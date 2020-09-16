11-кратные кавалеры ордена Ленина. Кто они?

Очень редкое сочетание такого количества наград.
Николай Семенович Патоличев.
Тот случай, когда человек исключительно на партийной лестнице достиг выдающихся высот. Николай Семенович родился в 1908 году, в 1920-х трудился на заводе. В 1930-х попал в ВЛКСМ, отслужил в армии и его перевели в Челябинскую область. В 1942 году ему было лишь 34 года, когда его избрали секретарем Челябинского обкома. Патоличев руководил ответственнейшим делом по размещению эвакуированных предприятий. Именно при нем Челябинск превратился в настоящий "Танкоград". За свою успешную деятельность во главе областного комитета партии, Патоличев уже к 1945 году получил 4 ордена Ленина.
После войны карьера талантливого организатора и верного коммуниста пошла в гору. С 1950 по 1956 год он возглавлял Белорусскую ССР. В это же время Патоличев успешно освоил стезю дипломата. С 1956 по 1958 год он был заместителем министра иностранных дел. И даже дослужился до высшего дипломатического ранга - звания Чрезвычайного посла СССР. Но делом всей жизни для Николая Семеновича стала работа министром внешней торговли Советского Союза.
Удивительно, что на одной должности Патоличев проработал 27 лет! (1958-1985). И Николай Семенович стал министерским долгожителем вполне заслуженно. При нем объемы торговли с заграницей выросли в 18 раз! Именно при Патоличеве СССР стал сырьевым гигантом. Так, экспорт газа за время его работы вырос в 340 раз. С задачей успешного импорта министр также справлялся блестяще: за 26 лет в СССР открылись более 5000 предприятий на базе заграничного оборудования и при содействии иностранных партнеров.
Именно за такую выдающуюся работу во главе внешторга, Николай Семенович был удостоен 11 орденов Ленина. Во многом благодаря его работе, СССР достиг своего "экономического чуда". Прорубленные за время министерства Патоличева сырьевые потоки Россия использует до сих пор. При всём при этом, Николай Семенович был человеком довольно скромным.
Более 30 лет он носил простые металлические часы, меня лишь ремешки. Скончался выдающийся министр в 1989 году в Москве.
Дмитрий Федорович Устинов.
Жизнь одного из главных министров в истории СССР была интересна и насыщенна. Устинов родился в 1908 году, а уже в 1922 пошел в Красную Армию добровольцем. Юный Дима успел даже поучаствовать в разгроме басмачей. Позже работал слесарем и инженером. Благодаря старанию, постоянной жажде знаний и верности партии, карьера Устинова шла стремительно. Он стал одним из самых молодых директоров завода "Большевик".
В 1941 году успешного инженера назначили наркомом вооружения СССР. Через 12 дней после этого грянула война. Денно и нощно Устинов трудился на благо Родину. Огромная роль Дмитрия Федоровича как в эвакуации и развертывании предприятий на Урале, так и в работе всего военно-промышленного комплекса в целом. К 1944 году у Дмитрия Фёдоровича было уже 3 ордена Ленина.
Успешно проявивший себя во время войны нарком вскоре пошел на повышение. С 1946 по 1957 год Дмитрий Фёдорович возглавлял министерство вооружения и министерство оборонной промышленности СССР. Именно он отстаивал принципиально новую стратегию ПВО и ракетного оружия. Устинова ценили все генсеки, с которыми он работал: от Сталина до Брежнева. Дмитрий Федорович был ярым трудоголиком и настоящим коммунистом.
В 1976 году Устинов вновь стал у руля оборонного ведомства СССР, получив в тот же год звание маршала Советского Союза. Многие ракеты, танки и прочие виды вооружения, созданные по инициативе Устинова, составляют российский оборонный щит до сих пор. При Брежневе китель Устинова значительно потяжелел наградами. 4 ордена Ленина он получил именно при руководстве Леонида Ильича.
Не смотря на болезнь, операции, инфаркт и смерть любимой супруги, Дмитрий Федорович продолжал работать на износ. Здоровье министра осенью 1984 стало совсем скверным. 11-кратный кавалер ордена Ленина скончался в 1984 году. Устинов стал последним человеком, чей прах помещен в Кремлевскую стену.
Патоличев и Устинов - люди совершенного разных ведомств и задач. Однако, их объединяла нечеловеческое трудолюбие, преданность своей партии и стране. Именно они были "теневыми государственными титанами", которые полностью заслужили каждый из 11 своих орденов Ленина.
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Президент Владимир Путин наградил Ивана Сечина , сына Игоря Сечина , медалью ордена За заслуги перед Отечеством II степени. Соответствующий указ был подписан главой государства 20 января. ... Согласно тексту документа, Иван Сечин был награжден «за большой вклад в развитие топливно-энергетического комплекса и многолетний добросовестный труд».
Жаль, таких уже нет