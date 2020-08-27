Колоритные деревенские кадры, напоминающие о детстве

Летом многие из нас ездили в деревню к бабушке. Какое же это было прекрасное время! Даже если тогда мы не понимали, как нам повезло, то спустя годы с наслаждением вспоминаем счастливые моменты, ушедшие навсегда. Перед вами подборка теплых и домашних кадров с запахом свежескошенной травы и хлеба из печки!