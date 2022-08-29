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Свежая инфографика

Свежая инфографика

Автор:
29 августа 2022 10:35
Сообщество : Факты
Метки: инфографика   сравнение   статистика   
554
22

Инфографика на разные темы. От цен на такси по всему миру до как выбрать спелый арбуз.

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Источник:

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Метки: инфографика   сравнение   статистика   
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3  комментария
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4k
Олег Данилов 2 часа назад
АиФ вы бредите где это такси в Москве за 13 руб км?

Про гордость от льготных гос программ это вообще мрак, выдано 1148008 кредитов.

Полтора ляма людей посадили на проценты кормить банки. Красавчеги ...
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378
Renats Railis Олег Данилов 2 часа назад
Всё это понятно и дело такое... Вся Европа живёт в кредит и лизинг. Так что глупо рассчитывать на то, что кролика можно напугать морковкой. Ну а то, что зимой я плачу за отопление 140 евро в месяц, а в связи с санкциями против России - цены на газ в двадцать раз поднялись, то выходит, что цена будет в 2800 Евро. Как, Карл, я смогу оплачивать тепло, если у нас средняя зарплата в 500-600 Евро? Вот это людей действительно посадили на самое дно выгребной ямы...
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5k
yahaomsk Час назад
где больше всего обезьян - там больше оспы
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