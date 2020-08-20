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В швейцарском городе с неба пошёл снег из шоколада

В швейцарском городе с неба пошёл снег из шоколада (8 фото)

Автор:
20 августа 2020 08:29
Сообщество : Истории
Метки: в мире   история   снег   снег из шоколада   фото   шоколад   
284
8
Это настоящий рай для сладкоежек!

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Метки: в мире   история   снег   снег из шоколада   фото   шоколад   
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2  комментария
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−42
Егор 2 часа назад
Шоколадных сосулек там нет?))
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1k
SSD 2 часа назад
Извращенцы... Шоколадный снег, а потом золотой дождь...
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