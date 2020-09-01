Как определить размер бюстгальтера и чашечки: удобная и понятная таблица

Найти идеальный бюстгальтер — это целая проблема. Но мы упросили задачу. Рассказываем, как определить размер бюстгальтера и чашечки по удобной таблице и форме груди.
К сожалению, нелегко отыскать идеальный бюстгальтер, но не нужно сдаваться. Мы расскажем, как определить размер чашки бюстгальтера и размер лифчика.
Как выбрать правильный бюстгальтер: базовые принципы
Изучите свою грудь
Не знаете, как правильно выбрать бюстгальтер по размеру? Все просто — оцените свою грудь. Размер и форма груди влияют не только на размер бюстгальтера, но и на стиль лифчика. Бюстгальтер должен быть прежде всего удобным. Если вы будете носить неправильный лифчик, то это отразится на вашем физическом здоровье. Например, регулярная носка бюстгальтера без достаточной поддержки испортит осанку и вызовет боль в шее, спине и плечах.
Определите функцию лифчика
Повседневный бюстгальтер под футболку? Или лифчик для открытого платья? А может, модель с крепкой поддержкой для спорта? Универсального лифчика не существует, поэтому для начала определите, с какой целью вы покупаете новое нижнее белье. Например, бесшовный бюстгальтер — отличный вариант для повседневной носки. Под облегающей одеждой он совсем не будет заметен.
Проверьте, хорошо ли чашки прилегают к груди
Как понять, что размер лифчика — подходящий? Во время примерки проверьте, чтобы чашечки оставались гладкими, а края ровно прилегали к груди. Если чашки немного помяты или оттопыриваются, то, скорее всего, вам нужен размер поменьше. Если грудь сильно вываливается из чашек или вы чувствуете, что она сильно зажата, подберите бюстгальтер с чашечками большего размера.
Проверьте, плотно ли бюстгальтер прилегает к спине
Еще один лайфхак, как узнать правильный размер лифчика: оцените, насколько плотно сидит бюстгальтер в области спины. Задняя сторона лифчика должна быть расположена параллельно полу. Если она приподнята, то бюстгальтер не сможет обеспечить нужную фиксацию груди. Примерьте нижнее белье на размер меньше.
Проверьте, как сидят бретели
Как подобрать оптимальный размер бюстгальтера? Очень просто! При правильном размере бретельки не должны спадать или неприятно впиваться в кожу. Девушкам с узкими плечами советуем присмотреться к моделям с широкой спиной или спинкой-борцовкой.
Не знаете, как правильно выбрать бюстгальтер по размеру? Все просто — оцените свою грудь. Размер и форма груди влияют не только на размер бюстгальтера, но и на стиль лифчика. Бюстгальтер должен быть прежде всего удобным. Если вы будете носить неправильный лифчик, то это отразится на вашем физическом здоровье. Например, регулярная носка бюстгальтера без достаточной поддержки испортит осанку и вызовет боль в шее, спине и плечах.
Определите функцию лифчика
Повседневный бюстгальтер под футболку? Или лифчик для открытого платья? А может, модель с крепкой поддержкой для спорта? Универсального лифчика не существует, поэтому для начала определите, с какой целью вы покупаете новое нижнее белье. Например, бесшовный бюстгальтер — отличный вариант для повседневной носки. Под облегающей одеждой он совсем не будет заметен.
Проверьте, хорошо ли чашки прилегают к груди
Как понять, что размер лифчика — подходящий? Во время примерки проверьте, чтобы чашечки оставались гладкими, а края ровно прилегали к груди. Если чашки немного помяты или оттопыриваются, то, скорее всего, вам нужен размер поменьше. Если грудь сильно вываливается из чашек или вы чувствуете, что она сильно зажата, подберите бюстгальтер с чашечками большего размера.
