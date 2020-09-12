Грамотная и удобная организация предметов в доме часто бывает весьма сложным процессом. Обычно подобное происходит потому, что места слишком мало, особенно это касается квартир.
Что же делать в такой ситуации? Ответ весьма простой – более грамотно использовать пространство дома. Для этого вам будут нужны стеллажи с полками, чтоб вы использовали не только площадь квартиры, но и ее высоту.
Стеллаж можно без проблем купить в магазине, но в этом случае вам нужно подбирать тот вариант, который лучше всего впишется в ваш дом. С другой стороны, вы можете сделать стеллаж своими руками.
В нашей статье мы поговорим о том, что для этого потребуется, особенностях процесса и многом другом.
Для начала вам стоит разобраться в том, какие же стеллажи бывают. Основные отличия стеллажей заключаются в размерах, форме и конструкции.
По размерам они делятся на крупные – доходящие до потолка, и обычные, которые могут быть в высотку меньше метра. Форма зависит от места, в котором будет стоять стеллаж – просто возле стенки или в углу.
Самое интересное кроется в конструкции, ведь с ней вы должны определиться до того, как начнете работу. Лучшим из вариантов будет изучение фото стеллажей, сделанных своими руками. На реальных примерах вы сможете увидеть разные технические решение, и, что самое главное – в разной обстановке.
Стеллаж такой конструкции вы без проблем можете собрать для кладовки под консервацию, или же в гараж под разные инструменты.
Выбор материалов
Наиболее сложным является все же выбор дизайна, ведь пожелания у всех могут быть самыми разными, а вариантов есть огромное количество.
Другое дело выбор материалов. Практически все стеллажи делаются из двух видов материалов – дерево и металл. К первой категории мы относим не только традиционную древесину, но и ДВП, ДСП и другие производные.
Только вам решать, как делать стеллаж своими руками, но материал стоит выбирать разумно, а потому разберем каждый из них.
Начнем с металла. Металл является прочным материалом, который при этом не горит, что особенно важно при создании стеллажа для гаража.
С другой стороны, работать с металлом умеют далеко не все, но это только если говорить о традиционном понимании вопроса.
Сейчас самые простые стеллажи часто собираются из профилей, строительных уголков и подобных им аналогов. Такие конструкции получаются весьма практичными, легкими, но не очень красивыми в плане дизайна.
Для гаража такой стеллаж подойдет отлично, но есть одно условие – контроль веса всего, что на нем будет храниться.
Для гаража такой стеллаж подойдет отлично, но есть одно условие – контроль веса всего, что на нем будет храниться.
Строительные профиля используются для создания фальш-стенок, разных конструкций на потолке и стенах. Нагрузка на них при этом не очень большая и это надо учитывать.
Поставив в гараж такой вы должны быть готовыми к тому, что комплекты резины на него лучше не класть, как и другие тяжелые инструменты.
Просто представьте свою реакцию, когда утром перед работой, зайдя в гараж, обнаруживаете стеллаж и все его содержимое поваленное на ваш автомобиль – приятного в этом будет очень мало.
Дерево практически во всех смыслах выглядит интереснее металла, если мы говорим о самостоятельном создании. Допустим вы думаете о том, как самому сделать стеллаж для рассады, ведь вы занимаетесь выращиванием овощей.
Примерно так выглядит самая простая конструкция стеллажа из дерева. При этом из инструментов нужна будет ножовка, рулетка, молоток, гвозди. Последние предметы можно заменить шуруповертом и саморезами, если такие имеются.
Такой же деревянный стеллаж своими руками можно поставить на лоджию для хранения разных вещей, в кладовку под консервацию, или в погреб под те же нужды.
Кроме того, дерево отлично вписывается практически в любую обстановку, а при желании цвет можно немного изменить при помощи лака или краски.
Кроме того, дерево отлично вписывается практически в любую обстановку, а при желании цвет можно немного изменить при помощи лака или краски.
Стеллаж для комнаты
В случае жилых помещений ситуация немного усложняется. Вы уже понимаете, что стеллаж для простых бытовых нужд, часто в технических помещениях, обычно проще и дешевле сделать самому, чем пойти и купить готовый.
Делая стеллаж для дома вы должны руководствоваться не только практичностью, но и учитывать его роль в дизайне комнаты.
Поэтому большая часть мебели делается из дерева, ДСП и МДФ, ведь эти материалы после обработки будут выглядеть весьма достойно.
Самый простой стеллаж делается также, как и в случае, описанном ранее. Разница будет заключаться во внешнем виде, который от него требуется.
Например, для того, чтоб спрятать саморезы, вы можете сделать сверлом побольше небольшое углубление, в котором спрячется шапочка. Позже вы и можете закрыть саморез пластиковой заглушкой, как это делают производители мебели.
В современный интерьер может вписаться и более брутальный стеллаж. Схема стеллажей своими руками в этом случае не сильно измениться, но вам нужно будет подключить фантазию для выбора креплений
Особые стеллажи
Мы достаточно много поговорили о стеллажах из дерева, но есть разновидность полок, когда использование металла является крайне желательным, если не обязательным.
Речь идет о потолочных стеллажах. Суть их заключается в креплении под потолком, а значит они должны быть достаточно прочными, чтоб выдержать все, что на них будет храниться.
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Но в жилых комнатах стеллаж - это грандиозный пылесборник. Особенно если он действительно заполнен вещами, а не используется как декоративная стенка. Замучаешься каждую вещичку вынимать, протирать или пылесосить и убирать обратно.
А в показанные на фото щели в полках еще и мелочь разная проваливается или застревает.
Короче, вариант для съемной комнаты, в которой не собираешься жить долго или, наоборот, для квартиры, которую сдаешь в наем. Минимальные расходы, а мебель, вроде как бы и присутствует.