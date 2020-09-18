Военный оборудовал жилище в заброшенном военном городке и живет так 24-й год

Мы шли на Гранитный с целью пофотографировать заброшенные дома. И вообще не предполагали там кого-то встретить. О том, что в поселке живет один человек - мы узнали от мореманов.
Где-то за полярным кругом, можно сказать, на краю света, есть заброшенный военный городок, именуемый как поселок Гранитный. В лучшие времена, в период процветания Страны Советов, здесь проживали несколько сотен семей военнослужащих, которые проходили службу в ВМФ на базе торпедных катеров. За все время существования базы вся техника обновлялась, но в 1996 году наверху решили, что содержать такой отдаленный населенный пункт не выгодно, и военные ушли навсегда. В конце сентября 2006 года поселок упразднили по законам Мурманской области из-за фактического отсутствия проживающего населения.
Мы шли на Гранитный с целью пофотографировать заброшенные дома. И вообще не предполагали там кого-то встретить. О том, что в поселке живет один человек - мы узнали от мореманов.
Мы шли на Гранитный с целью пофотографировать заброшенные дома. И вообще не предполагали там кого-то встретить. О том, что в поселке живет один человек - мы узнали от мореманов.
Гранитный. Вид на гарнизон.
Заброшенные обшарпанные здания, скрежет железа от сильных порывистых ветров. Вся инфраструктура поселка уничтожена суровым полярным климатом. Но дома, на удивление, еще стоят, так как строили их на века. Под ногами валяются массивные металлические конструкции, битый кирпич и мелкие артефакты, оставшиеся от военных: кухонные приборы, котелки и прочее.
Наши с товарищами ботинки за несколько секунд промокли насквозь, когда мы решили сократить путь по высокой траве, чтобы пройти поближе к домам. Атмосфера тут своеобразная. Обычному человеку такие виды покажутся настоящими декорациями из фильмов на тему постапокалипсиса. Но нас такие зрелища завораживают. С мокрыми насквозь ногами мы поднимаемся в гору, чтобы посмотреть на Гранитный. Насладиться атмосферой малоизвестного заброшенного места. Времени у нас было всего полтора часа, а посмотреть нужно как можно больше. Мореманы остались отдыхать в заливе и ждать нашего сигнала об эвакуации.
Один из моих товарищей заметил резиновую лодку, пришвартованную к деревянному пирсу, и двух человек. Один мужчина был пожилым, другой
- более молодой. Они нас заметили. Мы поняли, что один из них - тот самый военный, который живет здесь уже 24 года.
Наши с товарищами ботинки за несколько секунд промокли насквозь, когда мы решили сократить путь по высокой траве, чтобы пройти поближе к домам. Атмосфера тут своеобразная. Обычному человеку такие виды покажутся настоящими декорациями из фильмов на тему постапокалипсиса. Но нас такие зрелища завораживают. С мокрыми насквозь ногами мы поднимаемся в гору, чтобы посмотреть на Гранитный. Насладиться атмосферой малоизвестного заброшенного места. Времени у нас было всего полтора часа, а посмотреть нужно как можно больше. Мореманы остались отдыхать в заливе и ждать нашего сигнала об эвакуации.
Один из моих товарищей заметил резиновую лодку, пришвартованную к деревянному пирсу, и двух человек. Один мужчина был пожилым, другой
- более молодой. Они нас заметили. Мы поняли, что один из них - тот самый военный, который живет здесь уже 24 года.
Гранитный.
Мичман в отставке - Бардачёв Александр Иванович, служивший здесь с 1979 года, проживает тут и по сей день. Он оборудовал себе квартиру в старой пятиэтажке, по его словам, самой сухой и надежной. Из нескольких десятков квартир - его квартира единственная, где есть жизнь. Живет он здесь не один, а с женой. К нему часто заезжают гости, которым он рассказывает интересные случаи из жизни и службы, касаемые этого поселка. Единственный человек, который не покинул это место.
Мичман в отставке Бардачёв Александр Иванович (в камуфляжной куртке).
Как жаль, что у нас было мало времени, чтобы пообщаться с этим человеком и послушать интересные рассказы. Вся беседа у нас заняла не более 20 минут, за которые мы узнали много интересных моментов из современной жизни Гранитного. Оказывается, поселок пользуется большой популярностью у местных туристов с Кольского полуострова. Люди приезжают, но довольно-таки редко. На все интересующие нас вопросы Александр Иванович ответил нам без всяких проблем. Живется ему вдали от Большой земли очень даже не плохо. Очень дороги ему эти места, воспоминания о службе и боевых товарищах.
Заброшенная пятиэтажка, где расположена квартира Александра Ивановича.
Улица Ковалева 3 - названа в честь героя катерника-североморца. Во дворе лежат все необходимые вещи, которые не помещаются в квартиру.
Проходим в подъезд, поднимаемся на нужный этаж. Здесь начинается жизнь и обустроенные комнаты. Часть квартиры оборудована под склад. Здесь лежат необходимые для жизни в этих краях вещи. Плащи, рыболовные принадлежности и лыжи. Зимы в этом крае - очень лютые и снежные, поэтому передвигаться тут можно только на лыжах или снегоходах. А еще - если кто не знает - зимой здесь никогда не бывает светло.
