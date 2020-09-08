Самец обезьяны попытался стащить шорты с туристки

Видимо наглый примат таким образом пытался привлечь внимание к своей персоне.
Подруга туристки из Австралии несколько лет назад запечатлела, как самец обезьяны вцепился в нижнюю часть гардероба женщины, путешествующей по обезьяньему парку на острове Бали, Индонезия.
Обитатель местного заповедника, подкравшись сзади к путешественнице, схватил её за шорты и применил силу, чтобы лишить туристку одеяния.
Но после непродолжительного противостояния австралийке всё же удалось отстоять свою одежду у настырного самца. Со слов туристки, отдыхающей в обществе своей подруги из Кипра, примат скорее всего учуял запах банана, лежащего в её сумке и таким образом пытался привлечь внимание к своей персоне, что ему собственно и удалось.
Но после непродолжительного противостояния австралийке всё же удалось отстоять свою одежду у настырного самца. Со слов туристки, отдыхающей в обществе своей подруги из Кипра, примат скорее всего учуял запах банана, лежащего в её сумке и таким образом пытался привлечь внимание к своей персоне, что ему собственно и удалось.
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а что, друг говорит и такое кино видел