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Военнослужащие Финляндии

Военнослужащие Финляндии (3 фото)

Автор:
01 декабря 2020 18:48
Метки: армия   солдаты   финляндия   
2077
3
Новый облик финских солдат. Маннергейм своего добился.

Источник:

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Метки: армия   солдаты   финляндия   
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22  комментария
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53k
Dominus 2 часа назад
Настоящий финн , те что белые были раньше те пришлые, еще они и в бане парились , хорошо что их все меньше и меньше . Аллаху Акбар!
Настоящий финн , те что белые были раньше те пришлые, еще они и в бане парились , хорошо что их все меньше и меньше . Аллаху Акбар!
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18k
Nik Минуту назад
Военнослужащие Финляндии
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935
☣️Месть печенегов☣️ Полчаса назад
Какой ужас, игорёша!

Какой ужас, игорёша!
Какой ужас, игорёша!
Какой ужас, игорёша!
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7k
Prostovopros Полчаса назад
Глупый и зафотошопиный пост. Автор - закати пост про победы пятилетней войны в Сирии и как наваляли туркам в Карабахе.
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15k
Anna Prostovopros 19 минут назад
это не наша война
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8k
Предпенсионер 64 37 минут назад
Военнослужащие Финляндии
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8k
Предпенсионер 64 45 минут назад
Военнослужащие Финляндии
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27k
Минчанин Предпенсионер 64 36 минут назад
Ты гребаный расист, если выидишь разницу между первым и вторым фото:
Ты гребаный расист, если выидишь разницу между первым и вторым фото:
Ты гребаный расист, если выидишь разницу между первым и вторым фото:
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862
anton Минчанин 21 минуту назад
Я не вижу... обе мерзкие... обезьяна и свинья! Я не расист же?
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8k
Предпенсионер 64 50 минут назад
Военнослужащие Финляндии
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62
Denis Час назад
фотошоп какой то,на стене написано,- компания негров. в финке такое просто не возможно.
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552
Ловите наркомана! Час назад
Ну есть плюс для нас - в снегу видно будет
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120k
Игорь Автор поста Ловите наркомана! Час назад
Ну так маскироваться будет зубной пастой.
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3k
Taf Taffus 2 часа назад
А вы думали мисс Хельсинки пердолят малахольные Микки или снулые Хельги? Конечно-конечно.
А вы думали мисс Хельсинки пердолят малахольные Микки или снулые Хельги? Конечно-конечно.
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8k
Предпенсионер 64 Taf Taffus 48 минут назад
Военнослужащие Финляндии
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8k
Предпенсионер 64 Taf Taffus 43 минуты назад
Военнослужащие Финляндии
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949
Лёха Предпенсионер 64 37 минут назад
Тьфу,блин. Пипец...
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19k
Юрьевич 2 часа назад
Ну типичный финн!
Во всех учебниках же написано, что homo sapiens пришли в Европу из Африки!
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36k
Нанук Паналык 2 часа назад
Военнослужащие Финляндии
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7k
ГородДомов 2 часа назад
горячий финский парень
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1k
Ильдар Суюндиков ГородДомов Час назад
ага, уголёк прям.
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