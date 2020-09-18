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Военный оборудовал жилище в заброшенном военном городке и живет так 24-й год

Военный оборудовал жилище в заброшенном военном городке и живет так 24-й год (16 фото + 1 тянучка)

Автор:
18 сентября 2020 10:09
Сообщество : Путешествия
Метки: Кольский полуостров   заполярье   россия   судьба человека   
2210
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Мы шли на Гранитный с целью пофотографировать заброшенные дома. И вообще не предполагали там кого-то встретить. О том, что в поселке живет один человек - мы узнали от мореманов.

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Метки: Кольский полуостров   заполярье   россия   судьба человека   
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14  комментариев
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16k
RDen 2 часа назад
а что он там делает - ну, чем занимается? понятно, что ему так нравится, но всё же...
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801
Руслан Новак 58 минут назад
Что за бред я прочитал? Патриот потому что валить некуда? Или настоящий военный потому что не свалил как остальные? Бомжи которые на теплотрассе живут тоже патриоты и настоящие военные? Да и всё остальное в таком же репертуаре.
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70k
Броненосец Потелкам 2 часа назад
Взглянул на фото "квартиры"
Извините......
Я бы в такой помойке, с грязной обувью под кроватью и гниющими обоями - жить не стал.
Может, кому и романтика - а по мне - бомжатник.
Спасибо хоть ванну и гальюн фотографировать не стали.
По крайней мере, в Новороссийске наркопритоны лучше выглядят изнутри.
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1k
Скальпы Гуронов Броненосец Потелкам 49 минут назад
Ну, вас бы калачом на севера не заманили бы... дети рахиты, зима полгода...
ЕЩЁ И НА ФЛОТ - жопу морозить!!!!
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24k
Snork Snorkoff 2 часа назад
Ьлеать.. блогеры такие блогеры


Один, совсем один, а потом

=Живет он здесь не один, а с женой. =

Так пользуется большой, или редко?

=Оказывается, поселок пользуется большой популярностью у местных туристов с Кольского полуострова. Люди приезжают, но довольно-таки редко=
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3k
Александр Зотов 3 часа назад
Этот человек - настоящий пример преданности своему краю. И он - настоящий патриот!
--------
Шаман он просто) как у Серкина в книге
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39k
Максим Т. 3 часа назад
А виньетку зачем накладывать? Для "драматизьму"?
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6k
Лока Сафонов Автор поста Максим Т. 2 часа назад
??? о какой виньетке речь?
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39k
Максим Т. Лока Сафонов 2 часа назад
"Так называется рамка, закрывающая изображение по краям. Обычно под виньетированием понимают плавное потемнение углов и краёв изображения. Это позволяет усилить изобразительный акцент в центре композиции... "
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6k
Лока Сафонов Автор поста Максим Т. 2 часа назад
фото выложены так как они есть в источнике
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8k
3.6o6pa Лока Сафонов Час назад
Виньетирование по краям кадра.
Виньетирование по краям кадра.
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6k
Лока Сафонов Автор поста 3.6o6pa 57 минут назад
да я понял,это не мое рукотворство ,но и с другой стороны не вижу тут "криминала"
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