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Полицейские поймали мужчину, подозреваемого в убийстве двух девочек

Полицейские поймали мужчину, подозреваемого в убийстве двух девочек (1 фото + 1 видео)

Автор:
18 сентября 2020 13:50
Метки: 360подмосковье   видео   задержание   криминал   отчим   полиция   убийство   
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В Ярославской области задержали предполагаемого убийцу девочек. 41-летнего Виталия Молчанова подозревают в том, что он зарезал девочек 8 и 13 лет и надругался над их телами.

Источник:

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Метки: 360подмосковье   видео   задержание   криминал   отчим   полиция   убийство   
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871
maloy Час назад
Супер. Знакомы месяц и с детьми поперлась к незнакомому хз куда и хз кому. У отца девочек конечно же не спросила. Она же млять полноправная хозяйка детей
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1k
Олег 2 минуты назад
Такую падаль надо прибивать гвоздями к полу и по ним ходить .
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24k
Aleksandr 2 минуты назад
Верните ВМСЗ!
Верните ВМСЗ!
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758
Юрец 9 минут назад
Это просто нелюдь, если и было в этом существе что-то человеческое, то давно исчезло. В данном случае, на мой взгляд, очень бы подошло бразильское правосудие,медленное и беспощадное, c кусачками, топорами и мачетами!
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31k
Антон Полчаса назад
Таких даже задерживать не стоит, сразу в расход!
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5k
Bhaal Полчаса назад
Можно его попытать?
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2k
Дункан Маклауд Полчаса назад
Уконтрапупить надо было при задержании...
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−125
1234567890 43 минуты назад
баб тянет к маньякам, алкашам и кровопийцам, они без них жить не могут. Мужья для них плохие казлы а вот вася маньяк классный парень. Не живется им спокойно в семье, тянет жопу на приключения.
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440
Сергей 1234567890 14 минут назад
++++++, да еще и потом обиженные ходят - "все вы козлы"
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11k
Роман 48 минут назад
Полицейские поймали мужчину, подозреваемого в убийстве двух девочек
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816
好狼 Роман 17 минут назад
Всё понятно, но фото фашиста, сжигающего село уберите пожалуйста, неуместно!
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3k
Sanar 50 минут назад
Ну хочется верить, что папа полицейский приложит все силы и связи, что бы эта дичь до суда не дожила.
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80
Дмитрий Т 57 минут назад
Принудительная кастрация, а потом принудительное лечение. Если посадят в тюрьму, то там долго мучить не будут.
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2k
x3matic Час назад
Мать тупая овца и ублюдок.Итог две загубленные детские жизни.Ну с этой гнидой все понятно,его еще на первой ходке, нужно было повесить в камере.Но мамаша это писец.Неужели так чесалось,что даже на детей наплевать стало.Слов нет.Суки.Детей жалко.
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7k
Антон Семёныч Час назад
Сотрудникам респект. Но почему он не "оказал сопротивление" и не бы уничтожен ответным огнём? Зачем он нужен живой? Доказательной базы на месте преступления, я думаю более, чем достаточно.
Помню в 1998 году трое отморозков в Москве расстреляли патруль ППС. Хоть интернет тогда не был доступен, но резонанс был большой. В итоге их нашли и все "оказали сопротивление" , судить уже было некого.
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5k
workmen77 Антон Семёныч 58 минут назад
Ментам за него отвечать тоже не хочется. Формально он - подозреваемый, пока суд не признал его вину, а убийство при задержании подозреваемого - это превышение полномочий.
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3k
Sanar Антон Семёныч Полчаса назад
Давным давно в начале 90х в попе мира появилась банда отморозей, грабили, насиловали ради оружия убивали ментов в районных отделах и на постах гайцов, менты на них вышли и почти всех перевалили при сопротивлении, в живых остались двое, им расстреляли конечности, а вести долго до райцентра, отписались что хотели взять живыми, наложили жгуты уже на подъезде и время поставили на бирках текущее, в итоге оба "подушки" без всех конечностей, нормальная участь таким ублюдкам.
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16k
SerGProS Антон Семёныч Полчаса назад
В заключении его ожидает более "интересная" история. Умереть героически под пулями как истинный браток не получится
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3k
Андрей Антон Семёныч Полчаса назад
"Но почему он не "оказал сопротивление""

он и так не жилец. его быстро порешают.
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7k
Шурум-бурум Час назад
биомусор... в печь живьем
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489
solosolovov Час назад
Опять Я не понимаю наших манегеров, это же бесплатные органы. К таким как этот нужно применять правило "забрал жизнь, сохрани жизнь", развить медицинский туризм в стране, кому надо, пусть приезжают на замену органов но только в России. Забирать парные органы и то что не убьет мерзавца, тем самым не нарушим введенный мораторий на смертную казнь.
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8k
Serg2001 solosolovov Час назад
А причем здесь "медицинский туризм"?... Странная логика. Забрал жизнь ЗДЕСЬ, а сохранил кокому-нибудь богатому толстосуму ТАМ.
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871
maloy solosolovov Час назад
Главное самому не стать донором для богатого иностранца, не боишься?
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489
solosolovov Serg2001 Час назад
К сожалению с нашими руководителями простым людям не потянуть.
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5k
Фельдъегерь solosolovov 44 минуты назад
неужели опять Путин?
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