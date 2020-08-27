Колоритные деревенские кадры, напоминающие о детстве

Летом многие из нас ездили в деревню к бабушке. Какое же это было прекрасное время! Даже если тогда мы не понимали, как нам повезло, то спустя годы с наслаждением вспоминаем счастливые моменты, ушедшие навсегда. Перед вами подборка теплых и домашних кадров с запахом свежескошенной травы и хлеба из печки!
1. Из печки всегда самое вкусное все было
2. Покосившиеся со временем заборы
3.
4. Ох, эти окошки
5. Свежайшее молочко
6. Сельский быт
7. Рассветы и закаты в деревне потрясающие
8. Обстановка в доме
9.
10. Как же атмосферно
11.
12.
13.
14.
15. А вы любили ездить в деревню?
Источник:
Ссылки по теме:
- Назад в детство: 15 вещей, которые были дороги советским детям
- Запахи из детства - фото с самыми приятными ассоциациями
- Лето у бабушки в деревне. Теплые фотографии, согревающие душу
- Не лакшери: Зверев каждый год ездит к маме в забытое село под Гужиры
- 20 трогательных фото русской деревни, которые на мгновение окунут вас в беззаботное детство
0
Новости партнёров
Загрузка...