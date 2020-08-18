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Парень сконструировал пистолет, стреляющий масками

Парень сконструировал пистолет, стреляющий масками (6 фото + 1 видео)

Автор:
18 августа 2020 08:45
Сообщество : Сделай сам!
Метки: Аллен Пэн   видео   маски   пистолет   своими руками   сделай сам   фото   
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У Аллена Пэна есть решение проблемы, касающейся людей, которые не любят носить маски.

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Метки: Аллен Пэн   видео   маски   пистолет   своими руками   сделай сам   фото   
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2  комментария
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12k
seller-k Час назад
"...необычное устройство в виде пистолета, стреляющего масками по лицам людей, отчего те после катапультирования чётко обволакивают как их рот, так и нос."
Не понял я, куда люди-то катапультируются?
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