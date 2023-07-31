"Витпуджи": китайские девушки носят платья российских школьниц с непонятной надписью на ленте

Внезапно китаянки поняли, что знакомая всем школьная форма из СССР- это круто и очень модно. Адаптация любимого наряда выпускниц в Поднебесной прошла успешно, но есть нюанс.
Школьницы прошлого носили форменные платья и не подозревали, что эта одежда когда-то станет модной. Современные девчонки-выпускницы покупают эти платья для последнего звонка.
А китаянки пошли дальше, превратив их в обычную одежду. Правда, очень креативную и модную. Наряд из платья и белого кружевного фартучка разлетается на маркетплейсах как горячие пирожки.
Не забыли и о ленте, которую обычно надевают выпускники. Вот только надпись на ней содержит непонятное слово. Что за "витпуджи"? - недоумевали россиянки, пока кого-то не осенила догадка.
Это же "Выпускник", правда, в адаптированном китайцам варианте!
Что ж, в России когда-то тоже щеголяли "Абибасами", и никого это не смущало.
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Ну да ну да. А ещё модна одежда горничных и медсестёр...