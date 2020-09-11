Взрыв на складе боеприпасов превратился в красочное шоу

В Иордании взрыв на складе боеприпасов превратился в красочное пиротехническое шоу. Очевидцы сняли на видео, как снаряды вылетают из горящего здания, словно фейерверк!
В иорданском городе Эз-Зарка на складе просроченных боеприпасов произошёл взрыв. Кадры произошедшего были опубликованы изданием Sky News Arabiya.
Источник:
После взрыва на месте возгорания видны следы от снарядов, которые взлетали в воздух словео фейерверк. На небе видны следы от взорвавшихся боеприпасов. Государственный министр информации Иордании Амджад Адайле заявил, что в результате взрыва никто не пострадал.
Источник:
Причиной случившегося могло стать короткое замыкание на складе. Несмотря на то, что там находятся боеприпасы с истёкшим сроком годности, некоторые из них всё ещё действующие.
Источник:
- Российских школьников могут отправить на каникулы досрочно
- Дональд Трамп спустился в бункер Белого дома, чтобы спрятаться от протестующих
- Инфекционисты назвали срок окончания вспышки коронавируса
- Ким Чен Ын поздравил россиян и Путина с Днём России
- Простудившихся жителей Москвы обязали соблюдать карантин, как при коронавирусе
Понравилось11
Не благодарите.