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СССР. Интересные фотографии известных людей

СССР. Интересные фотографии известных людей (15 фото)

Автор:
18 сентября 2020 21:11
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: СССР   известные люди   интересно   страна   фотографии   
774
15
Просто интересные фотографии известных людей.

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Метки: СССР   известные люди   интересно   страна   фотографии   
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3  комментария
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10
Вячеслав 4 часа назад
Вот! Вот они, люди со светлыми лицами. А не то что нам пытаются впарить сейчас.
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2k
Arvo Laar 58 минут назад
Что-то мне фотография №6 не нравится.
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−6
Виктор 4 часа назад
"Александр Белявский с первой женой Валентиной и сыном Борисом"

И возможно еще мама, Александра Белявского, очень похожи.
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