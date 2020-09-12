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СССР. Интересные фотографии известных людей

СССР. Интересные фотографии известных людей (19 фото)

Автор:
12 сентября 2020 22:14
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: СССР   известные люди   интересно   страна   фотографии   
447
19
Просто интересные фотографии известных людей.

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Метки: СССР   известные люди   интересно   страна   фотографии   
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3  комментария
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vikklu 3 часа назад
Да, раньше были времена, а теперь мгновенья...
Социалистическая идея, конечно, очень прекрасна. Но... Воплощение её можно сравнить с деятельностью АвтоВАЗа. Сначала саиппись, а потом отстой, потому что леность человеческая и жадность не наказывается естественным способом и паразитирует на теле общества в виде властных структур, не желающих развиваться и работать вообще.
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