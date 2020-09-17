FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Автомир 6467 постов • 643 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Автомир 
История Москвич-2140 SL: за что завод заплатил американцам 80 000 долларов?

История Москвич-2140 SL: за что завод заплатил американцам 80 000 долларов? (6 фото)

Автор:
17 сентября 2020 21:26
Сообщество : Автомир
Метки: СССР   авто   техника   
957
6

На заводах СССР было принято приурочивать свои трудовые достижения к очередному пленуму КПСС — дескать, не стоим на месте, развиваемся, движемся к светлому будущему. Не был здесь исключением и АЗЛК — к XXVI съезду партии в 1981 году они презентовали свою новую модель.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: СССР   авто   техника   
Любите повспоминать, как всё было раньше?
Присоединяйтесь, поностальгируем вместе:
0
4
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9k
Паша Эмильевич 5 часов назад
Автомобиль красивый был. Я, в первый раз в жизни, за руль сел именно в этом автомобиле.
Дело было в Латвии под Тукумсом. Мой дядя там служил в Советской армии, мы у него гостили.
Будучи в грибах, посадил меня дядька за руль и предложил прокатиться. Ну я и прокатился до ближайшего дерева...
Машина крепкая была, только бампер погнул слегка.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
27k
lem02 6 часов назад
К чему американцев в заголовок вставили? Для красного словца? А югославы с немцами сколько запросили? За автомобили работали? А может за еду?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
72
чокнутый 7 часов назад
классный получился, но у меня был обычный 40-й,SL мало их у нас было, проблема была купить
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Уникальный смартфон Cubot Note 20 Pro с четырьмя камерами по сниженной цене Уникальный смартфон Cubot Note 20 Pro с четырьмя камерами по сниженной цене Летающие автомобили, подземные города и сапоги-скороходы: как в СССР представляли будущее Летающие автомобили, подземные города и сапоги-скороходы: как в СССР представляли будущее Тяжелый грузовик-вездеход КрАЗ-255Б Тяжелый грузовик-вездеход КрАЗ-255Б Советские приборы, которые до сих пор в строю! Советские приборы, которые до сих пор в строю! Не у всех были. 50 редких советских "стиралок", часов, посудомоек и разных гаджетов Не у всех были. 50 редких советских "стиралок", часов, посудомоек и разных гаджетов Четырёхколёсные актёры Четырёхколёсные актёры
Димон

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

2446700



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Какой пистолет выдали Семёну Семёнычу?
3
57
Какой пистолет выдали Семёну Семёнычу?
20 людей, прочувствовавших на себе силу невезения
0
130
20 людей, прочувствовавших на себе силу невезения
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Фото загорающей в бикини Джей Ло восхитило мужчин
1
33
Фото загорающей в бикини Джей Ло восхитило мужчин
6% российских женщин сбились со счета, вспоминая о количестве мужчин до брака
0
110
6% российских женщин сбились со счета, вспоминая о количестве мужчин до брака
Фриганы: мусорщики или спасители экологии?
Фриганы: мусорщики или спасители экологии?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Популярные теги
#фото#интересно#интересное#СССР#дтп#разное#картинки#олдтаймер#сша#абсурд
#юмор#история#животные#в мире#россия#прикольные#кино#природа#автомир#автомобили
#факты#прикол#люди#авария#авто авария#ретро авто#китай#смешные#на различный вкус#девушки

На что жалуетесь?

Вернуться