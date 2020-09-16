Педофилы, инцест и кровавый ГУЛАГ

Про что еще забыли? Хотите про Гулаг? Вот вам «Капитан Волкогонов бежал». Главный герой – сотрудник НКВД. Он садист и пытает людей, чтобы они признались в том, чего не совершали и пошли под расстрел. Однако, то ли недостаточно усердно пытал, то ли еще что, но тучи сгустились и над Волкогоновым. И он пустился в бега, не дожидаясь, когда коллеги его самого шлепнут. Оказавшись в роли жертвы, садист вдруг раскаялся и пошел просить прощения у родственников тех, кого он отправил под расстрел. Ну просто песня, а не фильм. Очередь в кино будет стоять, как в Мавзолей в советское время.