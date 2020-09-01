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Как определить размер бюстгальтера и чашечки: удобная и понятная таблица

Как определить размер бюстгальтера и чашечки: удобная и понятная таблица (8 фото)

Автор:
01 сентября 2020 10:35
Сообщество : Фабрика идей
Метки: бюстгальтер   грудь   идея   размер бюстгальтера   совет   таблица   фото   чашечки   
773
8
Найти идеальный бюстгальтер — это целая проблема. Но мы упросили задачу. Рассказываем, как определить размер бюстгальтера и чашечки по удобной таблице и форме груди.

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Метки: бюстгальтер   грудь   идея   размер бюстгальтера   совет   таблица   фото   чашечки   
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13k
Alex ASK Час назад
Щас забанят :)

Щас забанят :)
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1k
Карагандинская Полиграфия 11 минут назад
Размер женской груди глазами мужчины - идеальная грудь должна помещаться в мужской лапе. Если в лапе остаётся место - скажи, что попка классная и не заостряй внимание (нервы целее будут). Если в лапе не помещается - счастливчик, развивай руку, пока не будет правильно охватывать грудь.
Глазами девушки/женщины - ну девушки сами выберут и все перемерят, пока не найдут удобный. Вне зависимости от результата, обязательно нужно "поплакаться" своему мужчине, что не смогла найти идеальный. Дома всё равно будут носить старый-любимый-затертый.
p.s.: если на свидании нижнее бельё на девушке из одного набора и новое - это не вы её совратили.
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3k
Woldemar Карагандинская Полиграфия 6 минут назад
"...развивай руку..." - это ты о чем?
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7k
Prostovopros 17 минут назад
Как определить размер бюстгальтера и чашечки: удобная и понятная таблица
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18k
Батончик с маком Час назад
анекдот.
мужик пришёл в магаз купить жене лифчик.
продавец - какой размер нужен?
мужик - 56-й
продавец - да таких не бывает. вы чем мерили?
мужик - нормально мерил, шапкой
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5k
☣️Месть печенегов☣️ Час назад
Да уж. Ну просто стопроцентное попадание в целевую аудиторию
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4k
Владимир Час назад
Сисяну скиньте
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19k
Сибиряк Час назад
Как определить размер бюстгальтера и чашечки: удобная и понятная таблица
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18k
Франц Лефорт Час назад
Чувствую что коменты сейчас будут просто огонь!
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756
Шурман Час назад
Блин а я все утро голову ломал какой мне бюзик выбрать , оказывается все просто :))
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