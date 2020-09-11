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Взрыв на складе боеприпасов превратился в красочное шоу

Взрыв на складе боеприпасов превратился в красочное шоу (1 фото)

Автор:
11 сентября 2020 09:14
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   Склад с оружием   взрыв   интересное   иордания   происшествие   фото   
803
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В Иордании взрыв на складе боеприпасов превратился в красочное пиротехническое шоу. Очевидцы сняли на видео, как снаряды вылетают из горящего здания, словно фейерверк!

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Метки: ynews   Склад с оружием   взрыв   интересное   иордания   происшествие   фото   
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5  комментариев
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32k
dima423 2 часа назад
Очевидцы сняли на видео (с) ...ну и где видео то мля?
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SerGoGo 45 минут назад
Минусую.
Не благодарите.
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18k
Слепой Пью Час назад
"На небе видны следы от взорвавшихся боеприпасов" - теперича небо штопать и клеить надоть... или разравнивать.
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1k
fraxinus 2 часа назад
Боеприпасы с истёкшим сроком годности намного опаснее.
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3k
Citizenn 2 часа назад
Умеют люди себе праздник устроить
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