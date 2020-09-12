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"У парня маленький": женские откровения о размерах мужского достоинства

"У парня маленький": женские откровения о размерах мужского достоинства (14 фото)

Автор:
12 сентября 2020 17:46
Сообщество : Юмор
Метки: женщины такие женщины   размер имеет значение   у парня маленький   форум   фото   
3056
14
Имеет ли размер значение? А маленький - это сколько? Мы решили заглянуть на популярный женский форум и наткнулись на многочисленные жалобы и обсуждения щепетильной темы. Какую же глупость порой они пишут!

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Метки: женщины такие женщины   размер имеет значение   у парня маленький   форум   фото   
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19  комментариев
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19k
Влад 53 минуты назад
Обожаю вдумываться в то что пишут люди. 15 см в диаметре.
Диаметр бутылки шампанского 9 см.
Обожаю вдумываться в то что пишут люди. 15 см в диаметре. Диаметр бутылки шампанского 9 см.
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523
Евгения Ефимова 7 секунд назад
От длины 16 и диаметра 15 вздрогнула. Больше похоже на трехлитровую банку. Да ну нафиг! Не пролезет никуда. Совсем никуда. Только дрочить и остается, ну или зоофилия, слонихи там... может, бегемотихи. Жизненная трагедия похуже Гамлета.
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3k
Руслан Минуту назад
Куча объявлений об увеличии прибора видел,но вот о сужении дырки ни разу..
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5k
SWR-SHKETY 9 минут назад
вроде как по пальцам рук можно узнать, но у меня если чо 75 см
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4k
Крот SWR-SHKETY 3 минуты назад
Ты случайно забыл запятую между 7 и 5
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237
пенс 18 минут назад
Просто мне кажется , что этим лебедям ничем не угодишь.
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7k
Cornho 19 минут назад
Боже, какая только ересь не засоряет людям мозги!
И кто-то же всерьёз это обсуждает и считает очень важным!
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4k
RomaXz Cornho 4 минуты назад
Секс очень важен вообще то ;)
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33k
Борис 22 минуты назад
А я с той планеты, где важен "размер" мозга....
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1k
Том Сойер Борис 9 минут назад
Эх, земляк - и я с той планеты, но наших здесь - практически нет... (если че, у меня - больше 19-ти, но это скорее минус, чем преимущество....)
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57k
Доктор Джонс 23 минуты назад
"У парня маленький": женские откровения о размерах мужского достоинства
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10k
Пумба Полчаса назад
В среднем по статистике длина полового члена советского мужчины составляет 15 см, а глубина влагалища среднестатистической советской женщины - 23 см. Итого в целом по стране мы имеем в год 1500 километров недо...банной пи...дятины..
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3k
AlekseiTFS 46 минут назад
Читаешь и угораешь.
Ноги научились раздвигать,а вот как и партнёру и себе удовольствие доставить ничерта.
-я 10 лет за мужем ,люблю ,двое детей ,но у него маленький
- Кто блин тебе на бабьем форуме и чем поможет,если ты за эти десять лет ничего сама не предприняла.
Для тех кому не хватает просто секса и не в состоянии получать радость от просто секса .Понастроили кучу сексшопов со всякими приблудами = блин там наверное можно удовлетворится если у мужика ОДИН сантиметр .
Просто не надо быть ханжой и если любишь человека, то блин пошевелите хоть немного мозгами, чтоб внести гармонию в свою жизнь.
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949k
Сергей 49 минут назад
Комментарий к фото
По этому поводу, вспомнился древний анекдот:
Мама советовала дочери выбирать мужа по длине носа.
После свадьбы дочь увидела осла с эрегированным членом,заплакала и сказала: "Мама, надо было выбирать по ушам"!
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24k
parallax 56 минут назад
Одной француженке(Ф) рассказали, что размер члена у мужчины пропорционален размеру его обуви и решает она это проверить, приехав в Россию. Идет по Тверской и видит здоровенного деревенского мужмка(М) с 46-ым размером ботинок она к нему:
Ф: Слушай переспи со мной я тебе щедро заплачу.
М. Да не могу я у меня жена, дети.
Ф. Я тебе дам денег для них.
М. У меня работа.
Ф. Я тебе дам денег за пропущенный день.
М. Ну хорошо. Пошли в гостиницу переспали, на утро мужик находит записку:
Вот 100 долларов для жены и детей, вот 50 олларов за пропущенный день а еще 150 долларов для того чтобы ты купил себе новые ботинки эти по-моему тебе маловаты.
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22k
Павел Плеханов 57 минут назад
- А ты же говорил, что у вас в Техасе всё большое!
- Но ты же не сказала, что тоже из Техаса...
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13k
Социум Час назад
Он: Если бы у меня был +1 сантиметр, я был бы король.
Она: Если бы у тебя был -1 сантиметр, ты был бы королевой.
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11k
Михаил Карпов Час назад
"У парня маленький": женские откровения о размерах мужского достоинства
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7k
Андрей Ватрушкин Час назад
Мечты-мечты!
Мечты-мечты!
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