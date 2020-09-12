Почему кипятить воду в СВЧ-печи следует только с палочкой от эскимо

Производители СВЧ-печей рекомендуют разогревать воду в ёмкости с каким-либо деревянным предметом. Многие советуют держать в стакане деревянную ложечку. Но где её найти? А палочка от эскимо прекрасно заменит ложечку.

Дополнительный предмет нужен для того, чтобы пузырькам было где собираться. Гладкие стенки стакана или чашки часто препятствуют формированию пузырьков на стенках. А это представляет опасность. Человек может получить ожог, если пузырьки начнут быстро формироваться.

Второе правило

Не закрывайте стакан или любую другую ёмкость крышкой, если что-то разогреваете в СВЧ-печи. Используйте специальные крышки, в верхней части которых расположены специальные отверстия для выхода пара. В противном случае можно получить настоящий ожог паром.

Третье правило

Перед тем, как достать чашку из СВЧ-печи, обязательно следует помешать воду ложечкой или палочкой. В момент, когда ложечка коснется воды, на его поверхности могут начать формироваться пузырьки, если вода перегрелась. В этом случае жидкость может резко увеличиться в объёме. Если пузырьков нет - значит всё хорошо.

Четвёртое правило

В СВЧ-печах вода способна нагреться выше 100%. Однако вода не закипит, если будет стоять неподвижно.

Пятое правило

Не грейте воду в металлических кастрюльках, чашках или любых других ёмкостях из металла. Также не следует использовать тарелки с металлической каёмочкой (такие тарелки выпускали ещё со времён СССР). Металл способствует созданию самой настоящей плазмы в печи, способной прожечь СВЧ-печь.