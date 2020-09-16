FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Кино 4393 поста • 979 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Кино 
Педофилы, инцест и кровавый ГУЛАГ

Педофилы, инцест и кровавый ГУЛАГ (1 фото)

Автор:
16 сентября 2020 17:52
Сообщество : Кино
Метки: кино   попил бюджета   фонд кино   чернуха   
519
1
Недавно в своем телеграм-канале я рассказывал о том, что участники XXIX Международного кинофорума «Золотой Витязь» написали открытое письмо к президенту и председателю правительства. В нем они обвинили «Фонд кино» в том, что тот распределяет государственное финансирование в пользу фильмов, которые это государство порочат.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: кино   попил бюджета   фонд кино   чернуха   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
2
17
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
17  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
70k
Броненосец Потелкам 3 часа назад
К сожалению, отечественное кино из года в год становится все хуже и хуже.
Бабло затмило все.
Последний добрый фильм о простой женщине - ткачихе (работнице) - это "Москва слезам не верит"
Последний добрый фильм о крестьянке - это "Любовь и голуби"
Современное же кино - чистый и сплошной "Глянец"
...гомосеки, лесбиянки, распилы бабла, тусня, никто не работает, все друг другу предлагают свои и чужие жопы...
А потом удивляемся, почему молодое поколение ни работать, ни учится толком-то и не хочет....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
28k
Юр21 3 минуты назад
Деятели минкульта вообще лишние лет десять живут, их давным давно надо расстрелять за антигосударственную деятельность, как ни снимут фильм - шедевр, только из него дерьмо антисоветское и антироссийское сочится...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Сергей 3 минуты назад
Не знаю, что там по поводу этих фильмов, но точно знаю, что государство существует на наши налоги, а значит если присутствует определенное количество людейв стране, которые эту страну любят, а государство ненавидят, вполне нормально для них снимать кино, в котором это самое государство выглядит так, как они его ощщущают. Государство это власть тто есть конкретные люди) и законы, действующие на конкретной территории. С чего бы мне это все обязательно любить и хвалить?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Михалыч 4 минуты назад
Пора всю эту шоблу разогнать и набирать новых. При малейшей русофобской и антигосударственной риторике - слать на хутор, деньги забирать и больше ни при каких раскладах не давать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−100
阿鋒 Полчаса назад
И правда - треш какой-то..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
vitenok 2 часа назад
В основном спасает то, что на это говно никто не пойдёт, и никто его не увидит. Денег, конечно, жалко.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
379
Алёха 2 часа назад
подходит джаник к эрнсту:
- Костя, фильмец закончили, если честно получилось полное Г...
- ну это понятно.
- костя, но хотя бы бюджет на фильм надо отбивать.
- а в чем дело? запустите масштабную рекламу.
- а где взять денег на рекламу?
- ясен пень из бюджета на рекламу.
- а как бюджет на рекламу возвращать будем?
- а нах... его возвращать? про него не спросят...
к/ф вратарь галактики...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
АлександрЧестный 2 часа назад
Но на них же ходят. Спонсирование плюс куча рекламы с головой отбивает все затраты. Но у Бэда и Таганая эти фильмы смотрят больше народу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Безумная Белла 2 часа назад

По-моему, кого-то пора сажать за растрату в особо крупных...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
AlexЕЙ Безумная Белла 2 часа назад
Тогда первый пойдёт Михалков.)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Шурум-бурум 2 часа назад
рекордсменом по сборам будет в этом году из наших "Последний богатырь.Корень зла"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
иванов дмитрий Шурум-бурум 2 часа назад
ну не совсем из наших )))
но первый фильм мне понравился , готов на второй в кинотеатр пойти.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
vitenok Шурум-бурум 2 часа назад
Если сравнивать последний богатырь с тем дерьмом из перечисленного в статье, то это просто шедевр.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Шурум-бурум иванов дмитрий Час назад
в том-то и дело, что не совсем из наших)!
а из бюджета бабло идет бесталанным друзьям и родственникаи на всякое дерьмо, которое даже бесплатно никто смотреть не будет...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Андрей Иванов иванов дмитрий 56 минут назад
Последний богатырь??? Это там где на амеровский манер чёрное называют белым и наоборот? Именно с этого начинается вывих мозгов у детей. Собственно на это и расчёт.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Бизнес должен откликаться внутри тебя Бизнес должен откликаться внутри тебя Эволюция в мире кино: как менялись герои известных франшиз Эволюция в мире кино: как менялись герои известных франшиз Люди увидели огромного червя в трейлере фильма «Дюна» и не смогли удержаться от мемов Люди увидели огромного червя в трейлере фильма «Дюна» и не смогли удержаться от мемов Оскароносные фильмы прошлых лет, которые не взяли бы награду по новым правилам Оскароносные фильмы прошлых лет, которые не взяли бы награду по новым правилам Актёры знаменитых фильмов и сериалов, которые так и не поняли, в чём снялись Актёры знаменитых фильмов и сериалов, которые так и не поняли, в чём снялись Девушка показала, как бюджетно воссоздать эффектные сцены из фильмов Девушка показала, как бюджетно воссоздать эффектные сцены из фильмов
Netyn

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

24229



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Убойные примеры человеческой самоиронии, над которыми мы смеялись всем офисом
2
62
Убойные примеры человеческой самоиронии, над которыми мы смеялись всем офисом
Зазубрины, расчеты и отверстия: 12 секретов простой рулетки, о которых мало кто знает
35
119
Зазубрины, расчеты и отверстия: 12 секретов простой рулетки, о которых мало кто знает
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Когда на долг суда нет: почему банки не подают на должников в суд?
0
4
Когда на долг суда нет: почему банки не подают на должников в суд?
Самоизоляция версии 2.0: действительно ли в России с 20 сентября введут ограничительные меры?
0
29
Самоизоляция версии 2.0: действительно ли в России с 20 сентября введут...
Вертолеты: чего вы о них не знали и не видели?
Вертолеты: чего вы о них не знали и не видели?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
19

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#фото#животные#россия#дтп#белоруссия#разное#прикольные#москва#позитив
#интересно#прикол#интересное#сша#в мире#автомобили#СССР#дети#новости#реакция
#факты#история#люди#авария#авто авария#картинки#автомир#криминал#олдтаймер#ретро авто

На что жалуетесь?

Вернуться