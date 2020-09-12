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Почему кипятить воду в СВЧ-печи следует только с палочкой от эскимо

Почему кипятить воду в СВЧ-печи следует только с палочкой от эскимо (1 фото)

Автор:
12 сентября 2020 09:17
Сообщество : Факты
Метки: СВЧ-печь   вода   кипячение воды   микроволновая печь   полезные советы   факты   
3960
1

+ 4 других полезных совета для тех, кто решил вскипятить воду в микроволновке.

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Метки: СВЧ-печь   вода   кипячение воды   микроволновая печь   полезные советы   факты   
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19  комментариев
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57k
Доктор Джонс 2 часа назад
А что - чайники уже отменили?
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745
Лёха 11 минут назад
"Не закрывайте стакан или любую другую ёмкость крышкой, если что-то разогреваете в СВЧ-печи. Используйте специальные крышки"
Позабавило...
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8k
ScorpionDS 11 минут назад
"Также не следует использовать тарелки с металлической каёмочкой (такие тарелки выпускали ещё со времён СССР). Металл способствует созданию самой настоящей плазмы в печи, способной прожечь СВЧ-печь."
Такое у меня было, прожгло дыру изнутри возле магнетрона, но печь еще какое-то время работала, почти год, так что вышла из строя наверно по другой причине.
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33k
Example 6.2.6 16 минут назад
Поколение зумеров, воду вскипятить не могут, чтоб не обжечься.
Поколение зумеров, воду вскипятить не могут, чтоб не обжечься.
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3k
Schumacher 46 минут назад
если СВЧ печь положить на заднюю стенку, то она отлично послужит в качестве мангала...
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41k
Daniel Rumiantsev 55 минут назад
Почему кипятить воду в СВЧ-печи следует только с палочкой от эскимо
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3k
Schumacher Daniel Rumiantsev 47 минут назад
от усилия выпрямились извилины, но деревянную ложку Нео так и не согнул...
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41k
Daniel Rumiantsev Schumacher 43 минуты назад
нет никакой ложки...
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3k
Platinum Час назад
Вывод, не следует кипятить воду в микроволновке, пользуйтесь чайником, чайники
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226
Дмитрий Час назад
Я не понял. Где шестой пункт про сушку кота?
А седьмой про ускоренную зарядку телефона?...
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5k
Вася Час назад
ещё и с цветной палочкой.. травиться, так уж розовым или голубым
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106
newegg Час назад
Куда уехал цирк, а клоуны остались.
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37
Илья 2 часа назад
лучше всего не пользоваться свч печью
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