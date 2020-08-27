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Колоритные деревенские кадры, напоминающие о детстве

Колоритные деревенские кадры, напоминающие о детстве (16 фото)

Автор:
27 августа 2020 10:59
Метки: в деревне   деревня   детство   красиво   ностальгия   село   фото   
586
16
Летом многие из нас ездили в деревню к бабушке. Какое же это было прекрасное время! Даже если тогда мы не понимали, как нам повезло, то спустя годы с наслаждением вспоминаем счастливые моменты, ушедшие навсегда. Перед вами подборка теплых и домашних кадров с запахом свежескошенной травы и хлеба из печки!

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Метки: в деревне   деревня   детство   красиво   ностальгия   село   фото   
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13k
Ego sum qui sum 23 минуты назад
Колоритные деревенские кадры, напоминающие о детстве
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Оль́гъ, Ѡль́гъ 24 минуты назад
Колоритные деревенские кадры, напоминающие о детстве
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