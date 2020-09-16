Бытовые приборы СССР. Пылесосы

В конструкции установлен мощный двигатель модели AB-600. Потребляемая мощность 600 Вт. Мощность всасывания 210 Вт.

В роли пылесборника выступал мешок для сбора мусора. В комплекте поставлялись щелевая насадка, щетка для чистки ковров, щетка для обивки мебели. Главной особенностью являлось наличие насадки для распрыскивания жидкости. Агрегат работал не только на всасывание, но и на выдувание воздушного потока.

У меня был поздний вариант без особых изысков "Ракета 7":