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Люди в штатском

Люди в штатском (27 фото)

Автор:
09 сентября 2020 21:21
Метки: белоруссия   майдауны   силовики   
590
27
Забавно наблюдать за истерикой на тему сотрудников белорусских силовых структур, которые работали в Минске в штатском.

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Метки: белоруссия   майдауны   силовики   
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27  комментариев
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289
Bobik 52 минуты назад
Опять передёргивает фактов. Люди в штатском есть везде, и бить они могут везде. Но есть одно "Но". Смотря за что бить. Одиночный пикет не тронут нигде, кроме диктаторских стран. Тоже относится и к мирной демонстрации. Геноцид собственного народа- удел убогих напуганных диктаторов.
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1k
AРТУР ITA Полчаса назад
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59k
Максим Полчаса назад
Так что ходите прокладочники и бойтесь. .Может ОМОН не только перед вами, но и среди вас))
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289
Bobik Максим Полчаса назад
Поделись впечатлением когда сам под раздачу попадешь.
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Netyn Автор поста Максим Полчаса назад
Да по-любому есть сотрудники внедренные
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377
ah3007 56 минут назад
Вы не понимаете, это другое!
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6k
Перст Указующий Час назад
хочу бить людей "дубинками или чем-нибудь ещё".
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289
Bobik Перст Указующий 48 минут назад
По голове себе постучи.
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Netyn Автор поста Bobik 47 минут назад
Она для разного существует, в том числе и для обслуживания правящей элиты
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Bobik Netyn 45 минут назад
Но только в том числе. В той же России она существует в основном для этого.
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Архимед Bobik 39 минут назад
почитай Незнайку на Луне, там написано для чего нужна полиция
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Netyn Автор поста Bobik 37 минут назад
Только во влажных фантазиях малолетних дебилов
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