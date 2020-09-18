Просто интересные фотографии известных людей.
1.
Спортсмен, хоккеист Владислав Третьяк с женой Татьяной и сыном Димой. 23 октября 1974 года. Фото Вячеслава Ундасина /Фотохроника ТАСС/
5.
Людмила Касаткина в артистической гримерной перед спектаклем. 20 апреля 1984 года. Фото Юрия Иванова /РИА Новости
8.
Татьяна Самойлова на съемках фильма "Анна Каренина". 27 июля 1966 года. Фото Валентина Мастюкова и Александра Конькова (Фотохроника ТАСС)
9.
Артист Омского театра драмы Владислав Дворжецкий в постановке «Ночной повести» К. Хоиньски 5 марта 1968 года
10.
Леонид Каневский, Юрий Никулин и Григорий Шпигель на съёмках художественного фильма Леонида Гайдая "Бриллиантовая рука".1968 год. Фото Рудольфа Алфимова / РИА Новости/
13.
Лариса Удовиченко на съёмках фильма "Любовью за любовь". 25 октября 1982 года. Фото Николая Малышева /Фотохроника ТАСС/
Источник:
Ссылки по теме:
- Индийский художник превращает людей в богов и героев
- Самый большой телескоп Европы показал невероятную картину Солнца
- Фотограф собрал коллекцию детских кошмаров
- Венеция 1890-х: все так же прекрасна
- Дед поделился с внуком видами 1950-х
Метки: СССР известные люди интересно страна фотографии
58
Понравилось58
Новости партнёров
Загрузка...
И возможно еще мама, Александра Белявского, очень похожи.