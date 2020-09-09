FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Смешные комментарии и картинки из соц. сетей 2718 постов • 1580 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Смешные комментарии и картинки из соц. сетей 
Прикольные и смешные картинки

Прикольные и смешные картинки (25 фото)

Автор:
09 сентября 2020 08:39
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: картинки   прикол   юмор   
2601
25
Свернуть все комментарии под фото
Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для утреннего настроения.

Авторский пост

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Смешные комментарии и картинки из соц. сетей"
Метки: картинки   прикол   юмор   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
44
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
43  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9k
Лехахуторской 3 часа назад
Комментарий к фото
Прикольные и смешные картинки
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
15k
Марина 11 минут назад
Комментарий к фото
Можно, просто не ужинаешь и утром уже больше хочется есть, а не спать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Lelik 23 минуты назад
Комментарий к фото
Интересно,автору таблички боХ сам об этом рассказал?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Diesel Полчаса назад
Комментарий к фото
Любители гнать самогон встали в очередь радостно потирая руки и крича "Наконец-то!!!"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Весельчак У Полчаса назад
Комментарий к фото
Догоняли чтобы научить правильно писать по-русски
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
71
Технік Кіровоград 40 минут назад
Комментарий к фото
Заметте атеист и тот матом не ругается.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
71
Технік Кіровоград 43 минуты назад
Комментарий к фото
Маска не защищает от заражения, она препятствует разлету частиц слюны при дыхании и ли кашле, на тот случай если человек инфицирован и не знает об этом.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
38k
Raush Технік Кіровоград 7 минут назад
Комментарий к фото
Это если бы все было действительно было так серьёзно, как нам говорят, но на деле выходит как в анекдоте...
Едет в автобусе мужик. Отрывает от газеты маленькие кусочки и бросает их в окно. Соседу стало интересно, он спрашивает:
- Зачем вы рвете газету, и бросаете обрывки в окно?
- Это отпугивает слонов.
- Но там нет слонов!!!
- Эффективное средство, не правда ли?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
71
Технік Кіровоград 44 минуты назад
Комментарий к фото
Людям такой комплекции на самом деле не зачем спортивное тело, они все равно его не будут использовать по назначению и за 3-4 месяца вернутся в прежнюю форму, более того они никогда не задумываются о спорзале, просто не понимают зачем, потому у них такое тело.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
76
Rozario Agro 45 минут назад
Комментарий к фото
... и гитаристов тоже :))))
... и гитаристов тоже :))))
... и гитаристов тоже :))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
49k
Серый 48 минут назад
Комментарий к фото
Кек, только вчера такую купил )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
71
Технік Кіровоград 49 минут назад
Комментарий к фото
Исходя из того что она моет кастрюлю после того как сварила в ней сосиски, ей незачем мыть ее опять до.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
49k
Серый 51 минуту назад
Комментарий к фото
Ну я тогда Дункан Мак-Клауд. На работе за день десяток километров наматываю )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
49k
Серый 51 минуту назад
Комментарий к фото
Ну я тогда Дункан Мак-Клауд. На работе за день километров 10 наматываю )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
71
Технік Кіровоград 53 минуты назад
Комментарий к фото
Комариха странная, зачем она сумку кусала?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Владимир 59 минут назад
Комментарий к фото
Курьеры тогда вообще бессмертны.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
471
Paprika_r 2 часа назад
Комментарий к фото
Прикольные и смешные картинки
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
CHYCMYMPUK 2 часа назад
Комментарий к фото
Целеустремленность 80 lvl
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Роберт Шекли 2 часа назад
Комментарий к фото
Это распоряжение Роспотреба. Если при проверке на камерах увидят, что чел купил без маски, то кассира оштрафуют
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
712
Maкс Роберт Шекли 20 минут назад
Комментарий к фото
хрена с два.... от роспотреба нет никаких штрафов. штрафует работадатель. зарабатывая на этом(((
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
B7243 2 часа назад
Комментарий к фото
Не хилая такая заправочка получается, в среднем по косарю за пол литра, а то и дороже, в зависимости от марки вискаря. А мы ещё на цены на бензин жалуемся...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
71
Технік Кіровоград B7243 51 минуту назад
Комментарий к фото
Виски столько стоит из а акцизов и брендирования, а его реальная себистоимость меньше бензина.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
38k
Raush 2 часа назад
Комментарий к фото
Прикольные и смешные картинки
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
nobody® 2 часа назад
Комментарий к фото
Стоял в очереди в "красное и белое". Передо мной человек без маски. Кассирша требует маску, у него нет, у них для покупателей тоже нет. Тогда она предлагает мне:
- Молодой человек, купите, пожалуйста, за него
- Это как?
- Возьмите у него деньги и оплатите
- То есть вы не продаёте ему без маски, а меня просите взять в руки чужие грязные деньги?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 18 комментариев
И-изворотливость, которая поставит вас в умилительно-глупое положение И-изворотливость, которая поставит вас в умилительно-глупое положение 20 жизненных открыток, которые поймут только девушки 20 жизненных открыток, которые поймут только девушки Такая насыщенная жизнь русских лавочек! Такая насыщенная жизнь русских лавочек! Тонкости и приколы русского языка в картинках Тонкости и приколы русского языка в картинках Глупые лайфхаки, которые абсолютно бесполезны Глупые лайфхаки, которые абсолютно бесполезны Собачники - одни из самых опасных, и тем не менее смешных представителей человека Собачники - одни из самых опасных, и тем не менее смешных представителей человека
Димон

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

2390710



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Комичность отношений между мужчинами и женщинами, над которыми можно хорошо посмеяться
5
64
Комичность отношений между мужчинами и женщинами, над которыми можно хорошо посмеяться
Свадебные гонки на трассе закончились гибелью трех человек
1
212
Свадебные гонки на трассе закончились гибелью трех человек
﻿
Набирающие популярность в сообществах
31 декабря может стать праздничным днём
0
16
31 декабря может стать праздничным днём
Интимная жизнь при коронавирусе
0
24
Интимная жизнь при коронавирусе
И-изворотливость, которая поставит вас в умилительно-глупое положение
И-изворотливость, которая поставит вас в умилительно-глупое положение
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