Проверьте, плотно ли бюстгальтер прилегает к спине
Еще один лайфхак, как узнать правильный размер лифчика: оцените, насколько плотно сидит бюстгальтер в области спины. Задняя сторона лифчика должна быть расположена параллельно полу. Если она приподнята, то бюстгальтер не сможет обеспечить нужную фиксацию груди. Примерьте нижнее белье на размер меньше.
Проверьте, как сидят бретели
Как подобрать оптимальный размер бюстгальтера? Очень просто! При правильном размере бретельки не должны спадать или неприятно впиваться в кожу. Девушкам с узкими плечами советуем присмотреться к моделям с широкой спиной или спинкой-борцовкой.
Как правильно определить размер чашечки бюстгальтера: понятная таблица
Наденьте удобный бюстгальтер для замеров
Выбирайте бюстгальтер, в котором вы чувствуете себя наиболее комфортно. Он должен плотно сидеть и не врезаться в бока. Далее отрегулируйте чашки так, чтобы соски стояли ровно.
Измерьте обхват под грудью
Возьмите мягкую измерительную ленту и протяните ее вокруг грудной клетки в месте, где располагаются косточки лифчика. Запишите измерения в сантиметрах.
С помощью зеркала отрегулируйте расположение ленты. Если измерительная лента будет проходить под углом, вы получите неправильное значение. Лента не должна быть сильно натянута или болтаться. Обхват под грудью обычно обозначают четными числами, поэтому с учетом своих ощущений округлите цифру в нужную сторону.
Измерьте обхват груди
Как выбрать размер бюстгальтера? Для начала нужно снять мерки. Установите эту же ленту так, чтобы она проходила в самом выпирающем месте груди. Проверьте, чтобы лента была ровной, не стягивала грудь и не болталась. Запишите цифру в сантиметрах.
Как установить правильный размер чашечки? Помните, что размер чашки может колебаться в зависимости от гормонов и вздутия живота, поэтому снимайте мерки тогда, когда вы чувствуете себя максимально комфортно.
Одна грудь больше другой — это очень распространенная ситуация. В этом случае отталкивайте от размера большей груди из двух.
Узнайте размер чашки: как определить чашку бюстгальтера по таблице
Не знаете, как определить размер чашки бюстгальтера по буквам? Очень просто — нужно вычесть из обхвата груди обхват под грудью.
Например, обхват под грудью 84 см, а обхват груди 105 см. Вычисляем размер чашечки — 105-84 = 21 или E.
Выбирайте бюстгальтер, в котором вы чувствуете себя наиболее комфортно. Он должен плотно сидеть и не врезаться в бока. Далее отрегулируйте чашки так, чтобы соски стояли ровно.
Измерьте обхват под грудью
Возьмите мягкую измерительную ленту и протяните ее вокруг грудной клетки в месте, где располагаются косточки лифчика. Запишите измерения в сантиметрах.
С помощью зеркала отрегулируйте расположение ленты. Если измерительная лента будет проходить под углом, вы получите неправильное значение. Лента не должна быть сильно натянута или болтаться. Обхват под грудью обычно обозначают четными числами, поэтому с учетом своих ощущений округлите цифру в нужную сторону.
Измерьте обхват груди
Как выбрать размер бюстгальтера? Для начала нужно снять мерки. Установите эту же ленту так, чтобы она проходила в самом выпирающем месте груди. Проверьте, чтобы лента была ровной, не стягивала грудь и не болталась. Запишите цифру в сантиметрах.
Как установить правильный размер чашечки? Помните, что размер чашки может колебаться в зависимости от гормонов и вздутия живота, поэтому снимайте мерки тогда, когда вы чувствуете себя максимально комфортно.
Одна грудь больше другой — это очень распространенная ситуация. В этом случае отталкивайте от размера большей груди из двух.
Узнайте размер чашки: как определить чашку бюстгальтера по таблице
Не знаете, как определить размер чашки бюстгальтера по буквам? Очень просто — нужно вычесть из обхвата груди обхват под грудью.
Например, обхват под грудью 84 см, а обхват груди 105 см. Вычисляем размер чашечки — 105-84 = 21 или E.
