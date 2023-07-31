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"Витпуджи": китайские девушки носят платья российских школьниц с непонятной надписью на ленте

"Витпуджи": китайские девушки носят платья российских школьниц с непонятной надписью на ленте

Автор:
31 июля 2023 12:16
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Китай   выпускницы   девушки   красивое   мода   одежда   
1294
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Внезапно китаянки поняли, что знакомая всем школьная форма из СССР- это круто и очень модно. Адаптация любимого наряда выпускниц в Поднебесной прошла успешно, но есть нюанс.

Школьницы прошлого носили форменные платья и не подозревали, что эта одежда когда-то станет модной. Современные девчонки-выпускницы покупают эти платья для последнего звонка.


А китаянки пошли дальше, превратив их в обычную одежду. Правда, очень креативную и модную. Наряд из платья и белого кружевного фартучка разлетается на маркетплейсах как горячие пирожки.



Не забыли и о ленте, которую обычно надевают выпускники. Вот только надпись на ней содержит непонятное слово. Что за "витпуджи"? - недоумевали россиянки, пока кого-то не осенила догадка.

Это же "Выпускник", правда, в адаптированном китайцам варианте!


Что ж, в России когда-то тоже щеголяли "Абибасами", и никого это не смущало.

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Метки: Китай   выпускницы   девушки   красивое   мода   одежда   
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6  комментариев
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34k
АнтонПолднев 56 минут назад
Школьницы прошлого носили форменные платья и не подозревали, что эта одежда когда-то станет модной.
Ну да ну да. А ещё модна одежда горничных и медсестёр...
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15k
FatZilla 6 минут назад
Как изменилось всё у людей, когда в гугле на запрос "костюм школьницы" выдает такую похабщину... А стоит на слова, что идёте с друзьями а баню начинают подмигивать и похихикивать...
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95
Zmey Gorynych 9 минут назад
У японцев давно в тренде
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10k
Борис Карабанов 9 минут назад
"Старый шкипер Вицлипуцли."(с)
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278
no. 48 минут назад
и очень много фотошопа.
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