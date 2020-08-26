Деревенские мажоры: сельские понты

Жизнь в России полна контрастов, особенно он заметен в глубинке. Мы собрали фото от сельских мажоров, машины которых, припаркованные у покосившихся заборов, сразу бросаются в глаза. Зато видно, кто здесь первый парень на деревне!
1. Когда приехал к бабушке с дедушкой
2. Россия - страна контрастов
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4. Как они по нашим дорогам добираются?
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7. Лучше бы домик сделал нормальный
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9. У кого-то даже самолет
10. Когда всем рассказываешь, что у тебя есть крутая тачка, но она у бабушки в деревне, и тебе никто не верит
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14. Хорошо в деревне
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