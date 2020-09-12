Печальная судьба натурщицы с картины "Девочка с персиками"

Однако прожила она счастливую и активную жизнь. С 1890-х годов Вера Мамонтова занималась общественной деятельностью, работала в школах и приютах. Она многое сделала для того, чтобы в соседних селах и имениях появились школы, лазарет, мастерские. Не забыла она и о собственном образовании: Вера посещала курсы по истории и литературе в Москве, где и встретила будущего мужа - Александра Самарина. Александр сразу же влюбился в Веру, однако благословение на брак получил только после смерти отца. Род Самарина был знатным, глава семейства не хотел, чтобы сын, состоявший в родстве с Волконскими, Трубецкими, Голицыными и Оболенскими, женился на купеческой дочке.