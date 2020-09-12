Такой же деревянный стеллаж своими руками можно поставить на лоджию для хранения разных вещей, в кладовку под консервацию, или в погреб под те же нужды.



Кроме того, дерево отлично вписывается практически в любую обстановку, а при желании цвет можно немного изменить при помощи лака или краски.