Клоунесса Ириска. Трагическая судьба звезды «АБВГДейки»

Ириска была очень душевной – веселая и озорная, с жизнерадостной улыбкой, она не могла не нравиться. Но однажды Ириску убрали из передачи. Пояснили это так, что Ириска «выросла». И заменили новым персонажем. Тогда никто не мог предположить, что через год она погибнет…



Настоящее имя Ириски – Ирина Асмус. Она родилась незадолго до начала войны в Ленинграде и с детства мечтала о карьере актрисы. У нее все хорошо получалось – она танцевала, пела, была очень артистичной. Она решила поступить в хореографическое училище, но там ее сразу предупредили: с таким маленьким ростом в балете не пробиться. Она подумала, забрала документы и поступила в Государственное училище эстрадного и циркового искусства.



Ее первым местом работы стал цирк. Ирина работала эквилибристкой на першах – так называются длинные палки. Ирина выполняла трюки под куполом и однажды во время репетиции сорвалась и получила травму. Работать на высоте ей запретили. Ирина ушла из цирка и стала драматической артисткой. У нее хорошо получалось: за короткое время она сыграла роли Джульетты, Золушки, принцессы Елизаветы в «Принце и нищем» и Раймонды в «Романтике для взрослых». Но Ирину тянуло в цирк. И она возвращалась в цирк во время школьных каникул – играла то Незнайку, то старуху Шапокляк. Однажды в цирке ее увидел драматург Александр Володин. Они были хорошо знакомы, и он воскликнул: «Ириска, а ты что здесь делаешь?». Прозвище очень подошло Ирине и моментально за ней закрепилось.



С этим прозвищем она и решила попробовать себя в новом амплуа – соло-клоунессы. Это был очень смелый шаг, потому что в те времена одиночных клоунов почти не было, и уж тем более редкостью были клоунессы. Но она рискнула, и добилась успеха.



В «АБВГДейку» Ириску позвали в 1978 году. Участие в передаче принесло ей всесоюзную известность.