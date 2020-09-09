Три способа, как сделать прозрачный фон картинки в Photoshop

Часто фон одной картинки закрывает другую картинку. В таких и подобных случаях полезно уметь делать фон прозрачным.
Будем работать с рисунком, который вы видите снизу: у нас есть пенек, а на пенек мы посадили колобка. Как видите, белый фон вокруг колобка закрывает пенек, да и вообще портит всю картину:
Значит, нам нужно удалить этот белый фон, фактически мы его не удаляем (ведь размер картинки остается прежний), а делаем его прозрачным, невидимым.
Есть три способа удаления мешающего фона.
1 способ:
Будем использовать инструмент «Волшебная палочка».
Есть три способа удаления мешающего фона.
1 способ:
Будем использовать инструмент «Волшебная палочка».
В графическом редакторе Photoshop откройте изображение. Справа, в слоях, нажмите двойным щелчком правой кнопкой мыши по замочку:
Далее откроется окошко, где нужно нажать на кнопку «Ок». Теперь нажмите на инструмент «Волшебная палочка» и в «Допуске» мы ставим параметр «10»:
Нажмите «Волшебной палочкой» на белый фон. Когда фон выделится, жмите на клавиатуре клавишу «Delete»:
Нажимайте возле колобка и просто ведите курсор вокруг него. Линия сама будет притягиваться по контуру:
Жмите на клавиатуре клавишу «Delete». Все, фон исчез:
Хочу обратить ваше внимание, что 1 и 2-ой способ можно применять, если фон у картинки однотонный, например, только белый или только красный и т. д. А вот в случаях, когда фон разноцветный или имеет другие изображение сзади, то лучше использовать 3-й способ.
Нажимаем на «Быструю маску», выбираем инструмент «Кисть» и просто зарисовываем колобка, но не затрагивая фон:
Когда зарисовали колобка, нужно отжать кнопку «Быстрая маска».
А на клавиатуре нажать клавишу «Delete». Все, фон исчез.
А на клавиатуре нажать клавишу «Delete». Все, фон исчез.
Как сохранить изображение с прозрачным фоном
Если картинку сохранить в формате JEPG, то вместо прозрачного фона он будет белым. Сохранять нужно в формате PNG или GIF.
Итак, сохраняем:
Жмите в меню на «Файл» => «Сохранить как…»:
Итак, сохраняем:
Жмите в меню на «Файл» => «Сохранить как…»:
В «Имя файла:» дайте название картинке, в «Тип файла» найдите и выберите формат «PNG». Жмите на кнопку «Сохранить»:
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