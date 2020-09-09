FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Мал золотник, да свой! Или когда выбрал не тот размерчик (видео) Мал золотник, да свой! Или когда выбрал не тот размерчик (видео) Крымчане выселили из района чеченцев, пристававших к школьнице Крымчане выселили из района чеченцев, пристававших к школьнице Жалоб нет: Ефремов рассказал о первом дне в СИЗО, о меню и условиях содержания Жалоб нет: Ефремов рассказал о первом дне в СИЗО, о меню и... Девушки, вы зря паритесь из-за маленькой груди + смешная история Девушки, вы зря паритесь из-за маленькой груди + смешная история Скрины из социальных сетей Скрины из социальных сетей Глупейшие женские заскоки, которые выводят мужиков из себя Глупейшие женские заскоки, которые выводят мужиков из себя Красивая и сильная девушка Красивая и сильная девушка "Отдай бесплатно или за интим, тварь!": убойнейшие чаты с покупателями "Отдай бесплатно или за интим, тварь!": убойнейшие чаты с покупателями Просто гифки, всякие и разные, скорей разнообразные Просто гифки, всякие и разные, скорей разнообразные Глава турецкого МИД вдруг заговорил с африканским коллегой по-русски Глава турецкого МИД вдруг заговорил с африканским коллегой по-русски "Приказано - сжечь!". Подзабытый подвиг советских огнеметчиков под Москвой "Приказано - сжечь!". Подзабытый подвиг советских огнеметчиков под... Порция осеннего депрессивного юмора Порция осеннего депрессивного юмора Как завести танк "Тигр"? Как завести танк "Тигр"? Прикольные и смешные картинки Прикольные и смешные картинки Что за штука: самые странные находки Что за штука: самые странные находки Гифки разные Гифки разные Поэт, хулиган… Великий Магистр Поэт, хулиган… Великий Магистр Обычная процедура, на которую не многие решаются (3 фото) Обычная процедура, на которую не многие решаются (3 фото) В Тюмени пассажирка с ребенком отпинала таксиста за отказ ее везти В Тюмени пассажирка с ребенком отпинала таксиста за отказ ее везти
Нет солнца? Сделай его сам!

Нет солнца? Сделай его сам! (9 фото)

Автор:
09 сентября 2020 16:18
Метки: деревня   италия   солнце   
1016
9
На севере Италии, недалеко от Турина, расположена миниатюрная деревня Виганелла с населением в 200 человек. В шутку ее называют Сибирью, потому что с середины ноября по начало февраля сюда не заглядывает солнце. Лучи просто не могут пробраться во впадину между горами, где стоят дома.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: деревня   италия   солнце   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
17
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
17  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
schmubu 5 часов назад
по поводу жителей и отсутствия солнца - деревню основали ещё во времена римской империи, она была важным перевалочным пунктом при переходы через горы. мож тогда горы другие были, мож им тогда всё-равно было - главное, было место где остановиться и передохнуть можно было.

этой новости уже 14 лет, зеркало поставили уже в 2006ом году. хз где этот говноблогер.лайкодрочер ezhik её откопал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
2k
ezhik Автор поста schmubu 4 часа назад
...источник указан), "новость" хоть и старая, с Ваших слов, но может кто то не знал об этом (как и я). По этой причине имеет место быть)
за "лайками" не гнался никогда! Под некоторыми моими комментами, минусов хватает, уж поверьте)
Не судите всех по себе
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
183k
Северное сияние 48 минут назад
Слепые что-ли деревню основали-строили? Как же без солнышка-то жить?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Serg2001 4 часа назад
Хорошо бы нечто подобное в Питере замутить... ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
labuda.blog Serg2001 4 часа назад
Сначала надо горы насыпать! Кто там у нас Кавказ насыпал?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
183k
Северное сияние labuda.blog 46 минут назад
Счас эти "насыпавшие Кавказ" набегут и минусов тебе накидают

Большая заноза в ж.о.п.е ты для них
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
alexis Serg2001 11 минут назад
А что отражать собрались? Серое небо?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
labuda.blog 4 часа назад
Надо было такое строить, заодно и согрелись бы!

Надо было такое строить, заодно и согрелись бы!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
rutt 5 часов назад
А когда они там деревню основали отсутствие солнца их не смутило?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 7 ответов
3k
rutt Шурман 5 часов назад
Туризм им всё окупает видимо.
Рыбки дорогое удовольствие
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
rutt Taximaxi 4 часа назад
Скопцы же! Как похй? По пояс)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Taximaxi rutt 4 часа назад
Вы плохо информированы о традициях скопчества. Как раз х. они не отрезали.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
rutt Taximaxi 3 часа назад
Не скажу что когда-либо вникал в особенности данной тусовки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
797
Шурман rutt 2 часа назад
Я знаю
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Новые и популярные способы обмана, с которыми столкнулись наивные отпускники (4 фото) Новые и популярные способы обмана, с которыми столкнулись наивные отпускники (4 фото) Тем, кто решится переехать в этот райский уголок Италии, обещают € 25 000 Тем, кто решится переехать в этот райский уголок Италии, обещают € 25 000 Колоритные деревенские кадры, напоминающие о детстве Колоритные деревенские кадры, напоминающие о детстве В Италии деревня стала брать с туристов «мзду» В Италии деревня стала брать с туристов «мзду» Деревенские мажоры: сельские понты Деревенские мажоры: сельские понты В Италии решили осушить озеро, которое скрывает деревню-призрак В Италии решили осушить озеро, которое скрывает деревню-призрак
ezhik

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

2165



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
С Джонни Деппа сняты обвинения в домашнем насилии
1
88
С Джонни Деппа сняты обвинения в домашнем насилии
Глупейшие женские заскоки, которые выводят мужиков из себя
4
117
Глупейшие женские заскоки, которые выводят мужиков из себя
﻿
Набирающие популярность
Полиция Флориды щедро извинилась перед бегуном, которого приняла за преступника
0
15
Полиция Флориды щедро извинилась перед бегуном, которого приняла за преступника
Почему мужчинам нравится виртуальный секс?
0
35
Почему мужчинам нравится виртуальный секс?
Мал золотник, да свой! Или когда выбрал не тот размерчик (видео)
Мал золотник, да свой! Или когда выбрал не тот размерчик (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Рыбачка
2
34

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#животные#шоу бизнес#ефремов#дтп#реакция#настроение#СССР#актер
#юмор#интересно#интересное#общество#россия#позитив#картинки#оружие#суд#архитектура
#прикол#история#подборка#сша#грибы#разное#комментарии#полезно#фильмы#белоруссия

На что жалуетесь?

Вернуться