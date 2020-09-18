Полицейские поймали мужчину, подозреваемого в убийстве двух девочек

В Ярославской области задержали предполагаемого убийцу девочек. 41-летнего Виталия Молчанова подозревают в том, что он зарезал девочек 8 и 13 лет и надругался над их телами.
Виталий познакомился с матерью девочек по переписке. К нему в Рыбинск Валентина с дочками приехала из Омска (а раньше жила в Новосибирской области и была замужем за полицейским).
Пара некоторое время выкладывала романтические фото, соседи думали, что в дом заселились молодожёны. Валентина устроилась на работу в больницу (она медик по образованию) и после смены задержалась - надо было пройти обучение. В это время Молчанов, как предполагается, и убил её детей с особой жестокостью. Он изнасиловал их и расчленил, а затем бросился в бега.
Его ориентировки распространили повсюду. Губернатор назначил награду за помощь в поиске подозреваемого - 500 тысяч рублей.
Пара некоторое время выкладывала романтические фото, соседи думали, что в дом заселились молодожёны. Валентина устроилась на работу в больницу (она медик по образованию) и после смены задержалась - надо было пройти обучение. В это время Молчанов, как предполагается, и убил её детей с особой жестокостью. Он изнасиловал их и расчленил, а затем бросился в бега.
Его ориентировки распространили повсюду. Губернатор назначил награду за помощь в поиске подозреваемого - 500 тысяч рублей.
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Помню в 1998 году трое отморозков в Москве расстреляли патруль ППС. Хоть интернет тогда не был доступен, но резонанс был большой. В итоге их нашли и все "оказали сопротивление" , судить уже было некого.
он и так не жилец. его быстро порешают.