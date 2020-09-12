"У парня маленький": женские откровения о размерах мужского достоинства

Имеет ли размер значение? А маленький - это сколько? Мы решили заглянуть на популярный женский форум и наткнулись на многочисленные жалобы и обсуждения щепетильной темы. Какую же глупость порой они пишут!

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1. Неожиданный поворот 0 Источник:

2. Говорить мужчине о том, что у него маленький, могут только не очень одаренные девушки 0 Источник:

3. Но человек-то хороший! 0 Источник:

4. До свадьбы это что ли самое главное? 0 Источник:

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6. Выяснилось, что это даже повод для расставания 0 Источник:

7. Ну и проблемы у девушек 0 Источник:

8. Хоть к гадалке идти 0 Источник:

9. Порой мужчины сами гадают: хорошо им живется или плохо 0 Источник:

10. Целую книгу написать можно 0 Источник:

11. Сейчас мужчины с большими носами обрадовались 0 Источник:

12. Короче, все индивидуально, однако очень часто пишут, что до 15 см (прямо как Ивлеева в интервью) - это маленький 0 Источник:

13. Конфуз 0 Источник: