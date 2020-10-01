Всякие мелкие, и не очень мелкие, неприятности, которые случаются в повседневной жизни.
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Метки: картинки курьезы происшествия
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Но лично моя практика такое имела.