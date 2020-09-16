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Бытовые приборы СССР. Пылесосы

Бытовые приборы СССР. Пылесосы (20 фото)

Автор:
16 сентября 2020 14:17
Сообщество : СССР
Метки: СССР   интересно   техника   
877
20

Сегодня поговорим о пылесосах. Это вообще тайное оружие Советского Союза. Абсолютно неубиваемый девайс, который до сих пор у многих в рабочем состоянии. Спустя 30-40 лет после покупки. Делали так навсегда. Правда количество децибел на уровне взлетающего истребителя, работал не всегда эффективно, был тяжел, но, повторюсь, не убиваем, а иногда имел дизайн, коим и по сей день можно гордится

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Метки: СССР   интересно   техника   
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18  комментариев
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9k
ЕвгенийДончак 3 часа назад
Бал такой аппарат - шумел так, что уши закладывало, но и работал исправно.

Бал такой аппарат - шумел так, что уши закладывало, но и работал исправно.
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17k
turyst Минуту назад
У бабушки была "Ракета".
У нас "Тайфун", а до него "Урал".
Вот точно такой же комплект, только шланг желтоватобелый, с пружинным каркасом внутри.

Кстати, удобно было обуваться, используя как пуфик.
А современные пылесосы, только место занимают, когда простаивают. :)
У бабушки была "Ракета". У нас "Тайфун", а до него "Урал". Вот точно такой же комплект, только шланг желтоватобелый, с пружинным каркасом внутри. Кстати, удобно было обуваться, используя как пуфик. А современные пылесосы, только место занимают, когда простаивают. :)
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11k
Объект реальности 11 минут назад
Сатурн и электросила работают в гараже на покраске и уборке.
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3
Висассуалий Лоханкин 45 минут назад
Тайфун на даче до сих пор авто пылесосит периодически.
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1k
Карагандинская Полиграфия 54 минуты назад
У "советских" пылесосов есть одна особенность - они неслабо "дуют". Кто время от времени очищает технику и электронику от пыли (не везде залезешь даже специальным сосущим) - тот оценит. Можно кнечно озаботиться покупкой специального компрессора, но смысл тратиться когда есть старенькая Ракета или Буран?
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243
Лимонадный Джо 59 минут назад
Очень редко в те времена можно было встретить в продаже краскопульт для пылесоса. Он имел вид обыкновенного,но с толстой ручкой для трубы. Так и назывался - краскопульт низкого давления. Чертовски удобная штука! Отлично красил стены водоэмульсионной краской.
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2k
ваня панкин Час назад
в конце 80-х маменька мне купила специально для моей комнаты вот такое чудо... работало исправно, 5 лет назад подарил друзьям на дачу...
в конце 80-х маменька мне купила специально для моей комнаты вот такое чудо... работало исправно, 5 лет назад подарил друзьям на дачу...
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12k
aalexey3 Час назад
У меня ракета месяц назад сломалась... Больше 30 лет прослужила, последние годы на даче. Подшипник на движке разлетелся. Купил на дачу китайца за 3 000 руб. Как думаете, 30 лет протянет?..
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6k
Саша Смирнов Час назад
У меня "чайка 3". До сих пор в порядке.
Есть слабое звено. Крыльчатка на валу двигателя, создающая вакуум, алюминевая. И если в процессе уборки резко дёргать пылесос шлангом вправо-влево, то появляется усталость металла вокруг гайки, держащей крыльчатку. В результате со временем она отламывается от оси. Этого недостатка лишены пылесосы с вертикальным расположением вала двигателя.
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9k
Хью́берт 2 часа назад
У меня Ракета-12 до сих пор живее всех живых.
У меня Ракета-12 до сих пор живее всех живых.
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8k
MihailoSerbiya 2 часа назад
Smotryu , svoimi glazami ne veryu. U Vas kakbudto speciyalno dizainerov rastrelivali i v gulagi otpravlyali. Ni odin iz etih pilesosov mne ne ponravilsa ne smotrya na to chto mne starie vewi nravitsa bolshe chem nineshnie .
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27k
winergy2012 MihailoSerbiya 2 часа назад
Зачем пылесосу дизайн?Пылесос ракета у нас уже 40 лет.40,братан.Современные отдизайненные аппараты вряд ли столько проработают.
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786
Олег MihailoSerbiya Час назад
Не знаю, как за рубежом, но да дизайн советских шестидесятых часто удручает.
Хоть качество было на уровне.
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8k
Serg2001 2 часа назад
Два из этой линейки имел счастье юзать. Вихрь и Урал. Урал до сих пор исправно сосет на даче.
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4k
pilgrimnl 2 часа назад
у меня тайфун еще живой, будку и мастерскую пылесосит)
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13k
AlexЕЙ 3 часа назад
Был "Уралец". Жуть.
Был "Уралец". Жуть.
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786
Олег AlexЕЙ Час назад
О у меня такой на даче.
Зверь!
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60k
HundeBeißer2 3 часа назад
У нас "Вихрь" был наверное лет 30!
И потом ещё продали!
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