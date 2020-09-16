Бытовые приборы СССР. Пылесосы

Сегодня поговорим о пылесосах. Это вообще тайное оружие Советского Союза. Абсолютно неубиваемый девайс, который до сих пор у многих в рабочем состоянии. Спустя 30-40 лет после покупки. Делали так навсегда. Правда количество децибел на уровне взлетающего истребителя, работал не всегда эффективно, был тяжел, но, повторюсь, не убиваем, а иногда имел дизайн, коим и по сей день можно гордится
Самый первый пылесос производства выпуска 1952 году. носил название "Пионер". Мощность аппарата составляла 120 Ватт. Пылесборник располагался на рукоятке. Щетка производилась из натурального конского волоса. Защита двигателя заключалась в охлаждение мотора, путем наличия отверстий для вентиляции в корпусе.
Подобную же компоновку имел пылесос Малютка:
Это все первые варианты малоудобные и не очень красивые, образца середины 50-х годов.
Мой первый домашний постоянный пылесос, который я помню, назывался "Ракета". Дизайн - соответствующий.
В конструкции установлен мощный двигатель модели AB-600. Потребляемая мощность 600 Вт. Мощность всасывания 210 Вт.
В роли пылесборника выступал мешок для сбора мусора. В комплекте поставлялись щелевая насадка, щетка для чистки ковров, щетка для обивки мебели. Главной особенностью являлось наличие насадки для распрыскивания жидкости. Агрегат работал не только на всасывание, но и на выдувание воздушного потока.
У меня был поздний вариант без особых изысков "Ракета 7":
Ранние выпуски куда интереснее:
Ну и более поздние разработки - "Ракета" 9 и 12
"Ракета" стало продолжением аппаратов серии "Чайка", которые копировал модель Электролюкс 30-х годов
Пылесос производился заводом «Коммунар». Первый аппарат чайка появился в 1955 году.
Более поздние "Чайки" были пластиковые и менее интересные:
Самым ярким с точки зрения дизайна был аппарат "Сатурн"
Внешне агрегат напоминал планету с кольцом вокруг, колесиками. Благодаря округлой форме аппарат беспрепятственно передвигался по помещению. Аппарат имел 2 названия: Сатурн и Сатурнас. Вариант Сатурнас выпускали в Литве.
Прототип варианта корпуса в форме шара был опробован вв «Hoover Constellation», но наши доработали и усовершенствовали модель.
Почему-то крайне популярен был агрегат под названием "Днепр". Много видел.
"Днепр" был скопирован с германского варианта Progress 7.
Первый вариант был такой:
Но стоит заметить, что и Электролюкс внешне очень похож. Аппарат производился на Днепропетровском заводе. Первая модель Днепра появилась в 1952 году.
Агрегат выпускался в черном и белом цвете. Внешний вид пользователям напоминал швабру, дополненную пылесборником для сбора мусора и пыли.
Следующий бестселлер - это "Вихрь". Внешний вид копировался с модели файерфакс. Агрегат комплектовался различными насадками и щетками.
Для удобной переноски на верхней крышке корпуса имеется регулируемая ручка. Вихрь выпускался в 2-х вариациях: с металлическим и с пластмассовым пылесборником. Пылесборник располагался в нижней части корпуса.
Потребляемая энергия составляла 600 Ватт. Мощность всасывания около 210 Ватт. Двигатель модели AB-600.
После был сделан в новом дизайне
Пылесосы серии "Тайфун"
Обладал небольшими размерами. Корпус выполнен был из металла, что увеличивало вес аппарата. Большинство семей эксплуатировали аппарат не только по назначению, но и например, для сушки волос и одежды. Аппарат выпускался в различных оттенках, но самыми популярными являлись красный и синий оттенки.
Мощность потребления энергии составляла 600 Вт. Мощность всасывания 210 Вт. Модель двигателя АВ-600.
Популярен был и "Урал"
Аппарат производился на «Уралэлектротяжмаш». Большинство пользователей часто использовали пылесос как пуфик в коридоре
Мощность двигателя 600 Вт. Всасывающая мощность 210 Вт. Модель двигателя АВ-600. Вместительность пылесборника 0,6 кг. Вес составлял 8 кг.
"Буран"
Внешний вид бурана копировался с агрегатов "Электролюкс". Мощность двигателя 600 Ватт. Мощность всасывания 210 Вт. Масса 7 кг.
"Циклон М"
"Витязь"
Ну и напоследок еще один пылесос, который был у меня "Электросила 2 "
И совсем напоследок
"Шмель"
и Щетка "Ветерок"
Источник:
- 15 вещей времен СССР, которые у многих пылятся на антресолях
- Boston Dynamics начала продажу робособаки Spot
- Как выглядел самый большой пассажирский самолет в мире?
- Туалетная бумага в СССР: как жителей Советского Союза отучали пользоваться "газеткой"
- По волнам памяти: 15 предметов быта времен СССР, которым давно нашли замену
Понравилось50
У нас "Тайфун", а до него "Урал".
Вот точно такой же комплект, только шланг желтоватобелый, с пружинным каркасом внутри.
Кстати, удобно было обуваться, используя как пуфик.
А современные пылесосы, только место занимают, когда простаивают. :)
Есть слабое звено. Крыльчатка на валу двигателя, создающая вакуум, алюминевая. И если в процессе уборки резко дёргать пылесос шлангом вправо-влево, то появляется усталость металла вокруг гайки, держащей крыльчатку. В результате со временем она отламывается от оси. Этого недостатка лишены пылесосы с вертикальным расположением вала двигателя.
Хоть качество было на уровне.
Зверь!
И потом ещё продали!