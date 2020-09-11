5 стран мира, в которых главной проблемой является голод

Какие страны находятся в крайне ужасающем положении?
В течение 20 последних лет мониторингом проблем голода занимают разные организации. IFPRI и Welthungerhilfe создали специальный индекс, который наглядно отражает ситуацию с голодом.
Индекс ранжирует страны по 100-балльной шкале, причем 0 — это лучший результат (отсутствие голода), а 100 — худший, хотя ни одна из этих крайностей не достигается на практике. Тяжесть голода, связанная с диапазоном возможных баллов, выглядит следующим образом:
- Низкий уровень ≤ 9,9
- Умеренный 10,0-19,9
- Серьезный 20,0-34,9
- Тревожный 35,0-49,9
- Чрезвычайно тревожный ≥ 50,0
Индекс голода сочетает в себе 4 компонентных индикатора:
- доля недоедающих в процентах населения;
- доля детей в возрасте до пяти лет, страдающих от истощения, является признаком острого недоедания;
- доля детей в возрасте до пяти лет, страдающих задержкой роста;
- и уровень смертности детей в возрасте до пяти лет.
Замбия
Занимает пятое место в антирейтинге стран, в которых проблема голода стоит особо остро
В 2019 году индекс голода составлял 38,1. По сравнению с 2000-м годом ситуация улучшилась. В 2000-м году индекс голода был равен 52,3.
Четвёртое место за Мадагаскаром.
В 2019 году индекс голода составлял 41,5. По сравнению с 2000-м годом ситуация улучшилась. В 2000-м году индекс голода был равен 43,2.
Третье место за Чадом
В 2019 году индекс голода составлял 44,2. По сравнению с 2000-м годом ситуация улучшилась. В 2000-м году индекс голода был равен 51,5.
Второе место занимает Йемен
В 2019 году индекс голода составлял 45,9. По сравнению с 2000-м годом ситуация ухудшилась. В 2000-м году индекс голода был равен 43,2.
Лидером в антирейтинге является ЦАР
В 2019 году индекс голода составлял 53,6. По сравнению с 2000-м годом ситуация ухудшилась. В 2000-м году индекс голода был равен 50,7.
Значительно ухудшилась ситуация в ЦАР и в Йемене. Но если в Йемене уже несколько лет идёт война, то у ЦАР целый букет проблем, влияющий на голод. ЦАР — это одна из самых бедных стран на планете с постоянно увеличивающимся населением. Считается, что в ближайшие годы ситуация с голодом в ЦАР только ухудшится.
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Жратвы нет, дети дохнут, но плодиться они не прекращают. Вот она африканская самобытность. А ведь если вместо размножения начать работать, то и голод уменьшится.