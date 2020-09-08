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Самец обезьяны попытался стащить шорты с туристки

Самец обезьяны попытался стащить шорты с туристки (2 фото + 1 видео)

Автор:
08 сентября 2020 10:06
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   наглость   обезьяна   примат   стащил шорты   фото   
874
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Видимо наглый примат таким образом пытался привлечь внимание к своей персоне.

Источник:

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Метки: видео   животные   наглость   обезьяна   примат   стащил шорты   фото   
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55k
Viktor Час назад
Ну так самец же!
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4k
chichic1 Viktor Час назад
Ага, а нам тут про запах банана втирают)
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5k
JACKAL 37 минут назад
Самец обезьяны попытался стащить шорты с туристки
Самец обезьяны попытался стащить шорты с туристки
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5k
z0_0b 58 минут назад
Банан забыл вставить
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29k
Опаньки z0_0b 42 минуты назад
или вынуть

а что, друг говорит и такое кино видел
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Serbento

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