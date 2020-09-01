Как определить размер бюстгальтера и чашечки: удобная и понятная таблица

Изучите свою грудь

Не знаете, как правильно выбрать бюстгальтер по размеру? Все просто — оцените свою грудь. Размер и форма груди влияют не только на размер бюстгальтера, но и на стиль лифчика. Бюстгальтер должен быть прежде всего удобным. Если вы будете носить неправильный лифчик, то это отразится на вашем физическом здоровье. Например, регулярная носка бюстгальтера без достаточной поддержки испортит осанку и вызовет боль в шее, спине и плечах.



Определите функцию лифчика

Повседневный бюстгальтер под футболку? Или лифчик для открытого платья? А может, модель с крепкой поддержкой для спорта? Универсального лифчика не существует, поэтому для начала определите, с какой целью вы покупаете новое нижнее белье. Например, бесшовный бюстгальтер — отличный вариант для повседневной носки. Под облегающей одеждой он совсем не будет заметен.





Проверьте, хорошо ли чашки прилегают к груди

Как понять, что размер лифчика — подходящий? Во время примерки проверьте, чтобы чашечки оставались гладкими, а края ровно прилегали к груди. Если чашки немного помяты или оттопыриваются, то, скорее всего, вам нужен размер поменьше. Если грудь сильно вываливается из чашек или вы чувствуете, что она сильно зажата, подберите бюстгальтер с чашечками большего размера.



Проверьте, плотно ли бюстгальтер прилегает к спине

Еще один лайфхак, как узнать правильный размер лифчика: оцените, насколько плотно сидит бюстгальтер в области спины. Задняя сторона лифчика должна быть расположена параллельно полу. Если она приподнята, то бюстгальтер не сможет обеспечить нужную фиксацию груди. Примерьте нижнее белье на размер меньше.



Проверьте, как сидят бретели

Как подобрать оптимальный размер бюстгальтера? Очень просто! При правильном размере бретельки не должны спадать или неприятно впиваться в кожу. Девушкам с узкими плечами советуем присмотреться к моделям с широкой спиной или спинкой-борцовкой.