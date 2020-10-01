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Бывают в жизни огорчения

Бывают в жизни огорчения (30 фото + 1 гиф)

Автор:
01 октября 2020 22:36
Метки: картинки   курьезы   происшествия   
747
31
Всякие мелкие, и не очень мелкие, неприятности, которые случаются в повседневной жизни.
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Метки: картинки   курьезы   происшествия   
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26  комментариев
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66k
Фома 5 часов назад
Все это ерунда, вот где огорчение и вполне вероятно не только у него.
Все это ерунда, вот где огорчение и вполне вероятно не только у него.
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Фома Свирепый Бамбр 3 часа назад
Бабушка, у вас вероятно, они всегда в жопе находятся.
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ПавлиноУткоЁж 4 часа назад
На первом фото какой-то пиротехнический тюнинг? Т.к. в системнике нечему так полыхать от слова совсем...
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Свирепый Бамбр ПавлиноУткоЁж 4 часа назад
тут вся подборка для гуманитариев
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856
Шурман 5 часов назад
Вот это самое печальное
хрен бы с ним оторвался но новый намотать это еще то удовольствие . Я помню решил сам поменять ну и закончилось все тем что поехал в сервис они мне за 10 евро все сделали

Вот это самое печальное хрен бы с ним оторвался но новый намотать это еще то удовольствие . Я помню решил сам поменять ну и закончилось все тем что поехал в сервис они мне за 10 евро все сделали
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Свирепый Бамбр Шурман 4 часа назад
Речь о том, что завелось и оторвалось! ))
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Шурман Свирепый Бамбр 3 часа назад
Если завелось он бы не оторвался это только от рывка
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856
Шурман Divergent?!? 3 часа назад
У меня там прибалтийская , так что там с летом тоже не понятно и с зимой та же фигня . В теплое помещение все стримеры и тд загонять не хочу .
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Свирепый Бамбр Шурман 3 часа назад
Не буду убеждать теоретика...
Но лично моя практика такое имела.
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Шурман Свирепый Бамбр 3 часа назад
Хорошо а тормоз тебе зачем ? догнать не судьба ? :) она же на стопоре стоит , хорошо если еще и там трос вырвало тогда да
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Фома 5 часов назад
Комментарий к фото
Нужно так , что бы две машины в воду ушли, ибо нехер на пляж на автомобиле заезжать.
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856
Шурман Фома 5 часов назад
Комментарий к фото
Знаешь если это неофициальный пляж то можно подъехать выкинуть лодку и отогнать машину , а вот если по официальному так разъезжать то я бы еще и камень кинул . Я сам рыбак но не наглец .
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Фома Шурман 5 часов назад
Комментарий к фото
Лодки там видимо далеко уплыли .
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Шурман Фома 5 часов назад
Комментарий к фото
Я просто образно сказал , а таких придурков море наказало :) электрика как раз в багажнике :)
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Фома Шурман 5 часов назад
Комментарий к фото
Не осуждаю, а то как же лодку на воду спустить, если на машине её привез .
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