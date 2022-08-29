Свежая инфографика

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Инфографика на разные темы. От цен на такси по всему миру до как выбрать спелый арбуз.
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Какие страны Европы больше всего пострадали от инфляции.
Годовая инфляция в России на июль составила 15,1%
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: инфографика сравнение статистика
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