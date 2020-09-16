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11-кратные кавалеры ордена Ленина. Кто они?

11-кратные кавалеры ордена Ленина. Кто они? (3 фото)

Автор:
16 сентября 2020 17:20
Метки: интересно   личности   люди   награды   
1490
3

Очень редкое сочетание такого количества наград.

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Метки: интересно   личности   люди   награды   
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8  комментариев
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2k
Олег 3 часа назад
Пытался сравнить этих Трудяг с нынешними "орденоносцами"их коллегами и мне стало грустно.
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61
Кондратий Собакин 41 минуту назад
Д.Ф. Устинову мы во многом также обязаны нашими первыми успехами в космосе. Он весьма симпатизировал С.П. Королеву и всеми возможными способами поддерживал и отстаивал перед руководством страны его идеи и предложения.
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12k
aalexey3 Час назад
У нас тоже есть свои "герои"...

Президент Владимир Путин наградил Ивана Сечина , сына Игоря Сечина , медалью ордена За заслуги перед Отечеством II степени. Соответствующий указ был подписан главой государства 20 января. ... Согласно тексту документа, Иван Сечин был награжден «за большой вклад в развитие топливно-энергетического комплекса и многолетний добросовестный труд».
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687
Anna S 3 часа назад
Очень, очень достойные и очень уважаемые люди. Они действительно заслужили эти награды.
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253
Юрий 3 часа назад
"Патоличев и Устинов - люди совершенного разных ведомств и задач. Однако, их объединяла нечеловеческое трудолюбие, преданность своей партии и стране. Именно они были "теневыми государственными титанами", которые полностью заслужили каждый из 11 своих орденов Ленина".

Жаль, таких уже нет
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7k
Prostovopros Юрий 3 часа назад
Есть такие люди, камрад Юрий. Просто их во власть не пускают - боятся. Сталин не боялся - ему нужно было Великую Страну строить, а не пилить бюджет кооперативом дачным...
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