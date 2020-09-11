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5 стран мира, в которых главной проблемой является голод

5 стран мира, в которых главной проблемой является голод (1 фото)

Автор:
11 сентября 2020 11:10
Сообщество : Жизнь
Метки: антирейтинг   бедность   голод   интересное   рейтинги   страны мира   
1293
1

Какие страны находятся в крайне ужасающем положении?

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Метки: антирейтинг   бедность   голод   интересное   рейтинги   страны мира   
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12  комментариев
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815
Сергей Час назад
А почему в рейтинге нет США? или там нет очередей за бесплатными продуктами?
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60k
Максим 14 минут назад
Ну скажем так анализ не полный.. Очень смешно, но все страны так сказать «процветающего» запада просто убраны, интересно было бы посмотреть какого цвета например США))
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1k
Роман 19 минут назад
Самые голодающие - тропические районы. Там, где можно выращивать 3-4 урожая в год, если работать.
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18k
Батончик с маком 42 минуты назад
но пиндосов и гейропцев почему-то это не колышет. для них важнее чтоб другие страны не "обжирались"
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8k
Атеист Батончик с маком 36 минут назад
так у них же все по-умолчанию збс )) зачем рейтинги какие-то, когда и так понятно, что все в шоколаде

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6k
fish67 45 минут назад
5 стран мира, в которых главной проблемой является голод
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15k
Марина Час назад
"ЦАР это одна из самых бедных стран на планете с постоянно увеличивающимся населением. Считается, что в ближайшие годы ситуация с голодом в ЦАР только ухудшится."
Жратвы нет, дети дохнут, но плодиться они не прекращают. Вот она африканская самобытность. А ведь если вместо размножения начать работать, то и голод уменьшится.
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120
mdoxqptyebkj Час назад
5 стран мира, в которых главной проблемой является голод
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7k
antonium 2 часа назад
Россия поднялась с 24-го на 23-е место в рейтинге лучших стран мира по версии американского журнала US News & World Report. На первом месте, как и годом ранее, находится Швейцария, второе и третье места занимают Канада и Япония. В топ-10 стран также входят Германия, Австралия, Великобритания, США, Швеция, Нидерланды и Норвегия. https://www.kommersant.ru/doc/4220690https://www.kommersant.ru/doc/4220690
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