Хотите узнать размеры чашки бюстгальтера: как это сделать по буквам? Есть простая таблица, где нужно отыскать полученную цифру (из примера — 21) и узнать размер в формате буквы.
Размер бюстгальтера
Как узнать размер бюстгальтера по таблице? Совсем не сложно. Когда вы узнаете размер чашки, вы легко установите размер самого бюстгальтера.
Российский размер можно узнать с помощью такой таблицы. Как определить размер правильно?
Пример. Мы узнали, что размер чашки в букве E, обхват под грудью — 84 см, а обхват груди равен 105 см. В соответствие с таблицей наш размер груди — 85E.
Не забывайте сверять свои параметры с таблицами размеров конкретных производителей, так как они могут немного отличаться.
Российский размер можно узнать с помощью такой таблицы. Как определить размер правильно?
Пример. Мы узнали, что размер чашки в букве E, обхват под грудью — 84 см, а обхват груди равен 105 см. В соответствие с таблицей наш размер груди — 85E.
Не забывайте сверять свои параметры с таблицами размеров конкретных производителей, так как они могут немного отличаться.
Как правильно подобрать бюстгальтер по размеру и форме груди
Круглая грудь
Для такой формы груди подходит большинство стилей бюстгальтеров. Вы можете выбрать бюстгальтер на косточках и с широкими бретелями. Или, например, покупайте удобную модель с закрытыми чашечками.
Асимметричная грудь
Асимметричная грудь, где одна грудь больше другой, встречается очень часто. Груди могут не просто иметь разный объем, но и даже форму. Для асимметричной груди подойдут мягкие бюстгальтеры push-up или лифчики с контурными чашечками.
Коническая грудь
Судя по названию, такая грудь имеет не круглую, а конусообразную форму. Обычно такая форма у женщин с небольшим размером груди. Как выбрать правильную форму бюстгальтера для конической груди? Очень просто! Делайте ставки на бюстгальтеры-топы, push-up, спортивные бра и лифчики-бандо.
Очень маленькая грудь
Грудь небольшого размера может быть немного вытянутой, поэтому выглядят еще меньше. Для небольшого бюста подбирайте бюстгальтеры с глубоким вырезом, бандо, модели с контурными чашками или мягкие бесшовные бюстгальтеры.
Для такой формы груди подходит большинство стилей бюстгальтеров. Вы можете выбрать бюстгальтер на косточках и с широкими бретелями. Или, например, покупайте удобную модель с закрытыми чашечками.
Асимметричная грудь
Асимметричная грудь, где одна грудь больше другой, встречается очень часто. Груди могут не просто иметь разный объем, но и даже форму. Для асимметричной груди подойдут мягкие бюстгальтеры push-up или лифчики с контурными чашечками.
Коническая грудь
Судя по названию, такая грудь имеет не круглую, а конусообразную форму. Обычно такая форма у женщин с небольшим размером груди. Как выбрать правильную форму бюстгальтера для конической груди? Очень просто! Делайте ставки на бюстгальтеры-топы, push-up, спортивные бра и лифчики-бандо.
Очень маленькая грудь
Грудь небольшого размера может быть немного вытянутой, поэтому выглядят еще меньше. Для небольшого бюста подбирайте бюстгальтеры с глубоким вырезом, бандо, модели с контурными чашками или мягкие бесшовные бюстгальтеры.
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Новости партнёров
Глазами девушки/женщины - ну девушки сами выберут и все перемерят, пока не найдут удобный. Вне зависимости от результата, обязательно нужно "поплакаться" своему мужчине, что не смогла найти идеальный. Дома всё равно будут носить старый-любимый-затертый.
p.s.: если на свидании нижнее бельё на девушке из одного набора и новое - это не вы её совратили.
мужик пришёл в магаз купить жене лифчик.
продавец - какой размер нужен?
мужик - 56-й
продавец - да таких не бывает. вы чем мерили?
мужик - нормально мерил, шапкой