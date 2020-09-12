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Стеллаж своими руками

Стеллаж своими руками (53 фото + 2 видео)

Автор:
12 сентября 2020 09:47
Сообщество : Сделай сам!
Метки: Стеллаж своими руками   своими руками   сделай сам   стеллаж   фото   
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Грамотная и удобная организация предметов в доме часто бывает весьма сложным процессом. Обычно подобное происходит потому, что места слишком мало, особенно это касается квартир.

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Метки: Стеллаж своими руками   своими руками   сделай сам   стеллаж   фото   
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Атомный Крот 14 минут назад
Стеллаж хорош в помещениях, в которых не живут - гараж, подвал, сарай, ванная, кладовка.

Но в жилых комнатах стеллаж - это грандиозный пылесборник. Особенно если он действительно заполнен вещами, а не используется как декоративная стенка. Замучаешься каждую вещичку вынимать, протирать или пылесосить и убирать обратно.

А в показанные на фото щели в полках еще и мелочь разная проваливается или застревает.

Короче, вариант для съемной комнаты, в которой не собираешься жить долго или, наоборот, для квартиры, которую сдаешь в наем. Минимальные расходы, а мебель, вроде как бы и присутствует.
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Бендер Родригес Минуту назад
Количество инструментов для сборки стеллажа из IKEA - 1 дюшманский шуруповерт. Количество инструментов ( и их цена) для изготовления нормального стеллажа перекрывает стоимость самого стеллажа. Доктор Дью оценит!
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