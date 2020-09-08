Самец обезьяны попытался стащить шорты с туристки

Обитатель местного заповедника, подкравшись сзади к путешественнице, схватил её за шорты и применил силу, чтобы лишить туристку одеяния.



Но после непродолжительного противостояния австралийке всё же удалось отстоять свою одежду у настырного самца. Со слов туристки, отдыхающей в обществе своей подруги из Кипра, примат скорее всего учуял запах банана, лежащего в её сумке и таким образом пытался привлечь внимание к своей персоне, что ему собственно и удалось.