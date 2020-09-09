Люди в штатском

Забавно наблюдать за истерикой на тему сотрудников белорусских силовых структур, которые работали в Минске в штатском.
Мол как так, сатрапы мимикрируют под обычных граждан, а потом хватают. Да еще и лица прячут. Ай-я-яй, это не демократично.
Спешу расстроить, это как раз таки типовая история и Белоруссия тут вполне в трендах.
На деле, задачи у сотрудников в штатском вполне прозрачные и инструментарий давно известен.
1. Инфильтрация в протестные группы и обеспечение МВД или ГБ оперативной информацией изнутри.
2. Ведение наблюдения и выявление организаторов и вожаков протестного движения во время митингов и массовых беспорядков. Сбор личных данных, скрытое фотографирование и видеосъемка лиц для будущих арестов и уголовных дел.
3. Самостоятельное задержание или помощь сотрудникам в форме при задержании выявленных целей.
4. Манипуляция протестными лозунгами для дезориентации толпы и создания хаотизации внутри протестного движения.
5. Провокативные действия с целью дискредитации целей протестного движения, провоцирование погромов и беспорядков (при необходимости).
6. Сугубо силовая помощь при необходимости бить протестующих дубинками или чем-нибудь еще.
Но некоторые эльфы в 2020-м году совершают для себя удивительные открытия.
Спешу расстроить, это как раз таки типовая история и Белоруссия тут вполне в трендах.
На деле, задачи у сотрудников в штатском вполне прозрачные и инструментарий давно известен.
1. Инфильтрация в протестные группы и обеспечение МВД или ГБ оперативной информацией изнутри.
2. Ведение наблюдения и выявление организаторов и вожаков протестного движения во время митингов и массовых беспорядков. Сбор личных данных, скрытое фотографирование и видеосъемка лиц для будущих арестов и уголовных дел.
3. Самостоятельное задержание или помощь сотрудникам в форме при задержании выявленных целей.
4. Манипуляция протестными лозунгами для дезориентации толпы и создания хаотизации внутри протестного движения.
5. Провокативные действия с целью дискредитации целей протестного движения, провоцирование погромов и беспорядков (при необходимости).
6. Сугубо силовая помощь при необходимости бить протестующих дубинками или чем-нибудь еще.
Но некоторые эльфы в 2020-м году совершают для себя удивительные открытия.
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Метки: белоруссия майдауны силовики
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