Полицейские поймали мужчину, подозреваемого в убийстве двух девочек

Виталий познакомился с матерью девочек по переписке. К нему в Рыбинск Валентина с дочками приехала из Омска (а раньше жила в Новосибирской области и была замужем за полицейским).



Пара некоторое время выкладывала романтические фото, соседи думали, что в дом заселились молодожёны. Валентина устроилась на работу в больницу (она медик по образованию) и после смены задержалась - надо было пройти обучение. В это время Молчанов, как предполагается, и убил её детей с особой жестокостью. Он изнасиловал их и расчленил, а затем бросился в бега.



Его ориентировки распространили повсюду. Губернатор назначил награду за помощь в поиске подозреваемого - 500 тысяч рублей.