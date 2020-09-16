11-кратные кавалеры ордена Ленина. Кто они?

Удивительно, что на одной должности Патоличев проработал 27 лет! (1958-1985). И Николай Семенович стал министерским долгожителем вполне заслуженно. При нем объемы торговли с заграницей выросли в 18 раз! Именно при Патоличеве СССР стал сырьевым гигантом. Так, экспорт газа за время его работы вырос в 340 раз. С задачей успешного импорта министр также справлялся блестяще: за 26 лет в СССР открылись более 5000 предприятий на базе заграничного оборудования и при содействии иностранных партнеров.

Именно за такую выдающуюся работу во главе внешторга, Николай Семенович был удостоен 11 орденов Ленина. Во многом благодаря его работе, СССР достиг своего "экономического чуда". Прорубленные за время министерства Патоличева сырьевые потоки Россия использует до сих пор. При всём при этом, Николай Семенович был человеком довольно скромным.

Более 30 лет он носил простые металлические часы, меня лишь ремешки. Скончался выдающийся министр в 1989 году в Москве.



Дмитрий Федорович Устинов.



Жизнь одного из главных министров в истории СССР была интересна и насыщенна. Устинов родился в 1908 году, а уже в 1922 пошел в Красную Армию добровольцем. Юный Дима успел даже поучаствовать в разгроме басмачей. Позже работал слесарем и инженером. Благодаря старанию, постоянной жажде знаний и верности партии, карьера Устинова шла стремительно. Он стал одним из самых молодых директоров завода "Большевик".

В 1941 году успешного инженера назначили наркомом вооружения СССР. Через 12 дней после этого грянула война. Денно и нощно Устинов трудился на благо Родину. Огромная роль Дмитрия Федоровича как в эвакуации и развертывании предприятий на Урале, так и в работе всего военно-промышленного комплекса в целом. К 1944 году у Дмитрия Фёдоровича было уже 3 ордена Ленина.