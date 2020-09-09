Нет солнца? Сделай его сам!

На севере Италии, недалеко от Турина, расположена миниатюрная деревня Виганелла с населением в 200 человек. В шутку ее называют Сибирью, потому что с середины ноября по начало февраля сюда не заглядывает солнце. Лучи просто не могут пробраться во впадину между горами, где стоят дома.

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0 Источник: Кто-то из местных предложил установить на вершине горы, на высоте 870 метров, огромное зеркало, которое направляло бы лучи солнца на Виганеллу. Провели необходимые вычисления. Оказалось, что площадь отражателя должна быть не меньше 40 квадратных метров. А стоимость проекта составит около ста тысяч евро.

0 Источник: Довольно дорогое удовольствие для деревенских жителей. Но после того, как СМИ рассказали о затее, нашлись спонсоры, готовые выделить средства на создание «искусственного солнца». Свои услуги по его изготовлению предложили компании из Германии, Швейцарии и США. Однако патриотичные итальянцы выбрали римскую фирму.

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0 Источник: Стальной лист с отражающей поверхностью установили в 2006 году. Он снабжен компьютерным управлением, благодаря которому зеркало поворачивается вслед за солнцем так, чтобы оно равномерно освещало деревню. Поскольку «искусственное солнце» может освещать не более 300 квадратных метров, компьютер следит за тем, чтобы все участки деревни были охвачены светом в равной степени.

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0 Источник: Образ жизни жителей Виганеллы изменился. Зимой они уже не торопятся разойтись по домам после службы в церкви, проводят много времени на главной площади.