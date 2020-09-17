История Москвич-2140 SL: за что завод заплатил американцам 80 000 долларов?

На заводах СССР было принято приурочивать свои трудовые достижения к очередному пленуму КПСС — дескать, не стоим на месте, развиваемся, движемся к светлому будущему. Не был здесь исключением и АЗЛК — к XXVI съезду партии в 1981 году они презентовали свою новую модель.
Строго говоря, модель, правда, была не совсем новая — многострадальный переднеприводный Москвич-2141 в тот момент не существовал еще даже в виде прототипа. Поэтому заводчане пошли по старому проверенному пути — провели очередную модернизацию уже выпускаемой машины. Так появился «Москвич-2140 SL», прозванный в народе «Суперлюкс».
Поначалу подошли к разработке с размахом — даже наняли именитых американских дизайнеров из Raymond Loewy Design (это они, кстати, придумали дизайн для бутылок Coca-cola). За 80 000 долларов американцы подготовили проект, но увы — на заводе его забраковали, а там и отношения между странами опять ухудшились — в общем, далее стали действовать самостоятельно.
Больших ставок на 2140 SL в АЗЛК не делали, производить его в больших количествах тоже не планировали. Это вылилось в проблему производства новых комплектующих — отечественным заводам выпускать обновленные детали экстерьера и интерьера в небольших масштабах было экономически невыгодно. Выход нашли в кооперации с Югославией и ГДР — они поставляли на завод нужные детали, а взамен получали готовые автомобили.
Унификация «Суперлюкса» с базовым 2140 составляла 94%. Но даже оставшихся 6 процентов было достаточно, чтобы придать потомку древнего «Москвича-408» более современный вид. Пластмассовые буферы со встроенными подфарниками, стекла без архаичных форточек, молдинги и модная задняя оптика — все это приблизило внешность машины к реалиям тех дней.
Среди технических новшеств можно было отметить лицензионные карбюраторы Weber и распределитель зажигания P147 от Bosch. Также инженеры поработали над передаточным числом главной пары, изменив соотношение с 4,22 до 3,89. Благодаря этому расход бензина снизился на добрых пол-литра. А еще обновленную модель «обули» в невероятно продвинутые по тем временам радиальные покрышки МИ-166.
Больше всего переделок досталось салону «сорокового». Интерьер щеголял необычно низким торпедо (вскоре подобное появится на вазовских «восьмерках» и «девятках»), с лампочками вместо большинства приборов, зеркалами с регулировкой из салона, штатным радиоприемником, а также сиденьями с бесступенчатым механизмом регулировки спинок.
Но самым крутым «наворотом», безусловно, стали цифровые, или, как их тогда называли, дигитальные часы. Тогда, в начале восьмидесятых, они казались передовой разработкой, особенно в сравнении с аналоговыми циферблатами на тех же ВАЗ-2106. Часы показывали не только время, но и дату, а также могли работать в режиме секундомера.
В целом, автомобиль народу понравился, даже несмотря на то, что стоил на 10 процентов дороже базовой версии. Хотя не обошлось и без ложки дегтя. И без того в дефицитные времена, импортные комплектующие для люксового «Москвича» достать было и вовсе невозможно. В продажу они в принципе не поступали, и «счастливчикам» с треснувшим бампером приходилось ремонтировать его кустарными методами.
В 1986-ом Москвич 2140 SL стал 4-миллионным автомобилем завода. А в следующем 1987 году, выпуск модели свернули — наступила эпоха переднего привода. За весь период производства изготовили 177 700 экземпляров. Сегодня такие машины в хорошем состоянии оценивают в среднем в 150-260 тысяч рублей.
Источник:
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Дело было в Латвии под Тукумсом. Мой дядя там служил в Советской армии, мы у него гостили.
Будучи в грибах, посадил меня дядька за руль и предложил прокатиться. Ну я и прокатился до ближайшего дерева...
Машина крепкая была, только бампер погнул слегка.