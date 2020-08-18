Парень сконструировал пистолет, стреляющий масками

У Аллена Пэна есть решение проблемы, касающейся людей, которые не любят носить маски.
Коронавирус, похоже, никуда не денется, как и правила безопасности, которых каждый из нас теперь должен придерживаться. Но, к сожалению, некоторые люди по-прежнему не хотят носить маски для лица, которые действительно помогают замедлять распространение COVID-19.
Что же, у Аллена Пэна (Allen Pan) из США, основателя YouTube-канала «Sufficiently Advanced», есть решение проблемы, касающейся тех людей, которые злостно нарушают правила и отказываются носить маски. Парень создал необычное устройство в виде пистолета, стреляющего масками по лицам людей, отчего те после катапультирования чётко обволакивают как их рот, так и нос.
При этом это не только великолепно звучит, но и прекрасно выглядит. Прокрутите пост вниз, чтобы посмотреть видео Пэна, где он на себе тестирует своё изобретение, и дайте нам знать в комментариях, что вы думаете о пистолете для масок!
При этом это не только великолепно звучит, но и прекрасно выглядит. Прокрутите пост вниз, чтобы посмотреть видео Пэна, где он на себе тестирует своё изобретение, и дайте нам знать в комментариях, что вы думаете о пистолете для масок!
Он создал пусковую установку для метания масок.
America has a pandemic problem so I solved it by making a gun: pic.twitter.com/WRaiuVU90K— Allen Pan (@AnyTechnology) August 15, 2020
Вот как устройство выглядит. Оно напоминает что-то из научно-фантастического фильма, не правда ли?
«Такое ощущение, что люди просто не хотят носить маски. А они должны быть! Так что мы будем с этим делать? Что я буду с этим делать? Что ж, я мог бы сделать забавное обучающее видео о том, насколько безопасны и эффективны маски… Нет! Нет! Так много умных людей сняли хорошие видео. Если бы это работало, то это бы уже сработало», — объяснил инженер в своём ролике, почему он решил создать пистолет для швыряния масок.
Парень имеет более миллиона подписчиков на YouTube, отчего эта его идея «решить» проблему пандемии с помощью своего прототипа для метания масок произвела настоящий фурор в Сети.
Парень имеет более миллиона подписчиков на YouTube, отчего эта его идея «решить» проблему пандемии с помощью своего прототипа для метания масок произвела настоящий фурор в Сети.
Изобретатель даже испытал свой пистолет на себе
Пусковая установка для масок Пэна работает невероятно просто. Его пистолет оснащён пневматической системой, приводимой в действие компактным баллоном с диоксидом углерода, подключенным к соленоиду. Помимо этого, маска на концах завязок имеет магниты, которые обвивают затылок цели и склеиваются, благодаря этому медицинское изделие точно устанавливается на лице человека.
Также Пэн побеспокоился о точности своего устройства — он не хотел, чтобы кто-нибудь во время стрельбы маской поранился, поэтому молодой человек оборудовал свой пистолет лазером, чтобы с его помощью было проще целиться.
Также Пэн побеспокоился о точности своего устройства — он не хотел, чтобы кто-нибудь во время стрельбы маской поранился, поэтому молодой человек оборудовал свой пистолет лазером, чтобы с его помощью было проще целиться.
Полное видео о пистолете Пэна
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