квартира
Одно из помещений в квартире - это кухня. Александр Иванович человек военный, а это значит, что он любит чистоту и порядок. Кухня выглядит скромно, но здесь очень чисто и уютно. Все вещи лежат на своих местах, вся посуда чистая. Когда я находился в этой квартире - как-то не верилось, что она расположена в заброшенной и непригодной, на первый взгляд, для жизни пятиэтажке на краю света.
кухня
Вся квартира отделана деревянным декором. Очень пахнет деревом! Так же, как и на моей даче :) На стене висят много фотографий, на одной из которых изображен Александр Филиппович Ковалев.
Три застеленные кровати, на стенах висят старые карты. Сбоку от меня установлена радиостанция, которая периодически потрескивает, и в эфире пробивается речь. Классический советский интерьер. Есть электричество, которое подается при помощи бензинового генератора.
жилая комната
Выходим из квартиры. У подъезда установлены клетки. В них живут кролики. Здоровенные! Как их устраивает подобный климат - не понятно. Мы были удивлены этому маленькому хозяйству.
Ниже на фото - самый отвратительный по качеству постройки дом, о котором нам рассказал Мичман. Его построили в 70-х, и качество стройки - оставляет желать лучшего. Он еле-еле держится, а внутри уже начинает осыпаться. Заходить туда он нам не рекомендовал.
Подъем к памятнику.
Здесь есть памятник морякам-катерникам, которые отличились в боях во времена Великой Отечественной. Как выяснилось, имеется и братское захоронение.
Помимо городка, здесь есть подземное хранилище, куда мы в скором времени отправимся. Находиться нам здесь еще полчаса.
Многие из вас, наверное, подумают, что человек сошел с ума и живет в руинах вдали от цивилизации. Но я точно знаю, что, судя по общению, это очень адекватный и умный человек, прослуживший здесь с 1979 года. Он застал эпоху процветания этого городка и не оставил свое место службы, как настоящий военный. Я очень его понимаю и верю, что здесь ему тепло и уютно. Каждый дом, каждая тропинка являются частью воспоминаний из долгих лет службы. Сам часто возвращаюсь в места, где мне было хорошо. Я посещал свою заброшенную дачу, свой старый дом, где когда-то жил. Но жить я так никогда не смогу. Я привык к цивилизации и у меня не получится отказаться от сомнительных комфортных условий в окружении общества и навязанных стереотипов. Мне не хватит духа для реализации подобных действий. Александр Иванович живет по своим правилам. Так, как ему нравится. Этот человек - настоящий пример преданности своему краю. И он - настоящий патриот! Про него ничего не видно и не слышно, но теперь Вы знаете, что есть у нас в стране такие люди. Пусть у него все будет хорошо!
Многие из вас, наверное, подумают, что человек сошел с ума и живет в руинах вдали от цивилизации. Но я точно знаю, что, судя по общению, это очень адекватный и умный человек, прослуживший здесь с 1979 года. Он застал эпоху процветания этого городка и не оставил свое место службы, как настоящий военный. Я очень его понимаю и верю, что здесь ему тепло и уютно. Каждый дом, каждая тропинка являются частью воспоминаний из долгих лет службы. Сам часто возвращаюсь в места, где мне было хорошо. Я посещал свою заброшенную дачу, свой старый дом, где когда-то жил. Но жить я так никогда не смогу. Я привык к цивилизации и у меня не получится отказаться от сомнительных комфортных условий в окружении общества и навязанных стереотипов. Мне не хватит духа для реализации подобных действий. Александр Иванович живет по своим правилам. Так, как ему нравится. Этот человек - настоящий пример преданности своему краю. И он - настоящий патриот! Про него ничего не видно и не слышно, но теперь Вы знаете, что есть у нас в стране такие люди. Пусть у него все будет хорошо!
Александр Иванович.
Наше время пребывания в Гранитном подходит к концу. Мы выдвигаемся на пирс, где нас должны забрать мореманы. Моя рука тянется в нагрудный карман и достает сигнальный заряд. Раздается громкий хлопок. Небо взмывает сигнальный огонек. Мореманы заводят катер и идут в нашу сторону.
Мы уходим с Гранитного в открытое море навстречу новым приключениям.
Мы уходим с Гранитного в открытое море навстречу новым приключениям.
Источник:
Ссылки по теме:
- Санкции за ржач над выводами об отравлении Навального: реакция соцсетей
- Под Москвой пенсионеру почти удалось завалить самолёт, который разлетался над его участком
- "Леша, заведи личный термос": реакция соцсетей на намерение Навального вернуться в Россию
- Сравниваем средние зарплаты с реальными
- В России очередной раз задумались о создании единого открытого реестра педофилов
82
Понравилось82
Новости партнёров
Загрузка...
Извините......
Я бы в такой помойке, с грязной обувью под кроватью и гниющими обоями - жить не стал.
Может, кому и романтика - а по мне - бомжатник.
Спасибо хоть ванну и гальюн фотографировать не стали.
По крайней мере, в Новороссийске наркопритоны лучше выглядят изнутри.
ЕЩЁ И НА ФЛОТ - жопу морозить!!!!
Один, совсем один, а потом
=Живет он здесь не один, а с женой. =
Так пользуется большой, или редко?
=Оказывается, поселок пользуется большой популярностью у местных туристов с Кольского полуострова. Люди приезжают, но довольно-таки редко=
--------
Шаман он просто) как у Серкина в книге