"У парня маленький": женские откровения о размерах мужского достоинства

Имеет ли размер значение? А маленький - это сколько? Мы решили заглянуть на популярный женский форум и наткнулись на многочисленные жалобы и обсуждения щепетильной темы. Какую же глупость порой они пишут!
12. Короче, все индивидуально, однако очень часто пишут, что до 15 см (прямо как Ивлеева в интервью) - это маленький
А вы когда-нибудь слышали рассуждения женщин о мужском достоинстве?
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Новости партнёров
Ноги научились раздвигать,а вот как и партнёру и себе удовольствие доставить ничерта.
-я 10 лет за мужем ,люблю ,двое детей ,но у него маленький
- Кто блин тебе на бабьем форуме и чем поможет,если ты за эти десять лет ничего сама не предприняла.
Для тех кому не хватает просто секса и не в состоянии получать радость от просто секса .Понастроили кучу сексшопов со всякими приблудами = блин там наверное можно удовлетворится если у мужика ОДИН сантиметр .
Просто не надо быть ханжой и если любишь человека, то блин пошевелите хоть немного мозгами, чтоб внести гармонию в свою жизнь.
Мама советовала дочери выбирать мужа по длине носа.
После свадьбы дочь увидела осла с эрегированным членом,заплакала и сказала: "Мама, надо было выбирать по ушам"!
Ф: Слушай переспи со мной я тебе щедро заплачу.
М. Да не могу я у меня жена, дети.
Ф. Я тебе дам денег для них.
М. У меня работа.
Ф. Я тебе дам денег за пропущенный день.
М. Ну хорошо. Пошли в гостиницу переспали, на утро мужик находит записку:
Вот 100 долларов для жены и детей, вот 50 олларов за пропущенный день а еще 150 долларов для того чтобы ты купил себе новые ботинки эти по-моему тебе маловаты.
- Но ты же не сказала, что тоже из Техаса...
Она: Если бы у тебя был -1 сантиметр, ты был бы королевой.