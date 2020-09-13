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Гельта д’Аршей — самый известный постоянный источник воды в Чаде

Гельта д’Аршей — самый известный постоянный источник воды в Чаде (9 фото)

Автор:
13 сентября 2020 07:42
Метки: природа   факты   фото   
396
9
Гельта д’Аршей, вероятно, самый известный постоянный источник воды в Сахаре. Он расположен в Эннеди, на северо-востоке Чада, что на юго-востоке города Фада. В Гельта д’Аршей обитают несколько видов животных, в первую очередь нильские крокодилы. Гельта д’Аршей является бесплодным местом, расположенным вдали от проторенных караванных путей.

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Метки: природа   факты   фото   
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4  комментария
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24k
parallax 56 минут назад
Судя по обилию верблюдов и подозрительному цвету краев водоема, этот источник давно превратился в густой настой навоза.
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7k
Клёст 45 минут назад
Ммда..
Эту воду даже не всем животным, наверное, можно трогать и пить - там больше верблюжьих испражнений на мой взгляд))
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2k
Unics 51 минуту назад
Ихде крокодилы?)
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20k
Dobry vojak Svejk 58 минут назад
Мало информации об одном из чудес Сахары.
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