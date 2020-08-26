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Деревенские мажоры: сельские понты

Деревенские мажоры: сельские понты (16 фото)

Автор:
26 августа 2020 10:10
Сообщество : Юмор
Метки: авто   деревенские   деревня   контрасты   мажоры   прикол   село   сельские   
1631
16
Жизнь в России полна контрастов, особенно он заметен в глубинке. Мы собрали фото от сельских мажоров, машины которых, припаркованные у покосившихся заборов, сразу бросаются в глаза. Зато видно, кто здесь первый парень на деревне!

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Метки: авто   деревенские   деревня   контрасты   мажоры   прикол   село   сельские   
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4  комментария
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424k
Alexey Berestenko 50 минут назад
Деревенские мажоры: сельские понты
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9k
Сергей Полчаса назад
В родовое имение приезжают отжать у бабушки последнее.
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678
Шурман 57 минут назад
Вот тоже Бельгия :)
Вот тоже Бельгия :)
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678
Шурман 59 минут назад
Это Бельгия , в этой деревне земля стоит дороже этих 2х тачек . На фотке кто то увидел самолет а справа на земле ракета класса земля воздух это типа в порядке вещей ?:)
Это Бельгия , в этой деревне земля стоит дороже этих 2х тачек . На фотке кто то увидел самолет а справа на земле ракета класса земля воздух это типа в порядке вещей ?:)
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