во время гастролей в Гомеле. Ириска выполняла эффектный трюк: вращалась вокруг своей оси под куполом цирка. Позже эксперты установят, что во время исполнения трюка отказала машинка для вращения, в которой оказалась расклёпанной гайка… Ирина упала на манеж с большой высоты. Она погибла мгновенно в результате многочисленных травм. Ей было всего 44 года. У нее остался сын Андрей. Сейчас он живет в Санкт-Петербурге.
Цирковых номеров в исполнении Ириски на видео нет. Зато есть потрясающая песенка в ее исполнении... Все будут помнить ее именно такой.
Цирковых номеров в исполнении Ириски на видео нет. Зато есть потрясающая песенка в ее исполнении... Все будут помнить ее именно такой.
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Метки: АБВГД Клоунесса ириска судьба трагическая
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Очень жаль человека. Но 44 года - это не возраст для исполнения акробатических номеров в цирке. Да ещё и без страховки.