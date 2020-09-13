Гельта д’Аршей — самый известный постоянный источник воды в Чаде

Гельта д’Аршей, вероятно, самый известный постоянный источник воды в Сахаре. Он расположен в Эннеди, на северо-востоке Чада, что на юго-востоке города Фада. В Гельта д’Аршей обитают несколько видов животных, в первую очередь нильские крокодилы. Гельта д’Аршей является бесплодным местом, расположенным вдали от проторенных караванных путей.
Чтобы добраться сюда необходим, по крайней мере внедорожник 4 × 4 и путешествие займет 4 дня пути от Нджамены, столицы Чада.
Чтобы достичь места, изображенного на картинке, потребуется еще по крайней мере несколько часов пешего похода от того места, до куда может доехать внедорожник.
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Эту воду даже не всем животным, наверное, можно трогать и пить - там больше верблюжьих испражнений на мой взгляд))