"Витпуджи": китайские девушки носят платья российских школьниц с непонятной надписью на ленте

Не забыли и о ленте, которую обычно надевают выпускники. Вот только надпись на ней содержит непонятное слово. Что за "витпуджи"? - недоумевали россиянки, пока кого-то не осенила догадка.

Это же "Выпускник", правда, в адаптированном китайцам варианте!