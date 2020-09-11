5 стран мира, в которых главной проблемой является голод

В течение 20 последних лет мониторингом проблем голода занимают разные организации. IFPRI и Welthungerhilfe создали специальный индекс, который наглядно отражает ситуацию с голодом.

Индекс ранжирует страны по 100-балльной шкале, причем 0 — это лучший результат (отсутствие голода), а 100 — худший, хотя ни одна из этих крайностей не достигается на практике. Тяжесть голода, связанная с диапазоном возможных баллов, выглядит следующим образом:

Низкий уровень ≤ 9,9

Умеренный 10,0-19,9

Серьезный 20,0-34,9

Тревожный 35,0-49,9

Чрезвычайно тревожный ≥ 50,0



Индекс голода сочетает в себе 4 компонентных индикатора:



доля недоедающих в процентах населения;

доля детей в возрасте до пяти лет, страдающих от истощения, является признаком острого недоедания;

доля детей в возрасте до пяти лет, страдающих задержкой роста;

и уровень смертности детей в возрасте до пяти лет.



Замбия



Занимает пятое место в антирейтинге стран, в которых проблема голода стоит особо остро

В 2019 году индекс голода составлял 38,1. По сравнению с 2000-м годом ситуация улучшилась. В 2000-м году индекс голода был равен 52,3.



Четвёртое место за Мадагаскаром.



В 2019 году индекс голода составлял 41,5. По сравнению с 2000-м годом ситуация улучшилась. В 2000-м году индекс голода был равен 43,2.

Третье место за Чадом



В 2019 году индекс голода составлял 44,2. По сравнению с 2000-м годом ситуация улучшилась. В 2000-м году индекс голода был равен 51,5.

Второе место занимает Йемен



В 2019 году индекс голода составлял 45,9. По сравнению с 2000-м годом ситуация ухудшилась. В 2000-м году индекс голода был равен 43,2.



Лидером в антирейтинге является ЦАР



В 2019 году индекс голода составлял 53,6. По сравнению с 2000-м годом ситуация ухудшилась. В 2000-м году индекс голода был равен 50,7.

Значительно ухудшилась ситуация в ЦАР и в Йемене. Но если в Йемене уже несколько лет идёт война, то у ЦАР целый букет проблем, влияющий на голод. ЦАР — это одна из самых бедных стран на планете с постоянно увеличивающимся населением. Считается, что в ближайшие годы ситуация с голодом в ЦАР только ухудшится.