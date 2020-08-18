Парень сконструировал пистолет, стреляющий масками

«Такое ощущение, что люди просто не хотят носить маски. А они должны быть! Так что мы будем с этим делать? Что я буду с этим делать? Что ж, я мог бы сделать забавное обучающее видео о том, насколько безопасны и эффективны маски… Нет! Нет! Так много умных людей сняли хорошие видео. Если бы это работало, то это бы уже сработало», — объяснил инженер в своём ролике, почему он решил создать пистолет для швыряния масок.



Парень имеет более миллиона подписчиков на YouTube, отчего эта его идея «решить» проблему пандемии с помощью своего прототипа для метания масок произвела настоящий фурор в Сети.