Просто интересные фотографии известных людей.
4.
Автор и исполнитель песен Александр Розенбаум. 20 апреля 1987 года. Фото Андрея Соловьева /Фотохроника ТАСС
5.
Надежда Румянцева на футбольном матче. 12 сентября 1958 года. Фото Бориса Виленкина /РИА Новости/
6.
Фотопробы Евгения Петросяна на роль Владика Арыкова (Шурика) в комедию Л. Гайдая «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»
7.
Ангелина Михайловна Вовк, ведущая, диктор Центрального телевидения СССР. 1971 год. Фото Василия Малышева /РИА Новости/
8.
Артист Московского театра драмы и комедии на Таганке Борис Галкин. 1981 год. Фото Чубатюка /РИА Новости/
10.
Народный артист СССР, артист театра и кино Евгений Павлович Леонов на репетиции в театре имени Ленинского комсомола. 1 февраля 1978 года. Фото Валерия Христофорова /Фотохроника ТАСС/
11.
Актер театра и кино Зиновий Гердт в Центральном театре кукол. Москва, 1955 год. Фото Анатолия Гаранина /РИА Новости/
12.
Игорь Кваша с любимой внучкой Настей. Слева - жена Татьяна. На заднем плане - сын Владимир и невестка Наташа
13.
Главный режиссер отдела дикторов Центрального телевидения Игорь Кириллов следит за работой дикторов по монитору. 1973 год. Фото Льва Носова /РИА Новости/
14.
Олег Басилашвили в кругу семьи - с женой Галиной Мшанской и дочерьми Ольгой и Ксенией. 7 августа 1987 года. Фото Юрия Белинского и Олега Пороховникова /Фотохроника ТАСС/
15.
Певец Эдуард Хиль во время выступления в цехе Челябинского трубопрокатного завода. 18 августа 1969 года. Фото Бориса Клипиницера /Фотохроника ТАСС/
16.
Исполнитель главной роли в фильме "Тегеран-43" Игорь Костолевский. 20 июля 1981 года. Фото Николая Малышева и Анатолия Рухадзе /Фотохроника ТАСС/
17.
Михаил Ульянов (Митя Карамазов) и Кирилл Лавров (Иван Карамазов) на съемочной площадке кинофильма "Братья Карамазовы". 24 апреля 1968 года. Фото Валентина Мастюкова /Фотохроника ТАСС/
Источник:
Ссылки по теме:
- Индийский художник превращает людей в богов и героев
- Фотограф собрал коллекцию детских кошмаров
- Дед поделился с внуком видами 1950-х
- Венеция 1890-х: все так же прекрасна
- Папа с дочкой снимают на фото бег времени
Метки: СССР известные люди интересно страна фотографии
36
Понравилось36
Новости партнёров
Загрузка...
Социалистическая идея, конечно, очень прекрасна. Но... Воплощение её можно сравнить с деятельностью АвтоВАЗа. Сначала саиппись, а потом отстой, потому что леность человеческая и жадность не наказывается естественным способом и паразитирует на теле общества в виде властных структур, не желающих развиваться и работать вообще.