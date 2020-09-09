Три способа, как сделать прозрачный фон картинки в Photoshop

Хочу обратить ваше внимание, что 1 и 2-ой способ можно применять, если фон у картинки однотонный, например, только белый или только красный и т. д. А вот в случаях, когда фон разноцветный или имеет другие изображение сзади, то лучше использовать 3-й способ.