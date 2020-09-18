Военный оборудовал жилище в заброшенном военном городке и живет так 24-й год

Помимо городка, здесь есть подземное хранилище, куда мы в скором времени отправимся. Находиться нам здесь еще полчаса.



Многие из вас, наверное, подумают, что человек сошел с ума и живет в руинах вдали от цивилизации. Но я точно знаю, что, судя по общению, это очень адекватный и умный человек, прослуживший здесь с 1979 года. Он застал эпоху процветания этого городка и не оставил свое место службы, как настоящий военный. Я очень его понимаю и верю, что здесь ему тепло и уютно. Каждый дом, каждая тропинка являются частью воспоминаний из долгих лет службы. Сам часто возвращаюсь в места, где мне было хорошо. Я посещал свою заброшенную дачу, свой старый дом, где когда-то жил. Но жить я так никогда не смогу. Я привык к цивилизации и у меня не получится отказаться от сомнительных комфортных условий в окружении общества и навязанных стереотипов. Мне не хватит духа для реализации подобных действий. Александр Иванович живет по своим правилам. Так, как ему нравится. Этот человек - настоящий пример преданности своему краю. И он - настоящий патриот! Про него ничего не видно и не слышно, но теперь Вы знаете, что есть у нас в стране такие люди. Пусть у него все будет хорошо!