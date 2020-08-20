В швейцарском городе с неба пошёл снег из шоколада

Это настоящий рай для сладкоежек!
Кажется, что молочные реки, кисельные берега и прочие вкусные элементы природы можно встретить только в сказках. Но иногда мечты любителей покушать воплощаются в реальность — как, например, произошло в Швецарии в городе Ольтен. Там на местной шоколадной фабрике произошёл сбой, из-за которого с неба пошёл самый настоящий шоколадный снег.
«Облачно, возможны осадки в виде шоколадного снега» — мультик с таким названием можно было бы снять в швейцарском городе Ольтен. Там воплотился в реальность сон любого уважающего себя сладкоежки — с неба на город посыпался шоколад.
Причиной таких съедобных осадков стали неполадки на местной фабрике Lindt & Sprüngli
Система вентиляции рядом с цехом по обработке ядер какао-бобов вышла из строя, и мелкая шоколадная пыль попала в воздух, где её подхватил ветер и разнёс по территории рядом с фабрикой.
В итоге шоколадные осадки даже остались на машинах
Руководство фабрики предложило владельцам пострадавшего транспорта возмещение за очищение автомобиля, но за этой помощью пока что никто не обратился.
В соцсетях люди уже пакуют чемоданы для переезда в Ольтен
Фабрика сообщила, что такой шоколадный снег безвреден для людей и окружающей среды, поэтому можно спокойно мечтать о том, что и на вашей улице произойдёт такой же праздник для любителей сладкого!
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