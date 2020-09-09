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Сообщество Мастера фотошопа и видеомонтажа 265 постов • 178 подписчиков подписаться
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Три способа, как сделать прозрачный фон картинки в Photoshop

Три способа, как сделать прозрачный фон картинки в Photoshop (15 фото)

Автор:
09 сентября 2020 09:59
Сообщество : Мастера фотошопа и видеомонтажа
Метки: photoshop   прозрачный фон   совет   фон   фото   фотошоп   
348
15
Часто фон одной картинки закрывает другую картинку. В таких и подобных случаях полезно уметь делать фон прозрачным.

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Метки: photoshop   прозрачный фон   совет   фон   фото   фотошоп   
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6  комментариев
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Игорь 3 часа назад
сегодня просто день удивительных открытий. Люди кроме соцсетей начали осваивать Офис и Фотошоп - приятно
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4k
Ya Час назад
Тема важная, особенно для провокаторов которые занимаются подтасовкой фактов. Но важнее, кто умеет проделывать это с видео. Тупые очень ведутся на всё.
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7k
Андрей Иванов 2 часа назад
Да уж... Урок для детей 5-7 лет. Так то лучше масками резать. Но это уже для взрослых.
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24k
labuda.blog 3 часа назад
Обязательно нужно делать размытие по выделенному контуру, в противном случае будет выглядеть как апликация из детского сада вырезанная ножницами!
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124k
Алексей 3 часа назад
Все конечно здорово, но зачем тут нужны общеизвестные вещи, да еще с адресом непонятного сайта на каждой картинке?
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4k
Станислав Алексей 49 минут назад
Дефицит идей....
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И-изворотливость, которая поставит вас в умилительно-глупое положение И-изворотливость, которая поставит вас в умилительно-глупое положение Пользователи Твиттера делятся детскими снимками с фотошопными фонами Пользователи Твиттера делятся детскими снимками с фотошопными фонами 15 винтажных фотоманипуляций 15 винтажных фотоманипуляций Как быстро приучить котенка к лотку Как быстро приучить котенка к лотку Советы как быстро вывести алкоголь из организма Советы как быстро вывести алкоголь из организма Профессиональный фотограф любое место способен превратить в прекрасный фон для своих фотографий Профессиональный фотограф любое место способен превратить в прекрасный фон для своих фотографий
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