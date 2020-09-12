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Печальная судьба натурщицы с картины "Девочка с персиками"

Печальная судьба натурщицы с картины "Девочка с персиками" (8 фото)

Автор:
12 сентября 2020 19:15
Сообщество : Искусство
Метки: Девочка с персиками   Серов   картина   русские художники   факты   
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Валентин Серов написал картину "Девочка с персиками", когда ему было 22 года. Именно она принесла ему успех. Самая ранняя, но и самая узнаваемая картина талантливого художника стала его визитной карточкой. По мнению экспертов, художнику удалось гармонично показать мельчайшие детали, искусно изобразить игру света и теней, не забыв при этом и о бурлящей жизни за окном.

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Метки: Девочка с персиками   Серов   картина   русские художники   факты   
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робт Час назад
сейчас это смотрится как реально мазня
тогда может быть и считалось шедевром, непонятно почему до сих пор...
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185k
Северное сияние робт 48 секунд назад
Иногда лучше молчать

Не стоит рассуждать о вещах, в которых вы ни черта не смыслите.
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