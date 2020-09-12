Печальная судьба натурщицы с картины "Девочка с персиками"

Валентин Серов написал картину "Девочка с персиками", когда ему было 22 года. Именно она принесла ему успех. Самая ранняя, но и самая узнаваемая картина талантливого художника стала его визитной карточкой. По мнению экспертов, художнику удалось гармонично показать мельчайшие детали, искусно изобразить игру света и теней, не забыв при этом и о бурлящей жизни за окном.
Художник хотел запечатлеть момент, мгновение, и ему это удалось. Кажется, словно девочка на картинке присела на секунду, взяла в руки нож, сейчас попробует ароматный персик и побежит играть на террасу. Передать такое ощущение могла только кисть талантливого художника. На самом же деле натурщице приходилось часами позировать Валентину Серову.
Кем же она была и как сложилась ее судьба? Давайте выясним прямо сейчас!
В 1887 году (год создания картины) Валентин Серов приехал из Италии и остановился в подмосковном имении Саввы Мамонтова Абрамцево. Дочь владельца имения - Веру Мамонтову - Серов и нарисовал. Художник признался, что писал картину больше месяца, при этом "измучив" 12-летнюю Веру. Писали Веру и другие художники: Репин, Васнецов, а Врубель вообще наделил ее чертами многих героинь своих картин.
Жизнь Веры Мамонтовой оборвалась рано, когда ей было всего 32 года. Причина - воспаление легких
Однако прожила она счастливую и активную жизнь. С 1890-х годов Вера Мамонтова занималась общественной деятельностью, работала в школах и приютах. Она многое сделала для того, чтобы в соседних селах и имениях появились школы, лазарет, мастерские. Не забыла она и о собственном образовании: Вера посещала курсы по истории и литературе в Москве, где и встретила будущего мужа - Александра Самарина. Александр сразу же влюбился в Веру, однако благословение на брак получил только после смерти отца. Род Самарина был знатным, глава семейства не хотел, чтобы сын, состоявший в родстве с Волконскими, Трубецкими, Голицыными и Оболенскими, женился на купеческой дочке.
Обвенчались влюбленные в 1903 году
Они жили в согласии, любили и помогали друг другу. Молодая семья жила в своем имении в Павло-Посадском районе.
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