В швейцарском городе с неба пошёл снег из шоколада

Кажется, что молочные реки, кисельные берега и прочие вкусные элементы природы можно встретить только в сказках. Но иногда мечты любителей покушать воплощаются в реальность — как, например, произошло в Швецарии в городе Ольтен. Там на местной шоколадной фабрике произошёл сбой, из-за которого с неба пошёл самый настоящий шоколадный снег.